До лютого наступного року спливають терміни розслідування у 60 справах Майдану, - прокурор Донський

До лютого наступного року закінчаться терміни досудового розслідування у 60 справах Майдану.

Про це сказав керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми підрахували, що у майже 60 справах закінчуються строки досудового розслідування. Йдеться про тяжкі злочини, бо у особливо тяжких немає строків давності", - зазначив він.

Донський уточнив, що у 22 справах строки давності закінчуються у листопаді-грудні цього року, а ще у 38 справах - у лютому наступного року.

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За словами прокурора,через проблеми із розглядом цих справ у судах є ризик, що вони можуть бути втрачені. Щоб уникнути цього, необхідно ухвалити зміни до законодавства, підкреслив він.

Один з таких законопроєктів №6454-д щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу був ухвалений у першому читанні рік тому. "Але після першого читання робота по цьому законопроєкту не проводилася", - зазначив Донський.