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Кличко обговорив допомогу Києву з мером Мюнхена: "Співпраця міст довела свою ефективність"

кличко

Мер Києва Віталій Кличко в перший день роботи Мюнхенської конференції з безпеки взяв участь в дискусії про демократію громад та обговорив питання допомоги Україні з мером приймаючого міста Дітером Райтером.

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочав перший день на Мюнхенській конференції з безпеки участю в дискусії "Міста як захисники демократії. Виклики і можливості". Про демократію громад, про допомогу Україні і українцям закордоном говорили разом з Дітером Райтером — мером Мюнхена, міста-побратима Києва", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що Мюнхен з початку широкомасштабного вторгнення прийняв 60 тисяч українців, які рятувалися від війни.

Також Кличко наголосив на важливості співпраці міст, які доєдналися до Пакту вільних міст.

"Співпраця міст під час широкомасштабної агресії Росії проти України довела свою ефективність. Київ продовжує отримувати допомогу від партнерів, підтримку політичну, економічну та гуманітарну. Зокрема, і завдяки цьому ми вистояли — від перших місяців широкомасштабної війни, і цієї зими", - зазначив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні до Пакту вільних міст доєднався Мюнхен. Київ доєднався до Пакту у вересні минулого року.

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Мюнхенська конференція з безпеки – головний західний форум з питань безпеки. Проводиться щорічно з 1962 року. Однією з головних тем цього року стала тема загроз світовій безпеці у світлі агресії росії проти України. Конференція триватиме з 17 по 19 лютого.

Автор: 

Кличко Віталій (3515) мер (506) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+3
3 ноября 2022 В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов! Об этом сообщил Виталий Кличко в эфире Радио НВ.
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17.02.2023 18:38
+3
когда свинорылая ютуб удалит твой канал...?
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17.02.2023 18:39
+2
А як його випустили? У Львів на суд мера Чернігова - я розумію.... А тут? Відрядження оформили йому чи нелегалом, через Угорщину?
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17.02.2023 18:33
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когда свинорылая ютуб удалит твой канал...?
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17.02.2023 18:39 Відповісти
А як його випустили? У Львів на суд мера Чернігова - я розумію.... А тут? Відрядження оформили йому чи нелегалом, через Угорщину?
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17.02.2023 18:33 Відповісти
В жіночому вбранні, в перуці і з макіяжем - випустили. Корупціонери-трансгендери мають пільгові умови перетину кордону, їм протипоказано служити в армії через вразливу небінарну психіку
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17.02.2023 19:07 Відповісти
"жіночому вбранні"
Та на каблуках)

Не варіант з Віталієм)
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17.02.2023 19:27 Відповісти
3 ноября 2022 В результате российских обстрелов энергетическая сеть и водоканал Киева понесли убытки на сумму от сотен миллиардов до триллионов долларов! Об этом сообщил Виталий Кличко в эфире Радио НВ.
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17.02.2023 18:38 Відповісти
"На сегодняшний день у нас не было времени считать тот вред, который был нанесен, я могу сказать, что он большой"

Об этом сообщил Виталий Кличко в эфире Радио НВ

У Вас не до конца его фраза.
Если прочитать до конца, то становится понятен контекст.
Хотя конечно про триллионы он загнул)
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17.02.2023 21:56 Відповісти
остряки! в глаза ни кто не скажет! и наверное считаете себя мужиками? не удивлюсь если вы храбрецы, стринги носите
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17.02.2023 19:16 Відповісти
та хто йому скаже?
Там же охорона!
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17.02.2023 20:33 Відповісти
Кличко ,позорище Я Лікар з Маріуполя шукав роботу В Київі ,наткнулися на такі сараї поліклініки,яких В Маріке ще до 2020 не було,хазяїн хренов тільки земельку деребанить
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17.02.2023 19:25 Відповісти
тебя наверное андрюша в нормальные не пускали
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17.02.2023 20:08 Відповісти
Кличко в Президенти. Він не боягуз, довів це неодноразово. Ну а з економікою фінансами корупцією та іншими такими справами я готовий стати прем'єром при його президентстві та все допомогти йому реалізувати в найкращому для України варіанті))
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17.02.2023 20:42 Відповісти
 
 