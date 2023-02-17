Припускаємо, що їх приблизно 150 тисяч: Лубінець про незаконно вивезених у РФ українських дітей

На території Росії можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно верифікованих дітей на території Російської Федерації станом на учора (16.02.2023 - ред.) залишається 16 тисяч 207. Ідеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території Російської Федерації. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена", - зазначив Лубінець.

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За його словами, найбільше дітей вивозили в Росію з тих регіонів, які були тимчасово окупованими, а це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька та Крим. Там фіксували й інші порушення.

За його словами, нині Україна прагне юридично визнати факти вивезення українських дітей під час війни геноцидом.

"Чому ми кажемо про геноцид? Бо відповідно до міжнародного права, однією з його ознак є примусове переміщення з однієї етногрупи в іншу. Вони беруть українських дітей, які спілкуються українською мовою, переміщають на територію рф і кажуть, наче ви ніколи не були українцями. Вони забороняють використовувати українську мову, не видають документи, не випускають дітей", - зазначив Лубінець.

Тим часом люди на тимчасово окупованих територіях бояться звертатись до української влади про такі факти.

"Навіть факт звернення до мене може бути трактований як шпигунство на користь росії. У них там цинізм просто зашкалює", - підкреслив Лубінець.

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За його словами, людям на тимчасово окупованих територіях треба знаходити будь-яку можливість виїжджати. Водночас коли є факти зникнення людей треба намагатися у будь-який спосіб повідомити про це українській владі і дати їй посил, що потрібна допомога.

Як повідомлялося, Україна повернула з Росії 307 незаконно вивезених дітей.