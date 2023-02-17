До лютого наступного року спливають терміни розслідування у 60 справах Майдану, - прокурор Донський
До лютого наступного року закінчаться терміни досудового розслідування у 60 справах Майдану.
Про це сказав керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми підрахували, що у майже 60 справах закінчуються строки досудового розслідування. Йдеться про тяжкі злочини, бо у особливо тяжких немає строків давності", - зазначив він.
Донський уточнив, що у 22 справах строки давності закінчуються у листопаді-грудні цього року, а ще у 38 справах - у лютому наступного року.
За словами прокурора,через проблеми із розглядом цих справ у судах є ризик, що вони можуть бути втрачені. Щоб уникнути цього, необхідно ухвалити зміни до законодавства, підкреслив він.
Один з таких законопроєктів №6454-д щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу був ухвалений у першому читанні рік тому. "Але після першого читання робота по цьому законопроєкту не проводилася", - зазначив Донський.
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От приклад:
2014 рік:
"В четверг Генеральная прокуратура Литвы заявила, что завершила досудебное расследование по делу о событиях 13-го января 1991 года, в котором 69 подозреваемых - граждане России, Украины и Белоруссии.
Пресс-секретарь прокуратуры Елена Мартинонене сообщила BNS, что один из подозреваемых - это гражданин России, бывший советский офицер Юрий Мель, который был задержан в марте этого года в Литве, на границе с Калининградской областью. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях. По данным прокуроров, российский гражданин был в одном из танков во время штурма Вильнюсской телебашни. Он находится под арестом.
Большинство других подозреваемых скрываются от уголовного преследования за границей, поэтому на их задержание выдана Европейские ордеры на арест, они объявлены в международный розыск.
Как говорится в сообщении прокуратуры, решение завершить расследование было принято после того, как прокуроры убедились в том, что в ходе расследования собрано достаточно данных, обосновывающих вину подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.
При попытке штурма советскими военными в ночь на 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе и здания телевизионного комитета погибли 14 человек, сотни получили ранения.
Прокуратура отмечает, что существенный толчок в рассмотрении дела придали вступившие в силу в 2000-2001 годах поправки закона, облегчившие применение уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые предусмотрели возможность завершить досудебное расследование без участия подозреваемого в процессе.
Преступления против человечности и военные преступления не имеют срока давности..."
Таким чином ці суки почали реалізовувати план анексії Криму!!!😡😡😡
"Франция уличила российские спецслужбы в расстреле Евромайдана
понедельник, 18 мая 2015"
https://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/society/2015-05-18/frantsiya-ulichila-rossiyskie-spetsslujbyi-v-rasstrele-evromaydana/24421%3famp