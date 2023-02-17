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Новини
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У Люксембурзі створили компанію, яка закуповує снаряди для РСЗВ "Град" та передає їх Україні, - NYT

град

Після російського вторгнення в Люксембурзі створили спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для РСЗВ "Град" та передає їх Україні.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У матеріалі зазначається, що Збройні сили Люксембургу складаються з менш ніж 1000 військовослужбовців, одного вантажного літака, двох гелікоптерів, що використовуються спільно з поліцією, та менш як 200 вантажівок. Країна надсилала Україні зі свого арсеналу 102 протитанкові ракети та 20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити.

"Тому Люксембург, країна з населенням 645 000 осіб, вирішила використати своє значне багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку, і минулої весни підписала багатомільйонний контракт на постачання 6 000 ракет радянської доби", - йдеться у матеріалі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Люксембург витратив на військову допомогу Україні 16% свого оборонного бюджету

NYT повідомляє, що після російського вторгнення Люксембург, сповнений рішучості зробити більший внесок, створив команду з двох осіб, що складається з власних торговців зброєю. Вони мали намір вивчити комерційні ринки зброї в Європі та США.

"Ми такі маленькі, у нас немає великої армії і, отже, обмежений запас, і ми від початку хотіли допомогти Україні", - сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Зрештою Люксембургу довелося задовольнятися 600 ракетами для РСЗВ "Град", що становить одну десяту від початкової мети та передати їх Україні. За словами Бауша, йому вдалося поставити або укласти контракт на суму близько 94 мільйони доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах, що становить близько 16 % оборонного бюджету країни.

Також дивіться: Люксембург передає Україні позашляховики HMMWV. ФОТОрепортаж

Люксембурзькі торговці зброєю швидко уклали контракт із чеським виробником на закупівлю боєприпасів під радянський калібр та калібр країн-членів НАТО. Вони мають бути доставлені вже цієї весни. Виробник, ім'я якого дилери просили не називати з міркувань безпеки, також продав їм 12 500 протитанкових гранат "РПГ-7".

Автор: 

зброя (7470) Україна (5917) Люксембург (138)


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Топ коментарі
+13
Очень маленькая страна, но с огромной душой и сердцем
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17.02.2023 19:21
+6
Це добре. Бо наші розікрали би кошти... Зе розвів дохрена бариг на крові.
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17.02.2023 19:33
+5
Яйценосні уроди, вчиться у Люксембургу - 1000 війскових і 200 вантажівок. І головне - не крадуть. Може запросити когось з Европи міністром оборони - бо тий покидьок залишився - ********** попросив.
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17.02.2023 19:39
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Очень маленькая страна, но с огромной душой и сердцем
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17.02.2023 19:21 Відповісти
похоже кацапы через агентуру легализуют очередной выток информации, чтобы начать очередную дискредитацию... а что по этому поводу мог бы сказать отсеченный от информирования булданов с говзадегопапа...
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17.02.2023 19:32 Відповісти
Це добре. Бо наші розікрали би кошти... Зе розвів дохрена бариг на крові.
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17.02.2023 19:33 Відповісти
Люксембург страна в 4 раза меньше Киева.Надеюсь они Украине танков не задолжали?
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17.02.2023 19:36 Відповісти
надеюсь ті сдохнещ кацапский троль
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17.02.2023 20:43 Відповісти
Яйценосні уроди, вчиться у Люксембургу - 1000 війскових і 200 вантажівок. І головне - не крадуть. Може запросити когось з Европи міністром оборони - бо тий покидьок залишився - ********** попросив.
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17.02.2023 19:39 Відповісти
Точно, Бориску, из аглицких земель, на царство! - Воскликнула Демусика
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17.02.2023 21:23 Відповісти
Команда з двох чоловік? Маленькі та ''удаленькі''! Для інших потрібно було би 20 чоловік
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17.02.2023 19:41 Відповісти
20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити. Джерело:

Дякуємо. Бідна маленька країна, тож, зрозуміло, останнє що було, віддала.

Правда, країна на першому місці у світі по ВВП на душу населення, а Україна на 103 місці, але то таке))

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембург 134 754

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 13 087
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17.02.2023 19:43 Відповісти
Извиняюсь,какие 13 000?
У Гафностана 10 000,у Китая 10 000,у Румынии 15 000
По мойму в Украине в 3 раза меньше.
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17.02.2023 20:45 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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17.02.2023 20:47 Відповісти
Нашёл 2021 год 4.862 US-Dollar
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17.02.2023 20:48 Відповісти
Данные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA ВБ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] Данные https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 МВФ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-2 [2]

2021 та2020
13 087
14 220

13 203
14 326
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17.02.2023 20:52 Відповісти
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_ https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_



А где Вы нашли 4800 ?
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17.02.2023 20:53 Відповісти
На ru.я уж точно не хожу

Ukraine¹4.862,12 Georgien5.014,16 Kosovo ¹5.126,48 Moldawien ¹5.284,91 Albanien¹6.373,3
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17.02.2023 21:09 Відповісти
Ру там это просто обозначение языка на каком текст

Этот сайт Википедия

Дайте ссылку, откуда берёте инфу
С английским у меня проблем нет
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17.02.2023 21:18 Відповісти
В вашей ссылке- ВВП на душу номинал:
100 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина 4960

Как я и думал,это они считают по Паритет пок.способности
Автобус в Германии стоит 2 евро,а конячья повозка в Мухосранске 20 центов,но обое доехали.
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17.02.2023 21:28 Відповісти
А если так: за доллар можно купить в Украине 5 куб газа, а в Германии 0.2 куба, того же газа?)
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17.02.2023 21:35 Відповісти
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlandsprodukt_pro_Kopf

Подозреваю,что вам подсунули ППС по кацапски.Это когда Мерседес=Жигули,а немецкая больница=свинячему сараю с печным отоплением
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17.02.2023 21:18 Відповісти
Да, на том Вики что Вы прислали, тоже 14 т если с поправкой на покупательскую способность)
А я не знал что такая разница, почти в четыре раза.

Это что ж получается, скоро при вступлении в ЕС Украина в четыре раза поднимет цены на всё, а в ответ населению только на номера автомобилей можно будет кружочек со звёздочками рисовать?)
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17.02.2023 21:32 Відповісти
Это получается,что вас развели кацапы,скрывающие свою нищету
Германия покупала газ по 260,Украина по 480,тот же самый
Значит,что я авто Румынам скидую за копейки, а они вам в 5 раз дороже перепродают.Значит что я с Цюриха на отдых полечу дешевле чем вы с Киева,а жить мы будем в одном и том же Нотеле.
Значит,что со мной водитель автобуса
поздоровается и приятного дня пожелает А ваш полупьяный водитель автобуса с сигаретой в зубах и шансоном будет ехать пока колесо не отвалится,дальше вы пойдёте пешком,он вас ещё обматюкает
Это ППС.
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17.02.2023 22:32 Відповісти
А Ви не накручиваете?)

Вот смотрите "Германия покупала газ по 260,Украина по 480" но я был в Германии, и знаю, что там в разы дороже коммуналка, электричество , чем в Украине.
Насчёт авто, то же самое, никто в Румынии их не покупает, а в Германии вольцваген там можно купить дешевле, а Тойоту уже нет, уже дешевле в США покупать или Украине, как все и делают.

Вообще, смысл этого ППС в том, что за один и тот же доллар в какой то стране в силу недооцененности её валюти можно купить больше материальных благ. Не спорю, может быть качество плохо учитывается при этом. Но смотрите, вот Вы в Швейцарии, я был там, и в Цюрихе, и в Женеве. Ну взять шоколад знаменитый. А мне вот украинский нравится. Или водка. Тоже украинская лучше. Или девушки) раз уж Вы начали на людях пример приводить )
Это я к тому, что дело вкуса тоже никто не отменял, и украинцу в Украине милей сало, чем хамон.
Конечно, ППС это ерунда, надо статистику делать по ВВП без учёта ППС.
Потому что деньги есть деньги, и если уж считать, то по законам математики, а не удачи.
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17.02.2023 22:53 Відповісти
Резнікову передають - по 17????
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17.02.2023 19:57 Відповісти
6000 снарядів для Граду - це на скільки днів боїв для однієї машини вистачить?
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17.02.2023 20:24 Відповісти
Дякуємо ! ось кого треба брати в союзники .
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17.02.2023 22:41 Відповісти
круто, молодці що допомагають
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18.02.2023 00:00 Відповісти
 
 