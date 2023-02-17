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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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До лютого наступного року спливають терміни розслідування у 60 справах Майдану, - прокурор Донський

олексій,донський

До лютого наступного року закінчаться терміни досудового розслідування у 60 справах Майдану.

Про це сказав керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми підрахували, що у майже 60 справах закінчуються строки досудового розслідування. Йдеться про тяжкі злочини, бо у особливо тяжких немає строків давності", - зазначив він.

Донський уточнив, що у 22 справах строки давності закінчуються у листопаді-грудні цього року, а ще у 38 справах - у лютому наступного року.

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За словами прокурора,через проблеми із розглядом цих справ у судах є ризик, що вони можуть бути втрачені. Щоб уникнути цього, необхідно ухвалити зміни до законодавства, підкреслив він.

Один з таких законопроєктів №6454-д щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу був ухвалений у першому читанні рік тому. "Але після першого читання робота по цьому законопроєкту не проводилася", - зазначив Донський.

Автор: 

розслідування (2272) Євромайдан (957) Донський Олексій (28) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+13
Я вважаю що терміну давності у справах Майдану не повинно бути. Зло має бути покаране.
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17.02.2023 19:13
+9
ви успішно все просрали.... вас прокурорів всіх за післямайданний час повісити в рядок на мосту через Дніпро-була б гарна гірлянда
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17.02.2023 19:13
+7
Патамушта зеленій владі це папріколу.
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17.02.2023 19:26
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Якщо справи 2013-2014 років, то так! П'яти років було недостатьньо? І це маючи самого круто-професійного генпрокурора югу луценка!
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17.02.2023 19:35 Відповісти
Тих "дубових" прокурорів, які збирають тисячі томів непотребу, гнати поганою мітлою з того департаменту розслідувань справ Майдану. Ці усі справи, як мінімум, повинні були бути в судах до 2018-2019 років. Тепер яке може бути розслідування, поганим танцюристам інше заважає... Насправді роботи по розслідуванню було багато, але керівництво процесом явно нікудишнє. Коли по якому епізоду недостатньо доказів, то до суду мали піти ті справи, де є належні докази. Ні за 20 років, ні за 30 років нічого уже не віднайдеться, а "самогубці" про свої злочини і свою роль самі не розповідять. Пригадую вислів однієї людини: "Суспільство ще не готове дізнатись правду про Майдан". Але є прокурори і слідчі, які отримують захмарні зарплати з преміями, яким вигідно ще з 5 років вести розслідування (якраз більшість з них отримає досить пристойну пенсію). А ще по завершенню розслідування скільки років потрібно для того щоб обвинувачені (підозрювані) ознайомились із тисячами томів макулатури ( би лише яка сотня насправді містить належні і допустимі докази). А коли слідство йде 10 рік, то суди будуть йти років з 10 (не менше). На той час усі ті докази можна буде відправити в заготконтору як макулатуру, бо строки усі спливуть навічно. З цим лохотроном потрібно завершувати кардинально чи "хірургічно". Юридично такі дії розслідувачів давно слід кваліфікувати як НЕДБАЛЬСТВО.
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17.02.2023 19:59 Відповісти
За це "недбальство" слічий і прокурор повинні отримувати реальні терміни кожен, яки передбачені злочином. Недбальство повинно мати визнання і винагороду.
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17.02.2023 20:09 Відповісти
Ваш коментар схожий на коментар нереалізованого ментівського бездаря-ображенки. Прям зацікавили, не полінувався загуглити. І в точку - опікуєтеся перерахуванням пенсій для співробітників МВС. Ну це багато пояснює)
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18.02.2023 09:37 Відповісти
П'яти років звичайно недостатньо, бо країна, в якій сховалися ці злочинці, почала військовий конфлікт проти України... Такого типу ситуація була у Литві , у 1991 році ... Розслідування злочину велось майже 23 роки...і це розслідування проводилось не під час війни..
От приклад:

2014 рік:
"В четверг Генеральная прокуратура Литвы заявила, что завершила досудебное расследование по делу о событиях 13-го января 1991 года, в котором 69 подозреваемых - граждане России, Украины и Белоруссии.

Пресс-секретарь прокуратуры Елена Мартинонене сообщила BNS, что один из подозреваемых - это гражданин России, бывший советский офицер Юрий Мель, который был задержан в марте этого года в Литве, на границе с Калининградской областью. Его обвиняют в преступлениях против человечности и военных преступлениях. По данным прокуроров, российский гражданин был в одном из танков во время штурма Вильнюсской телебашни. Он находится под арестом.

Большинство других подозреваемых скрываются от уголовного преследования за границей, поэтому на их задержание выдана Европейские ордеры на арест, они объявлены в международный розыск.

Как говорится в сообщении прокуратуры, решение завершить расследование было принято после того, как прокуроры убедились в том, что в ходе расследования собрано достаточно данных, обосновывающих вину подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

При попытке штурма советскими военными в ночь на 13 января 1991 года телебашни в Вильнюсе и здания телевизионного комитета погибли 14 человек, сотни получили ранения.

Прокуратура отмечает, что существенный толчок в рассмотрении дела придали вступившие в силу в 2000-2001 годах поправки закона, облегчившие применение уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые предусмотрели возможность завершить досудебное расследование без участия подозреваемого в процессе.

Преступления против человечности и военные преступления не имеют срока давности..."
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17.02.2023 20:28 Відповісти
Це все виправдення злочинної бездіяльності! Де справи, яки мають обвинувачувані вироки? Де подання до інтерполу? Не всі злочинці ховаються за кордоном, їх багато залишилось в країні або повернулось. Це головна причина того, що порошенко не став вдруге президентом і більш їм не стане.
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17.02.2023 20:43 Відповісти
Коломойський вже повернув 5,5 млрд.дол. , вкрадених через ПриватБанк?
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17.02.2023 20:49 Відповісти
По гарячих слідах такі злочини розслідуються -- а тепер іних уж нєт а тє далєче .
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17.02.2023 19:12 Відповісти
,,Как нибудь тотянем последние мили", а там...
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17.02.2023 19:29 Відповісти
Просто малюнок, щоб нагадати.

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17.02.2023 20:19 Відповісти
Тут справа не може розслідуватись, а чи був Трухін за кермом автомобіля ( чи автомобіль простА їхав без водія) ... А ви за "по слєдам" пишите...
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17.02.2023 20:42 Відповісти
ви успішно все просрали.... вас прокурорів всіх за післямайданний час повісити в рядок на мосту через Дніпро-була б гарна гірлянда
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17.02.2023 19:13 Відповісти
Прокурори розсилають підозри всім мешканцям раші, тільки б не чіпати своїх друзів. Це корупція
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17.02.2023 19:41 Відповісти
Я вважаю що терміну давності у справах Майдану не повинно бути. Зло має бути покаране.
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17.02.2023 19:13 Відповісти
Тепер вся беркутня і депутанти,які втекли у рашку,зможуть повернутись в Україну?
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17.02.2023 19:32 Відповісти
Пропоную подовжити терміни ще на 50 років! Ну а там, далі, подивимося.
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17.02.2023 19:14 Відповісти
У мене питання до підписників, як ви вважаєте чи розстрілювали російські снайпери людей на майдані???
Таким чином ці суки почали реалізовувати план анексії Криму!!!😡😡😡
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17.02.2023 19:19 Відповісти
зебилы тебе щас скажут шо то Пашинский стрелял. Который вместе с Чорновол спасли жизненно важное вооружение для наших ВСУ
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17.02.2023 19:24 Відповісти
І досі ці ракети ворога нищать, мабуть на усю війну вистачить.
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17.02.2023 20:21 Відповісти
Чи розстрілювали? Так відповідь давно є у відкритому доступі , навіть є документальний фільм французьких журналістів про це...

"Франция уличила российские спецслужбы в расстреле Евромайдана

понедельник, 18 мая 2015"

https://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/society/2015-05-18/frantsiya-ulichila-rossiyskie-spetsslujbyi-v-rasstrele-evromaydana/24421%3famp
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17.02.2023 20:37 Відповісти
А там разве есть что расследовать? Там давно уже все что нужно утичножено, остальное почищено. И спустя без малого 10 лет, реальность всех событий теперь можно узнать только в мемуарах. И то вопросов будет больше чем ответов.
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17.02.2023 19:25 Відповісти
Патамушта зеленій владі це папріколу.
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17.02.2023 19:26 Відповісти
Рівень знання законодавства працівниками генеральної прокуратуру нижче плінтуса. Як можна казати таку нісенітницю, що особливо тяжкі злочини не мають строку давності. Невже цьому недоюристу важко прочитати ст. 49. Кримінального кодексу України: «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.»
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17.02.2023 19:39 Відповісти
Ну рівень вашої адекватності, відверто кажучи, теж не на висоті, бо ви фактично коментуєте журналіста, а не цитату з першоджерела.
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17.02.2023 22:11 Відповісти
Нешановний поціновувач зеленої прокуратури, якщо вирішили щось ляпнути то надайте першоджерело в студію. За такою логікою всі журналісти, які беруть інтерв'ю у прокурорів самі придумують за них відповіді особливо якщо це стосується юридичних норм які журналісти не вивчали. Браво,вам до палати #6.
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17.02.2023 23:00 Відповісти
Нешанований втікач від війни до Румунії. Я не знаю хто там в кого брав інтерв'ю, мені це просто не цікаво. Але в інших джерелах наводиться більш повна цитата, і там після особливо тяжких злочинів йде уточнення про вбивства. А останні справді не мають термінів давності, оскільки за них передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Коротше, мораль тут така - спершу спробувати самому розібратися в суті, а тоді вже плюватися ядом. Хоча, як на мене, краще не плюватися взагалі, бо виглядає жалюгідно.
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18.02.2023 09:45 Відповісти
Можно не торопиться,лет через 50 все свидетели от старости дуба дадут,тогда и расследовать
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17.02.2023 19:39 Відповісти
Ясно, погані були "попєрєднікі', а де робота "нових ліц"? Свої зелені "чесні" прокурори, судді, слідчі...а де результати ? Наприклад, в Латвії два роки тому нарешті закінчили розслідування з приводу взяття телевежі 1991 року (коли людей давили танками) ...справа була довга, бо вбивці повтікали на росію ...Але справа розслідувалась і за двадцять років таки поставлена фінальна точка.... А тут? Хто звільнив усіх тих фахівців, які працювали з цими справами, хто повернув усіх "кадрів януковича" на посади ? Хто не знає , тому Гугл на допомогу ...
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17.02.2023 20:15 Відповісти
Більшість "Нових ліц" були або супротивниками Майдану, або "яка різниця". Цим були обгрунтовані усі зміни серед розслідувачів , а Зеленського саме такий перебіг влаштовував. Народ втомився, і слуги поховали справи.
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17.02.2023 22:30 Відповісти
Це як МН-17! Всі знають хто вчинив злочин, хто допомагав, керував, виконував... Але справу тримали купу років і досі не назвали головного винуватся, хоча той вже спалився в 1000 разів більше...
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17.02.2023 20:21 Відповісти
Хіба це зельоних лякає? Справляться! Проволинять тільки так. Пуйло ж зразу сказав - не повинно бути ні одного судового рішення по Майдану!
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17.02.2023 22:02 Відповісти
А Татаров разве через ручную прокуратуру, дбр, сбу разве еще не позакрывал?
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17.02.2023 22:30 Відповісти
На то й татарова в потрібному місці посадили.
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17.02.2023 23:41 Відповісти
петя 5 років розслідування похєрив
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18.02.2023 00:02 Відповісти
Ви взагалі то здатні розрізнити розслідування і судовий розгляд?
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18.02.2023 09:47 Відповісти
 
 