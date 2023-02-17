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Новини Війна
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Ворог із значними втратами продовжує спроби наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 17.02.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 359 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Зазнає значних втрат у живій силі.

Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Куп’янська, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні та один багатоповерховий будинки. Крім того, ворог загалом завдав 10 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза подальших російських ракетних ударів залишається дуже високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших підрозділів, а також населених пунктів вздовж державного кордону України. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Колос Чернігівської області; Мефедівка, Бачівськ, Харківка, Заруцьке, Партизанське, Бояро-Лежачі, Атинське, Олексіївка та Грабовське Сумської області, а також Ветеринарне, Стрілеча, Веселе, Борисівка, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Охрімівка, Нестерне та Обухівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Гряниківка, Кучерівка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка і Роздолівка Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Крохмального, Берестового, Стельмахівки, Діброви, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Спірного.

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На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Добово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. Також ворог завдав авіаудару в районі Берхівки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках вогневого впливу зазнали 17 районів населених пунктів, серед них Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеячині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, включаючи Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Малої Токмачки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 25 населених пунктів, зокрема, Гаврилівка, Дудчани, Берислав, Веселе, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

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Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли 36 ліквідованих і 18 поранених військовослужбовців збройних сил РФ.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 1 - по позиції зенітно-ракетного комплексу", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6614)


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Топ коментарі
+8
а мені не шкода, нехай здохнуть усі
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17.02.2023 19:18
+4
наказать награждением...!
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17.02.2023 19:16
+3
Шуби вже в минулому. в Туві мати дохлого кацапа, отримала від чинушів мішок пельмешок
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17.02.2023 19:56
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Знайомі показали відео з камери, що на шоломі нашого кулеметника. Це якась жахлива м'ясорубка. Знаєте, аж шкода тих диких москалів. Це якесь промислове браконьєрство...
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17.02.2023 19:14 Відповісти
наказать награждением...!
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17.02.2023 19:16 Відповісти
а мені не шкода, нехай здохнуть усі
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17.02.2023 19:18 Відповісти
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17.02.2023 19:43 Відповісти
середньодобова утилізація свинецабак у лютому становить 802,5 штук...
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17.02.2023 19:15 Відповісти
Херої мля безмозглі, аби вони так Кремль штурмували як штурмують Донбасс
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17.02.2023 19:15 Відповісти
за кремль они денюх не получат.
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17.02.2023 19:22 Відповісти
За кремль можна в каталашку попасти, краще здохнути на чужій землі окупантом
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17.02.2023 19:45 Відповісти
ну я хз, как можно из тюрьмы попасть в тюрьму. а на войне - а вдруг повезет? выбор то не очень - или убьют, или, типа, герой и с деньгами.
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17.02.2023 19:49 Відповісти
Незрозуміло - з якого такого переляку з'явився якийсь "Шахтарський" напрямок? Є й був раніше - Вугледарський!!! А місто Шахтарськ перебуває у глибокому тилу рашистів,- між Харцизьком та Торезом!
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17.02.2023 19:19 Відповісти
село Шахтарське в напрямку в. новосілки
Генштаб вважає що назва напрямку має бути така
а взагалі краще спочатку думати самому, ніж щось коментувати
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17.02.2023 20:04 Відповісти
Авдеевку мавзолейные Обезьяны 👺🦍штурмуют с 3 марта 2014 года....,скоро 9 лет...,кто тогда был президентом Украины? Правильно... Вихтар Индюкович...типа легитимный до 8 июня 2014 года...😝
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17.02.2023 19:29 Відповісти
сенатор ты хоть факты приводи...
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17.02.2023 19:44 Відповісти
ты Чехию за сколько штурманул?
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17.02.2023 20:07 Відповісти
Шуби вже в минулому. в Туві мати дохлого кацапа, отримала від чинушів мішок пельмешок
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17.02.2023 19:56 Відповісти
 
 