Адвоката Олексія Шевчука за порушення адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма позбавили свідоцтва на три місяці
Адвокат Олексій Шевчук у 2022 році написав у Facebook пост "про наркоманів та їхнього кумедного адвоката [Масі] Найєма", за це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області зупинила дію його адвокатського свідоцтва на три місяці.
Про це 15 лютого повідомило адвокатське об'єднання "Міллер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Хочемо розповісти вам історію про те, як один пост у Facebook може на три місяці позбавити роботи. Рік тому наш шановний колега, адвокат Олексій Шевчук зробив у Facebook допис, який увійде в підручники з адвокатської етики. Партнер об'єднання, яке в свій час брало під свою юридичну опіку таких блискавичних постатей, як… (не можна асоціювати адвоката з клієнтами, тому Google вам в поміч), імовірно, хотів здобути медійну увагу, а натомість позбувся права займатися адвокатською діяльністю на три місяці через дисциплінарний проступок. Олексій написав "пост про наркоманів та їхнього кумедного адвоката Найєма", в якому некоректно висловився не тільки щодо нашої команди, а й про клієнтів "Міллера", – зазначили у компанії.
Юристи звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, але на засідання 25 січня 2023 року Шевчук не з'явився і не дав жодних пояснень про свою заяву.
"Комісія визнала, що допис Олексія є грубим порушенням правил адвокатської етики, бо суперечить засадам взаємної поваги між адвокатами, є свідченням поширення відомостей, що принижують честь і гідність іншого адвоката, а також суперечать принципам використання адвокатом соціальних мереж. Ми глибоко переконані, що дотримання професійних етичних стандартів – це фундамент і база адвокатської практики. Не можемо не висловити стурбованість за багаторічну кар'єру нашого колеги і з великими надіями та повагою чекаємо на його повернення в лави адвокатської спільноти", – заявили автори звернення.
Адвокати наголосили, що "Міллер" "вітає красиву гру та конкуренцію і готовий до викликів, що малюють риси обличчя української адвокатури".
"І воно, на нашу думку, має бути благородним і гідним. Шановний колего Олексію, перемог вам. Із травня місяця!" – резюмували у компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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За посиланням в статті ЦН можна прочитати цей пост річної давнини у фейсбуку:
https://www.facebook.com/oleksiy.shevchuk.1313/posts/pfbid05inNR3cvKVrGPuA3hnFZEThmkvpfWj1dgfr2JXoXBYqmTN4sCBeZUBwmBN3UdNxnl
А за цим посиланням актуальний пост Савчука, в якому він описує, як Наєм та Ко просувають свого кандидата, близького до адвоката рига Єфремова:
https://www.facebook.com/shevchuk.okeksiy/posts/pfbid021Apc9DAardh1WTJaGdc1WciTYJmWsW6B5uQ8c67FY29rFHrRAQLXG2qqRsTmhydil
До речі, почитайте про цього Шевчука - не треба робить героя з людини, яка Ківу захищала...
Шевчук, до речі, воює. Тому тиснути на те, що він образив героя, не варто.
Про волонтерство там багато - і є фото подяк від ЗСУ саме за волонтерство йому. Про те, що він фоює - нема нічого.
"Строки тікають , скарга Найєма за те , що я йому сказав , що його поведінка кумедна , а клієнти страждають від рівня фаховості лежить від жовтня 2022 , конкурс на ВРП йде і тут вже буде майже рік з моменту мого публічного посту , повноважень в комісії дисциплінарноі теж вже нема , бо 5 років минуло , але Шевчука вкусити треба , бо це завдання наважливе і тому , як кажуть була не була треба покарати адвоката і якось винести рішення.
І ось ходить пірат до комісії нудить , службовці дзвонять , етична Рада потребує компромату і тоді вирішує голова комісії без повідомлень , виклику і пояснень зупинити мені дію свідоцтва при тому , що воно і так зупинене за моєю заявою , бо я перебуваю в лавах ЗСУ."
Він постійно пише, що він у ЗСУ.
І Шевчук за його словами призупинив адвокатську діяльність за його власною заявою у зв'язку із службою у збройних силах.
2. У тому ж фб купа постів про розгляд судових справ. Як тоді це пояснити?
А Наєму взагалі мабуть зараз не до цього всього...
Ну чесно, чому ви захищаєте людину із, м'яко кажучи, сумнівною репутацією? Так, він захищав гідних людей, але захищав і Ківу, Дубневича, Оніщенка, Розенблата...
Вам, як жінці, не огидно, що можна захищати сутенера Оніщенка (справжнє прізвище -Кадиров), який кацапський паспорт недавно отримав?
Не бачу чим Наєм кращий за Шевчука.
Але чому тільки зараз, через рік, Наєм відкопав його?
Олексій Шевчук
2 лютий о 17:50 ·
Наша волонтерська діяльність не обмежується Оболонським районом.
Ми стараємось допомагати військовим і територільним громадам по всій Україні.
Коли командою працюєш практично 24/7, то чергова Відзнака завжди сприймається як щось радісне і мотивуюче на ще більші вчинки.
Разом з небайдужими людьми, в тому числі і з Оболонського району, ми змогли допомогти:
Камянець-подільській міській територільній громаді;
Харківському національному університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;
Третьому понтонно-мостовому батальйону;
За 2 лютого є ще один пост, в якому написано "#Офіцер_https://www.facebook.com/Shevchuk.Obolon?__cft__[0]=AZWkFHQRykFroLMNqRIp8ybwRSE-R9-dBLHEakxdB2SLsscNh-VIFj7NsyEOJlcjHDtgH7twAQSYp0BYfe9fdHTWJAHxALrIGH4kDGDOCxYmFBPcUPvyYZElLixdN5wPv0BpFqv9JwgocQRTKmROpNFPfkOdZSs275z69z8GXa7A4UhY-7-rwQlAbZIBoxJlFd0&__tn__=-]K-R Олексій Шевчук "
Ніт, там фото грамот додано, у подяках написано особисто Шевчуку!
І купа фоток, де він не в формі - у шмотках кольору хакі, але це не форма! Так ТрО ще може ходити, але ніяк не ЗСУ!
З першого дня втік до Львова - де по блату прилаштувався розподіляти гуманітарку.
"Кореш Татарова" Шевчук був адвокатом Кличка та Порошенка?
Пояснення потрібно питати у самого Шевчука.
Якщо він близький до Богдана чи Корбана, то також може бути в контрах із Офісом.
"Офіс тих адвокатів , які сьогодні є прикладом фахової роботи і беруть під свій захист https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Віталій Кличко https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Надія Савченко https://www.facebook.com/nabrok.military?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Gennady Korban , бійців АТО , українських моряків , хакерів , постраждалих від злочинців , всіх людей , які потребують допомоги в скрутну хвилину."
Змінив свою думку про нього та ЄС? Або якась інша причина? .....
- Справу Ємельянова Артура («символу суддівської корупції» часів Януковича)
- Справу Іллі Киви
- Справу Генадія Корбана і т.п.
Але це не заважає презеденту та Єрмаку тримати його в Офісі президента цілим заступником Єрмака. Як і антимайданівця Татарова.
це ряжений клоун
опоненти є лише у того, в кого є позиція
про яку "швидкість" Ви говорите?
Який сморід від дій Комісії?
Комісія розглядала не в турбо-режимі (за день-два), а АЖ 3 місяці.
11 лютого 2022 - допис адвоката Шевчука у Фейсбуці.
І тільки через 8 місяців 22 жовтня 2022 скарга. І 25 січня 2023 рішення.
Вісім місяців на осмислення і звернення до комісії.
Ну і Наєм дійсно воював цей час - на відміну від ряженого Ш
Добре,що мене,того,що вважає ВСЮ сімейку найомів покидьками,й продажними мерзотниками ,максимум,-на цензорів заблокують 😁
Як все заплутано .......
Мені це не цікаво.
На основі чого ви зробили висновок, що він корєш Татарова?
Тому і питаю на основі яких фактів ви зробили висновок, що він людина Татарова.
Можливо факти, відомі вам, переконають і мене.
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Добраніч.