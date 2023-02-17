Адвоката Олексія Шевчука за порушення адвокатської етики та образу колеги Масі Найєма позбавили свідоцтва на три місяці

Адвокат Олексій Шевчук у 2022 році написав у Facebook пост "про наркоманів та їхнього кумедного адвоката [Масі] Найєма", за це кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області зупинила дію його адвокатського свідоцтва на три місяці.

Про це 15 лютого повідомило адвокатське об'єднання "Міллер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Хочемо розповісти вам історію про те, як один пост у Facebook може на три місяці позбавити роботи. Рік тому наш шановний колега, адвокат Олексій Шевчук зробив у Facebook допис, який увійде в підручники з адвокатської етики. Партнер об'єднання, яке в свій час брало під свою юридичну опіку таких блискавичних постатей, як… (не можна асоціювати адвоката з клієнтами, тому Google вам в поміч), імовірно, хотів здобути медійну увагу, а натомість позбувся права займатися адвокатською діяльністю на три місяці через дисциплінарний проступок. Олексій написав "пост про наркоманів та їхнього кумедного адвоката Найєма", в якому некоректно висловився не тільки щодо нашої команди, а й про клієнтів "Міллера", – зазначили у компанії.

Юристи звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, але на засідання 25 січня 2023 року Шевчук не з'явився і не дав жодних пояснень про свою заяву.



"Комісія визнала, що допис Олексія є грубим порушенням правил адвокатської етики, бо суперечить засадам взаємної поваги між адвокатами, є свідченням поширення відомостей, що принижують честь і гідність іншого адвоката, а також суперечать принципам використання адвокатом соціальних мереж. Ми глибоко переконані, що дотримання професійних етичних стандартів – це фундамент і база адвокатської практики. Не можемо не висловити стурбованість за багаторічну кар'єру нашого колеги і з великими надіями та повагою чекаємо на його повернення в лави адвокатської спільноти", – заявили автори звернення.

Адвокати наголосили, що "Міллер" "вітає красиву гру та конкуренцію і готовий до викликів, що малюють риси обличчя української адвокатури".



"І воно, на нашу думку, має бути благородним і гідним. Шановний колего Олексію, перемог вам. Із травня місяця!" – резюмували у компанії.

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