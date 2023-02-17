Не вірю, що зміна режиму в РФ щось дасть. На що міняти? - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон не вірить, що зміна режиму сприятиме позитивним змінам у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я не вірю, що зміна режиму щось дасть. І коли я чую, як багато людей виступають за зміну режиму, я запитую: На що міняти? Хто наступний? Хто ваш лідер? За останні десятиліття ми бачили багато змін режимі у багатьох країнах, і це були провали", - пояснив він.
Тому, за словами Макрона, необхідно спочатку допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність, а про зміни Росії говорити зарано.
Макрон також заявив, що Захід не до кінця переварив наслідки закінчення холодної війни, а Росія не до кінця переварила те, що вона перестала бути імперією.
"Очевидно, що глибинною причиною цієї агресії є одержимість геополітичним домінуванням. Росія мала низький ВВП і занепад демографічної ситуації, але при цьому була найбільшою країною світу з величезними кордонами, і перед нею стояв вибір між тим, щоб зробити ставку на своє майбутнє, приєднавшись до Європи, або повернутися до мрії про імперію, і вона вибрала останнє", - сказав він.
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Самовыдвиженец, ник то не лоббирует, ни какой рекламы.
В стране пока есть партия большинства, ну какого большинства меньше 1/2 голосов от всех.
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Учите матчасть!
Тільки за рік і зрозумів Макрон рашиста *****!
Во Франции войны нет,оно Макрону и нахер не надо с Х.йлом беседы вести,ему и так есть чем заняться.
Он Путину Территории не будет дарить,а кому другому с радостью.Компромис называется.
" И в этом ничего плохого нет,вы все ежедневно идём на компромиссы "
Симптом хвороби: замах на суверенітет і незалежніть України
Першоджерело хвороби: расія
Макрон пропонує лікувати симптоми, а не хворобу?
Хто ще не знає......
Россиян и так перекормили мифами, о войне людей русской веры со вселенским сатанизмом. что или почкование со смерительной рубашкой или ****** и отпевание.
Так что смена на другого снизит уровень агрессии и беспредела рашки.Да и вообще уход от власти кровавых диктаторов это всегда хорошо.Да после них бывала разруха но это потому что они сконцентрировали вокруг себя власть.
Или вы те кто скакал в январе 22 ?
Макрон помиляється, ху..ла не буде- війні кінець
Он хочаб сам сядеш та насреш на крісло (простогосподи) президента ції п*дерації - пох*й, що то купа гівна, шо то...
Гірше не буде!
И это выгодно Европе, что не говори....и тут дело не только в рашке....везде где есть коррупция, там надсмотрщики и т.д....И скажите, что Европе это не выгодно....угу....
может еще от русских на олимпиаде откажется, чтоб 2 раза не вставать?
А цьому дебілу - закони не писані ,, щось й...ло в голову і мигом вже поліз в " сусідський город " .
***** здохне і вся та кремлівська свора почне сварку на кістях запорного лідора.
теж не вірю, що з цього вийде в кінці щось не дурніше *****,
але чому б їм не дати шанс одне одного перегризти і чуби повиривати?
мій голос - за ***** у труні!
вона не перестала бути імперією - тому и война, тому и имперский реваншизм= фашизм
Хотелось бы ошибаться, может я не так понял...