УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12259 відвідувачів онлайн
Новини
1 476 16

Припускаємо, що їх приблизно 150 тисяч: Лубінець про незаконно вивезених у РФ українських дітей

діти,маріуполь

На території Росії можуть перебувати близько 150 тисяч незаконно вивезених українських дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіційно верифікованих дітей на території Російської Федерації станом на учора (16.02.2023 - ред.) залишається 16 тисяч 207. Ідеться про дітей, про яких я, як омбудсмен, знаю, з якого українського міста ці діти і де приблизно вони перебувають на території Російської Федерації. Насправді ця кількість дітей є набагато більшою. Ми припускаємо, що ця кількість сягає приблизно 150 тисяч дітей. Росія каже про цифру 733 тисячі українських дітей, яких вони тримають на своїй території. Втім, на наш погляд, ця цифра перебільшена", - зазначив Лубінець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Завдяки вам": російський дитячий "омбудсмен" Львова-Бєлова подякувала Путіну за викрадену дитину з Маріуполя. ВIДЕО

За його словами, найбільше дітей вивозили в Росію з тих регіонів, які були тимчасово окупованими, а це Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька та Крим. Там фіксували й інші порушення.

За його словами, нині Україна прагне юридично визнати факти вивезення українських дітей під час війни геноцидом.

"Чому ми кажемо про геноцид? Бо відповідно до міжнародного права, однією з його ознак є примусове переміщення з однієї етногрупи в іншу. Вони беруть українських дітей, які спілкуються українською мовою, переміщають на територію рф і кажуть, наче ви ніколи не були українцями. Вони забороняють використовувати українську мову, не видають документи, не випускають дітей", - зазначив Лубінець.

Тим часом люди на тимчасово окупованих територіях бояться звертатись до української влади про такі факти.

"Навіть факт звернення до мене може бути трактований як шпигунство на користь росії. У них там цинізм просто зашкалює", - підкреслив Лубінець.

Також читайте: З окупованого Маріуполя російські загарбники викрали щонайменше 1300 дітей, – Андрющенко

За його словами, людям на тимчасово окупованих територіях треба знаходити будь-яку можливість виїжджати. Водночас коли є факти зникнення людей треба намагатися у будь-який спосіб повідомити про це українській владі і дати їй посил, що потрібна допомога.

Як повідомлялося, Україна повернула з Росії 307 незаконно вивезених дітей.

Автор: 

депортація (723) діти (5083) росія (65316) Лубінець Дмитро (598)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
Це як про загиблих громадян у Маріуполі. Офіціали говорять приблизно про 5 тисяч. А я так прикидаю, що не менше 100 тисяч. Так і із дітьми. На порядок збільшуйте - не помилитеся. Русня вигрібає людей як пилосос.

Я сам із Маріуполя якщо шо.
показати весь коментар
17.02.2023 18:57
+3
Хлопчиків в яничари "на мясо", а дівчат в гареми...
показати весь коментар
17.02.2023 18:53
+3
простая математика. ***** потерял 140к убитыми. ну пусть еще 350к раненых. ну пусть пол ляма. а скоко получил на окупированых землях живой силы? пару лямов? как по мне то не плохой размен на всяких зеков и алкашей. Так шо он вчитом профите...
показати весь коментар
17.02.2023 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хлопчиків в яничари "на мясо", а дівчат в гареми...
показати весь коментар
17.02.2023 18:53 Відповісти
Є чому повчитись інакше нам з цією ордою не покінчити.
показати весь коментар
17.02.2023 18:55 Відповісти
турецьких яничарів переважно набирали на Балканах та Кавказі
і вони в Османській імперії стали політичною силою, інколи впливали на обрання султана

в російській же практиці було кидати "чорні свитки" без зброї під танки вермахту
без всякої військової підготовки

це і є геноцид
показати весь коментар
17.02.2023 19:01 Відповісти
впливали на обрання султана

******* варобушкі. серйоза? пірдогану еще раскажи такіє нісєнітници
показати весь коментар
17.02.2023 19:04 Відповісти
И многие из них станут янучарами. Но ничего, ВСУ их всех перемолотит. это война... нажаль
показати весь коментар
17.02.2023 18:55 Відповісти
кто щас начнет давить на жаласть: 18й летний ****** - это уже не ребенок!!!
показати весь коментар
17.02.2023 18:58 Відповісти
Це як про загиблих громадян у Маріуполі. Офіціали говорять приблизно про 5 тисяч. А я так прикидаю, що не менше 100 тисяч. Так і із дітьми. На порядок збільшуйте - не помилитеся. Русня вигрібає людей як пилосос.

Я сам із Маріуполя якщо шо.
показати весь коментар
17.02.2023 18:57 Відповісти
простая математика. ***** потерял 140к убитыми. ну пусть еще 350к раненых. ну пусть пол ляма. а скоко получил на окупированых землях живой силы? пару лямов? как по мне то не плохой размен на всяких зеков и алкашей. Так шо он вчитом профите...
показати весь коментар
17.02.2023 19:06 Відповісти
а эти ****** с телемарафета блеят про какуюто победу. уроды и барыги на яйках по 17 грваков...
показати весь коментар
17.02.2023 19:07 Відповісти
Та у самого сердце болит.
показати весь коментар
17.02.2023 19:55 Відповісти
приблизно...

показати весь коментар
17.02.2023 19:07 Відповісти
Данилов пошел еще дальше: сказаль шо все рыбаки страны должны выписать парням повестки, а сам своих трех совершеннолетних бастардов отправил на фрин за границу. ну и кто теперь лох
показати весь коментар
17.02.2023 19:09 Відповісти
Бідні діти… навіть важко уявити, як їм…
****ні москальські потвори..
показати весь коментар
17.02.2023 19:27 Відповісти
А наших ( наших? ) сановників, що посприяли викраденню дітей, вже нагородили?
показати весь коментар
17.02.2023 19:50 Відповісти
Орда таким чином оновлює свою кров, рятує себе від виродження, яке неминуче без цього.
показати весь коментар
18.02.2023 07:28 Відповісти
 
 