У Люксембурзі створили компанію, яка закуповує снаряди для РСЗВ "Град" та передає їх Україні, - NYT

Після російського вторгнення в Люксембурзі створили спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для РСЗВ "Град" та передає їх Україні.

Як іфнормує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У матеріалі зазначається, що Збройні сили Люксембургу складаються з менш ніж 1000 військовослужбовців, одного вантажного літака, двох гелікоптерів, що використовуються спільно з поліцією, та менш як 200 вантажівок. Країна надсилала Україні зі свого арсеналу 102 протитанкові ракети та 20 000 набоїв до кулемета, і це було стільки зброї, скільки Люксембург міг собі дозволити.

"Тому Люксембург, країна з населенням 645 000 осіб, вирішила використати своє значне багатство, щоб спробувати купити зброю для України на відкритому ринку, і минулої весни підписала багатомільйонний контракт на постачання 6 000 ракет радянської доби", - йдеться у матеріалі.

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NYT повідомляє, що після російського вторгнення Люксембург, сповнений рішучості зробити більший внесок, створив команду з двох осіб, що складається з власних торговців зброєю. Вони мали намір вивчити комерційні ринки зброї в Європі та США.

"Ми такі маленькі, у нас немає великої армії і, отже, обмежений запас, і ми від початку хотіли допомогти Україні", - сказав міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Зрештою Люксембургу довелося задовольнятися 600 ракетами для РСЗВ "Град", що становить одну десяту від початкової мети та передати їх Україні. За словами Бауша, йому вдалося поставити або укласти контракт на суму близько 94 мільйони доларів у вигляді зброї та іншої військової допомоги для України від виробників у Великій Британії, Франції, Польщі та Нідерландах, що становить близько 16 % оборонного бюджету країни.

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Люксембурзькі торговці зброєю швидко уклали контракт із чеським виробником на закупівлю боєприпасів під радянський калібр та калібр країн-членів НАТО. Вони мають бути доставлені вже цієї весни. Виробник, ім'я якого дилери просили не називати з міркувань безпеки, також продав їм 12 500 протитанкових гранат "РПГ-7".