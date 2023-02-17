У Люксембурзі створили компанію, яка закуповує снаряди для РСЗВ "Град" та передає їх Україні, - NYT
Після російського вторгнення в Люксембурзі створили спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для РСЗВ "Град" та передає їх Україні.
Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
У матеріалі зазначається, що Збройні сили Люксембургу складаються з менш ніж 1000 військовослужбовців, одного вантажного літака, двох гелікоптерів, що використовуються спільно з поліцією, та менш як 200 вантажівок. Країна надсилала Україні зі свого арсеналу 102 протитанкові ракети та 20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити.
"Тому Люксембург, країна з населенням 645 000 осіб, вирішила використати своє значне багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку, і минулої весни підписала багатомільйонний контракт на постачання 6 000 ракет радянської доби", - йдеться у матеріалі.
NYT повідомляє, що після російського вторгнення Люксембург, сповнений рішучості зробити більший внесок, створив команду з двох осіб, що складається з власних торговців зброєю. Вони мали намір вивчити комерційні ринки зброї в Європі та США.
"Ми такі маленькі, у нас немає великої армії і, отже, обмежений запас, і ми від початку хотіли допомогти Україні", - сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.
Зрештою Люксембургу довелося задовольнятися 600 ракетами для РСЗВ "Град", що становить одну десяту від початкової мети та передати їх Україні. За словами Бауша, йому вдалося поставити або укласти контракт на суму близько 94 мільйони доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах, що становить близько 16 % оборонного бюджету країни.
Люксембурзькі торговці зброєю швидко уклали контракт із чеським виробником на закупівлю боєприпасів під радянський калібр та калібр країн-членів НАТО. Вони мають бути доставлені вже цієї весни. Виробник, ім'я якого дилери просили не називати з міркувань безпеки, також продав їм 12 500 протитанкових гранат "РПГ-7".
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Дякуємо. Бідна маленька країна, тож, зрозуміло, останнє що було, віддала.
Правда, країна на першому місці у світі по ВВП на душу населення, а Україна на 103 місці, але то таке))
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 134 754
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 13 087
У Гафностана 10 000,у Китая 10 000,у Румынии 15 000
По мойму в Украине в 3 раза меньше.
2021 та2020
13 087
14 220
13 203
14 326
А где Вы нашли 4800 ?
Ukraine¹4.862,12 Georgien5.014,16 Kosovo ¹5.126,48 Moldawien ¹5.284,91 Albanien¹6.373,3
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Дайте ссылку, откуда берёте инфу
С английским у меня проблем нет
100 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 4960
Как я и думал,это они считают по Паритет пок.способности
Автобус в Германии стоит 2 евро,а конячья повозка в Мухосранске 20 центов,но обое доехали.
Подозреваю,что вам подсунули ППС по кацапски.Это когда Мерседес=Жигули,а немецкая больница=свинячему сараю с печным отоплением
А я не знал что такая разница, почти в четыре раза.
Это что ж получается, скоро при вступлении в ЕС Украина в четыре раза поднимет цены на всё, а в ответ населению только на номера автомобилей можно будет кружочек со звёздочками рисовать?)
Германия покупала газ по 260,Украина по 480,тот же самый
Значит,что я авто Румынам скидую за копейки, а они вам в 5 раз дороже перепродают.Значит что я с Цюриха на отдых полечу дешевле чем вы с Киева,а жить мы будем в одном и том же Нотеле.
Значит,что со мной водитель автобуса
поздоровается и приятного дня пожелает А ваш полупьяный водитель автобуса с сигаретой в зубах и шансоном будет ехать пока колесо не отвалится,дальше вы пойдёте пешком,он вас ещё обматюкает
Это ППС.
Вот смотрите "Германия покупала газ по 260,Украина по 480" но я был в Германии, и знаю, что там в разы дороже коммуналка, электричество , чем в Украине.
Насчёт авто, то же самое, никто в Румынии их не покупает, а в Германии вольцваген там можно купить дешевле, а Тойоту уже нет, уже дешевле в США покупать или Украине, как все и делают.
Вообще, смысл этого ППС в том, что за один и тот же доллар в какой то стране в силу недооцененности её валюти можно купить больше материальных благ. Не спорю, может быть качество плохо учитывается при этом. Но смотрите, вот Вы в Швейцарии, я был там, и в Цюрихе, и в Женеве. Ну взять шоколад знаменитый. А мне вот украинский нравится. Или водка. Тоже украинская лучше. Или девушки) раз уж Вы начали на людях пример приводить )
Это я к тому, что дело вкуса тоже никто не отменял, и украинцу в Украине милей сало, чем хамон.
Конечно, ППС это ерунда, надо статистику делать по ВВП без учёта ППС.
Потому что деньги есть деньги, и если уж считать, то по законам математики, а не удачи.