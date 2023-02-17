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Адвоката Олексія Шевчука за порушення адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма позбавили свідоцтва на три місяці

найєм

Адвокат Олексій Шевчук у 2022 році написав у Facebook пост "про наркоманів та їхнього кумедного адвоката [Масі] Найєма", за це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області зупинила дію його адвокатського свідоцтва на три місяці.

Про це 15 лютого повідомило адвокатське об'єднання "Міллер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Хочемо розповісти вам історію про те, як один пост у Facebook може на три місяці позбавити роботи. Рік тому наш шановний колега, адвокат Олексій Шевчук зробив у Facebook допис, який увійде в підручники з адвокатської етики. Партнер об'єднання, яке в свій час брало під свою юридичну опіку таких блискавичних постатей, як… (не можна асоціювати адвоката з клієнтами, тому Google вам в поміч), імовірно, хотів здобути медійну увагу, а натомість позбувся права займатися адвокатською діяльністю на три місяці через дисциплінарний проступок. Олексій написав "пост про наркоманів та їхнього кумедного адвоката Найєма", в якому некоректно висловився не тільки щодо нашої команди, а й про клієнтів "Міллера", – зазначили у компанії.

Юристи звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, але на засідання 25 січня 2023 року Шевчук не з'явився і не дав жодних пояснень про свою заяву.

"Комісія визнала, що допис Олексія є грубим порушенням правил адвокатської етики, бо суперечить засадам взаємної поваги між адвокатами, є свідченням поширення відомостей, що принижують честь і гідність іншого адвоката, а також суперечать принципам використання адвокатом соціальних мереж. Ми глибоко переконані, що дотримання професійних етичних стандартів – це фундамент і база адвокатської практики. Не можемо не висловити стурбованість за багаторічну кар'єру нашого колеги і з великими надіями та повагою чекаємо на його повернення в лави адвокатської спільноти", – заявили автори звернення.

Адвокати наголосили, що "Міллер" "вітає красиву гру та конкуренцію і готовий до викликів, що малюють риси обличчя української адвокатури".

"І воно, на нашу думку, має бути благородним і гідним. Шановний колего Олексію, перемог вам. Із травня місяця!" – резюмували у компанії.

Також дивіться: Масі Найєм щодо поранення: "Підрив стався не випадково, в тій місцевості ще не було росіян. Міна вибухнула лише тоді, коли я зайшов у бус". ВIДЕО

Автор: 

адвокат (936) Найєм Масі (140)


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Топ коментарі
+17
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17.02.2023 19:26
+11
Тобто, Наєм та Ко відкопали пост Шевчука річної давнини ( від 11 лютого 2022 року ) і так вирішили "насолити" адвокату-конкуренту в конкурсі на посаду члена Вищої Ради Правосуддя.

За посиланням в статті ЦН можна прочитати цей пост річної давнини у фейсбуку:

https://www.facebook.com/oleksiy.shevchuk.1313/posts/pfbid05inNR3cvKVrGPuA3hnFZEThmkvpfWj1dgfr2JXoXBYqmTN4sCBeZUBwmBN3UdNxnl

А за цим посиланням актуальний пост Савчука, в якому він описує, як Наєм та Ко просувають свого кандидата, близького до адвоката рига Єфремова:

https://www.facebook.com/shevchuk.okeksiy/posts/pfbid021Apc9DAardh1WTJaGdc1WciTYJmWsW6B5uQ8c67FY29rFHrRAQLXG2qqRsTmhydil

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17.02.2023 19:47
+6
Заступник Єрмака Андрій Смирнов був адвокатом найриговіших ригів Портнова, Лукаш, Єфремова.
Але це не заважає презеденту та Єрмаку тримати його в Офісі президента цілим заступником Єрмака. Як і антимайданівця Татарова.
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17.02.2023 20:20
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17.02.2023 19:26 Відповісти
Самое грустное, что они этим гордятся.
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17.02.2023 19:30 Відповісти
а як там мася?
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17.02.2023 19:31 Відповісти
Якби не брат в зеленому уряд1, то н1чого под1бного й не було.
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17.02.2023 19:37 Відповісти
Если бы его брату дорогу в депутаты не дали, так бы он и был бы простым журналистом. И ничего бы и не было.
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17.02.2023 19:41 Відповісти
Тобто, Наєм та Ко відкопали пост Шевчука річної давнини ( від 11 лютого 2022 року ) і так вирішили "насолити" адвокату-конкуренту в конкурсі на посаду члена Вищої Ради Правосуддя.

За посиланням в статті ЦН можна прочитати цей пост річної давнини у фейсбуку:

https://www.facebook.com/oleksiy.shevchuk.1313/posts/pfbid05inNR3cvKVrGPuA3hnFZEThmkvpfWj1dgfr2JXoXBYqmTN4sCBeZUBwmBN3UdNxnl

А за цим посиланням актуальний пост Савчука, в якому він описує, як Наєм та Ко просувають свого кандидата, близького до адвоката рига Єфремова:

https://www.facebook.com/shevchuk.okeksiy/posts/pfbid021Apc9DAardh1WTJaGdc1WciTYJmWsW6B5uQ8c67FY29rFHrRAQLXG2qqRsTmhydil

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17.02.2023 19:47 Відповісти
Так вони ж не зараз відкопали, це зараз лише позбавили... Написано ж, що засідання буо 25 січня. До того ще мало бути розслідування певний час (не один місяць мабуть) і тд.

До речі, почитайте про цього Шевчука - не треба робить героя з людини, яка Ківу захищала...
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17.02.2023 20:45 Відповісти
Та я і не роблю. Але не потрібно ліпити і бездоганних героїв з його противників у цій історії.
Шевчук, до речі, воює. Тому тиснути на те, що він образив героя, не варто.

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17.02.2023 20:51 Відповісти
Чому ви вирішили? Бо у камуфляжі на аватарці в соцмережах? Ну от зайшов на його сторінку в фб, там по 5 постів на день, але там немає, що він воює. Там є про передачу бронежилетів на фронт і пости за лютий про захист людей в суді.
Про волонтерство там багато - і є фото подяк від ЗСУ саме за волонтерство йому. Про те, що він фоює - нема нічого.
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17.02.2023 20:54 Відповісти
А це ви не помітили?

"Строки тікають , скарга Найєма за те , що я йому сказав , що його поведінка кумедна , а клієнти страждають від рівня фаховості лежить від жовтня 2022 , конкурс на ВРП йде і тут вже буде майже рік з моменту мого публічного посту , повноважень в комісії дисциплінарноі теж вже нема , бо 5 років минуло , але Шевчука вкусити треба , бо це завдання наважливе і тому , як кажуть була не була треба покарати адвоката і якось винести рішення.

І ось ходить пірат до комісії нудить , службовці дзвонять , етична Рада потребує компромату і тоді вирішує голова комісії без повідомлень , виклику і пояснень зупинити мені дію свідоцтва при тому , що воно і так зупинене за моєю заявою , бо я перебуваю в лавах ЗСУ."
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17.02.2023 20:57 Відповісти
Ви не думали, що він просто може бути як Коля Катлєта?
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17.02.2023 21:02 Відповісти
Я думаю, що Наєм написав би про це, якби це було так.
Він постійно пише, що він у ЗСУ.
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17.02.2023 21:07 Відповісти
Ну на паркані теж багато чого пишуть... Коля Кталєта писав, що він у ТрО.
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17.02.2023 21:09 Відповісти
Нехай Наєм викриє його.)
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17.02.2023 21:10 Відповісти
Розумієте, у нас от і Вілкул з Допою камуфляж одягнули і навіть фото з передової мають...
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17.02.2023 21:13 Відповісти
Я впевнена, що Наєм не пропустив би можливості звинуватити Шевчука у брехні про службу у ЗСУ.
І Шевчук за його словами призупинив адвокатську діяльність за його власною заявою у зв'язку із службою у збройних силах.
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17.02.2023 21:20 Відповісти
1. Ну так а навіщо тоді комісія збиралася? Мали б заяву, тоя кий сенс?
2. У тому ж фб купа постів про розгляд судових справ. Як тоді це пояснити?
А Наєму взагалі мабуть зараз не до цього всього...

Ну чесно, чому ви захищаєте людину із, м'яко кажучи, сумнівною репутацією? Так, він захищав гідних людей, але захищав і Ківу, Дубневича, Оніщенка, Розенблата...

Вам, як жінці, не огидно, що можна захищати сутенера Оніщенка (справжнє прізвище -Кадиров), який кацапський паспорт недавно отримав?
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17.02.2023 21:35 Відповісти
Він пише, що захищав і Кличка, і Порошенка. Адвокати взагалі, з точки зору багатьох пересічних людей, специфічні люди.
Не бачу чим Наєм кращий за Шевчука.
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17.02.2023 21:44 Відповісти
А я і не кажу, що Наєм кращий чи гірший...
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17.02.2023 21:45 Відповісти
І я не стверджую цього. Показую позицію обох сторін.
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17.02.2023 21:47 Відповісти
Справа ж не у Наємі, а у дисциплінарному стягненні. Почитайте пост, за який покарали, - ну реально це низькопробно і не рівень адвоката! Бездоказові звинувачення, образи необгрунтовані і тд...
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17.02.2023 22:02 Відповісти
Так. Шевчук зробив неправильно, написавши саме так пост рік тому.
Але чому тільки зараз, через рік, Наєм відкопав його?
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17.02.2023 22:12 Відповісти
А чому ви вирішили, що відкопав саме зараз? Навіть у новині написано, що комісія збиралася ще в січні. Відповідно, перед тим був певний час на розгляд скарги, ну і мабуть не одразу скаргу розглядати почали, бо війна. А оскільки Наєм останні півроку лікується, то цілком вірогідно, що ту скаргу він міг подати ще до поранення.
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17.02.2023 22:36 Відповісти
В пості Шевчука написано, що Наєм подав скрагу в жовтні 2022 року.
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17.02.2023 22:44 Відповісти
Адвокати Порошенка - Ілля Новіков і Ігор Головань...
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17.02.2023 22:06 Відповісти
Вони не двоє були захисниками. Адвокатів точно було більше.
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17.02.2023 22:09 Відповісти
Коли Наєма питають про діяльність його рідного брата Мустафи, він ображає людей ще гірше, ніж це зробив Шевчук.
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17.02.2023 21:46 Відповісти
Ось цитую його пост від 2.02:

Олексій Шевчук

2 лютий о 17:50 ·

Наша волонтерська діяльність не обмежується Оболонським районом.

Ми стараємось допомагати військовим і територільним громадам по всій Україні.

Коли командою працюєш практично 24/7, то чергова Відзнака завжди сприймається як щось радісне і мотивуюче на ще більші вчинки.

Разом з небайдужими людьми, в тому числі і з Оболонського району, ми змогли допомогти:

Камянець-подільській міській територільній громаді;

Харківському національному університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба;

Третьому понтонно-мостовому батальйону;
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17.02.2023 20:55 Відповісти
"Ми" напевно стосується організації, до якої він має стосунок і яка займається волонтерством.
За 2 лютого є ще один пост, в якому написано "#Офіцер_https://www.facebook.com/Shevchuk.Obolon?__cft__[0]=AZWkFHQRykFroLMNqRIp8ybwRSE-R9-dBLHEakxdB2SLsscNh-VIFj7NsyEOJlcjHDtgH7twAQSYp0BYfe9fdHTWJAHxALrIGH4kDGDOCxYmFBPcUPvyYZElLixdN5wPv0BpFqv9JwgocQRTKmROpNFPfkOdZSs275z69z8GXa7A4UhY-7-rwQlAbZIBoxJlFd0&__tn__=-]K-R Олексій Шевчук "
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17.02.2023 21:03 Відповісти




Ніт, там фото грамот додано, у подяках написано особисто Шевчуку!

І купа фоток, де він не в формі - у шмотках кольору хакі, але це не форма! Так ТрО ще може ходити, але ніяк не ЗСУ!
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17.02.2023 21:06 Відповісти
Ви можете уточнити у нього де саме він проходить службу.
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17.02.2023 21:09 Відповісти
Ви також)
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17.02.2023 21:10 Відповісти
Ніде він не проходить службу - ні в ЗСУ, ні в ТРО.
З першого дня втік до Львова - де по блату прилаштувався розподіляти гуманітарку.
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17.02.2023 22:12 Відповісти
Куди саме прилаштувався?
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17.02.2023 22:13 Відповісти
при Львівській ОДА
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17.02.2023 22:20 Відповісти
Ну це вже взагалі схоже на маячню.
"Кореш Татарова" Шевчук був адвокатом Кличка та Порошенка?
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17.02.2023 22:27 Відповісти
А як "адвокат Порошенка" Шевчук міг бути адвокатом Оніщенка, який тону лайна на Порошенка вилив і дупу Богдану лизав?
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17.02.2023 22:41 Відповісти
Пошукала інформацію з інших джерел і не знайшла про його адвокатство у справах Порошенка.
Пояснення потрібно питати у самого Шевчука.
Якщо він близький до Богдана чи Корбана, то також може бути в контрах із Офісом.
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17.02.2023 22:51 Відповісти
Але якщо він близький до Оніщенка, Богдана і Корбана, то по логіці мав би бути в контрах і з ЄС...
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17.02.2023 22:56 Відповісти
Напевно. Але чомусь рік тому вирішив написати, що адвокатський офіс, до якого він мав стосунок, брав участь у захисті Порошенка:
"Офіс тих адвокатів , які сьогодні є прикладом фахової роботи і беруть під свій захист https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Віталій Кличко https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Надія Савченко https://www.facebook.com/nabrok.military?__cft__[0]=AZV9zgajwFhf27iXx-8aKJhSYgTeSUhDW_lCVzO5yR8Z7LTq5qn6d12xc962Ug2PuGDjWBDzQL3l5qgJAFGeUnNzdbnS8G8QssbsPesR_4DejCfkjJsmBbZi4ZlI3MeoeCU8EnbTmltOklrR3GkV9qCVVMek9qSJi0xaGqxpb3ifhA&__tn__=-]K-R Gennady Korban , бійців АТО , українських моряків , хакерів , постраждалих від злочинців , всіх людей , які потребують допомоги в скрутну хвилину."

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17.02.2023 23:02 Відповісти
Ну в адвокатському офісі - не один Шевчук як би. І Шевчук в тій компанії Баррістерс - не є одним із лідерів, наскільки я зрозумів. І так, Новіков співпрацював з Баррістерс, тому може це малося на увазі...
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17.02.2023 23:07 Відповісти
Можливо. Але навіщось Шевчук згадав ( похвалився ) про участь адвокатського офісу у справах Порошенка. Міг же і не згадувати саме його прізвище.
Змінив свою думку про нього та ЄС? Або якась інша причина? .....
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17.02.2023 23:16 Відповісти
офіцер ЗАПАСУ - як і будь-хто, хто отримував вищу освіту
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17.02.2023 22:13 Відповісти
Не у всіх була військова кафедра.
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17.02.2023 22:14 Відповісти
у нього була
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17.02.2023 22:22 Відповісти
А, він ще Оніщенка-Кадирова захищав...
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17.02.2023 20:46 Відповісти
"Фіфтін мен ан зе дедменс чест..."
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17.02.2023 19:58 Відповісти
Просто для довідки, він захищав:
- Справу Ємельянова Артура («символу суддівської корупції» часів Януковича)
- Справу Іллі Киви
- Справу Генадія Корбана і т.п.
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17.02.2023 20:05 Відповісти
Заступник Єрмака Андрій Смирнов був адвокатом найриговіших ригів Портнова, Лукаш, Єфремова.
Але це не заважає презеденту та Єрмаку тримати його в Офісі президента цілим заступником Єрмака. Як і антимайданівця Татарова.
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17.02.2023 20:20 Відповісти
Хіба цей факт автоматично робить з Шевчука хорошу людину?
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17.02.2023 20:47 Відповісти
17.02.2023 20:51
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17.02.2023 20:53 Відповісти
Це штатський одяг?

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17.02.2023 21:37 Відповісти
Так, звісно, це штатський одяг...
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17.02.2023 21:39 Відповісти
А ви що не бачили, як виглядає військова форма українська?
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17.02.2023 21:40 Відповісти
Мабуть вона різна.
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17.02.2023 21:48 Відповісти
Так, різна, але інакша...
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17.02.2023 22:04 Відповісти
це взагалі не військова форма.

це ряжений клоун
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17.02.2023 22:50 Відповісти
Його опоненти мають можливість зробити голосне, публічне викриття.

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17.02.2023 22:54 Відповісти
й нього не може бути опопнентів - бо він "порожнє місце"

опоненти є лише у того, в кого є позиція
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17.02.2023 23:34 Відповісти
Як на мене, така швидкість в прийнятті рішень, як мінімум, не красить кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області.
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17.02.2023 21:35 Відповісти
Згоден, але зайдіть почитайте той пост, за який покарали - ну дійсно він не гідний адвоката. Як мінімум, рофесійний адвокат ніколи не назве наркоманами людей, яких він уперше бачить, якщо він не матиме доказів...
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17.02.2023 21:38 Відповісти
І я згоден з вами... , але це не перебиває сморід від дій комісії.
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17.02.2023 21:42 Відповісти
Як і сморід від захисту Ківи з Оніщенком... Просто я дивуюся Удару і ЄС - чому вони після цього його до себе взяли? Ну реально дискредитують самі себе!
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17.02.2023 21:43 Відповісти
Якби це трапилось рік тому...
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17.02.2023 21:43 Відповісти
СКАРГУ РОЗГЛЯДАЛИ 3 МІСЯЦІ.

про яку "швидкість" Ви говорите?
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17.02.2023 22:52 Відповісти
Так отож...
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17.02.2023 23:14 Відповісти
Що "так отож"?

Який сморід від дій Комісії?

Комісія розглядала не в турбо-режимі (за день-два), а АЖ 3 місяці.
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17.02.2023 23:39 Відповісти
Ваша правда. Це не вина комісії. Тхне з іншого місця.
11 лютого 2022 - допис адвоката Шевчука у Фейсбуці.

І тільки через 8 місяців 22 жовтня 2022 скарга. І 25 січня 2023 рішення.
Вісім місяців на осмислення і звернення до комісії.
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17.02.2023 23:56 Відповісти
мають право на осмислення.

Ну і Наєм дійсно воював цей час - на відміну від ряженого Ш
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17.02.2023 23:58 Відповісти
Дивовижно! Порушив єтичні норми - призупинили ліцензію на три месяця, скоів майновий або посадовий злочин - заборона займати певні посади на три роки ..... Сплив термін і є всі можливості продовжувати карьеру. Мінули два Майдана і Революція Гідонсті, але нові і старі, професійні і не дуже, грія дупи в раді залишають все як було. Колобранти, зрадники, хабарники і крадії досі мають можливість вийти з під варти під заставу. Опозіція переймається будивництвом доріг і телемарафоном, залишаючи зазівки різной погані. Чім тоди вона краще провладної більшисті? Не чим!
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17.02.2023 20:32 Відповісти
Цей Шевчук захищав Ківу і Оніщенка-Кадирова. У мене особисто питань немає тоді!
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17.02.2023 20:49 Відповісти
Оце успіх ! Вже друга виграна справа у компанії !
Добре,що мене,того,що вважає ВСЮ сімейку найомів покидьками,й продажними мерзотниками ,максимум,-на цензорів заблокують 😁
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17.02.2023 21:40 Відповісти
Адвокат Корбана, з яким зараз воює Офіс президента ( читай Татаров ), насправді працює на Татарова?
Як все заплутано .......

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17.02.2023 23:11 Відповісти
В кого від був адвокатом під час роботи вже в якості недержавного адвоката?
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17.02.2023 23:40 Відповісти
Запитайте в нього.
Мені це не цікаво.
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17.02.2023 23:42 Відповісти
Дивно. Ви так впевнено пишете, що він корєш Татарова, але не знаєте нічого про його професійну діяльність.
На основі чого ви зробили висновок, що він корєш Татарова?
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17.02.2023 23:52 Відповісти
Я знаю про ОПу, але майже нічого не знаю про Шевчука.
Тому і питаю на основі яких фактів ви зробили висновок, що він людина Татарова.
Можливо факти, відомі вам, переконають і мене.
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17.02.2023 23:58 Відповісти
Аллочко, бажаю Вам успіхів.

Я нікого не переконую БЕЗплатно
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18.02.2023 00:03 Відповісти
Тобто, фактів немає. Ок.
Добраніч.
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18.02.2023 00:10 Відповісти
дуже сумнівне рішення КДКА...
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18.02.2023 13:27 Відповісти
 
 