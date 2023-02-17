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Двопартійна група законодавців США тисне на Байдена щодо винищувачів для України, - Politico

f-16

П’ять членів Палати представників США, представники Республіканської і Демократичної партії, тиснуть на президента Джо Байдена, щоб він направив в Україну винищувачі F-16.

Законодавці написали лист Байдену, зі змістом якого ознайомилось видання Politico, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Законодавці стверджують, що сучасні літаки, яких прагне Київ, але надати які адміністрація Байдена досі не погодилася, "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року".

"Надання таких літаків необхідне, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо на тлі відновлення російських наступальних дій і з огляду на очікуване збільшення масштабних бойових дій", - пишуть законодавці.

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Організатором листа виступив демократ від штату Мен Джаред Голден. Його також підписали демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Гулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонсалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.

Законодавці стверджують, що винищувачі - або F-16 виробництва Lockheed Martin, або подібні - нададуть українським військам більше можливостей, ніж наземна артилерія, надана США та іншими країнами.

"F-16 або подібні винищувачі четвертого покоління надали б Україні високомобільну платформу, з якої можна було б націлюватись на російські ракети і безпілотники класу "повітря-повітря", захищати українські сухопутні війська, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також боротися з російськими винищувачами за перевагу в повітрі", - стверджували вони.

Автор: 

Байден Джо (2888) Конгрес США (1230) літак (2908) США (22979) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+9
Так звана депутатська більшість у Раді, на відміну від Конгресу, якраз спала під солодкі байки гугнявого провидця з Банкової про можливість домовитися з кремлем десь по середині, при цьому покірно виконуючи забаганки його та близького йому оточення, витрачати бюджетні кошти на що завгодно крім оборони держави.
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17.02.2023 20:09
+8
взагалі не бачу підстав для обмежень надання будь якої зброї яку Україна потребує для захисту, треба бути сліпим, що би не розуміти що коїтся і до чого русня прагне.
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17.02.2023 19:41
+4
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Ну какие еще гарантии нужны %уйлу
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17.02.2023 20:12
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17.02.2023 19:38 Відповісти
Так звана депутатська більшість у Раді, на відміну від Конгресу, якраз спала під солодкі байки гугнявого провидця з Банкової про можливість домовитися з кремлем десь по середині, при цьому покірно виконуючи забаганки його та близького йому оточення, витрачати бюджетні кошти на що завгодно крім оборони держави.
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17.02.2023 20:09 Відповісти
взагалі не бачу підстав для обмежень надання будь якої зброї яку Україна потребує для захисту, треба бути сліпим, що би не розуміти що коїтся і до чого русня прагне.
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17.02.2023 19:41 Відповісти
Є підстави у тих, хто не хоче, щоб Україна перемогла. Не хочеш надвати Україні зброю = не хочеш, щоб Україна перемогла.
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17.02.2023 20:07 Відповісти
Трамписты подключили всё возможное и невозможное..чтобы ни цента Украине...
Даже Мавзолейного Хмыря Илларионова подключили и Дмитрия Саймса,давнего КГБиста страны сраных советов...😝
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17.02.2023 19:44 Відповісти
а ты все одну и ту же мантру повторяешь
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17.02.2023 19:56 Відповісти
На ваше замовлення
https://www.youtube.com/watch?v=lBvXRuIR64o
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18.02.2023 03:03 Відповісти
Йосипе, не гальмуй!
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17.02.2023 19:50 Відповісти
Трамписы проклятые. Дедушка американской демократии, гигант мысли, святой Джо знает что передача истребителей приведет к ужасной эскалации.
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17.02.2023 20:06 Відповісти
Ух ты, неужели Тейлор Грин за предоставление нам самолетов. Вот это да
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17.02.2023 20:10 Відповісти
Так и маразматик тоже против предоставления самолетов, ATACSM. Тут у трампистов и байденистов любовь и согласие.
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17.02.2023 20:17 Відповісти
Лучше бы придавили на АТАКМС, их можно сразу задействовать... а Ф-16 даже если завтра решат дать, то полгода минимум, если не больше до применения...
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17.02.2023 20:07 Відповісти
США не намагатимуться скинути чинну владу в РФ.До нападу Росії на Сполучені Штати або на інші держави НАТО ми не будемо брати участь у цій війні, ми не будемо відправляти американських військових, щоби воювати в Україні або атакувати російську армію.Ми не заохочуємо Україну завдавати ударів по об'єктах за її межами і не будемо надавати їй засоби для таких ударів. Ми не хочемо затягувати війну лише для того, щоб завдати болю Росії.
Джо Байден, 46-й президент США
Стаття опублікована у https://www.nytimes.com/2022/05/31/opinion/biden-ukraine-strategy.html виданні The New York Times 1 червня 2022 року
Ну какие еще гарантии нужны %уйлу
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17.02.2023 20:12 Відповісти
імхо мета цих слів схилити %уйла ретируватися з України, поки Штати в тому числі добрі. Якщо не зрозуміє і полізе далі, тоді яйка будуть закручуватися в тиски
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17.02.2023 20:20 Відповісти
За год войны до маразматика не дошло, что шизофреник полезет дальше пока его не остановят? Наступателное вооружение Украине - Нет, Обявить рашку спонаором терроризма - Нет, Обявить "вагнер" терроистической организацией - нет. Что-то подозрительно долго Штаты добрые.
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17.02.2023 20:35 Відповісти
Я думаю шо пілоти і технікі з Украіни вже давно тренуют'ся на Ф-16 в ЮС оф Ей.І вибачаюся перед нашіми сусідами із півдня за свою особисту думку, якщо я б був еліґібле вотер і затятим репаблікан, я б звернув уваґу на Ніккі Хейлі.
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17.02.2023 20:18 Відповісти
Та уже всем очевидно, что хотят затягивания войны....поэтому и не дают....а отмазка - типа боимся эскслации....
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17.02.2023 20:30 Відповісти
Байден ещё не остыл от того счастья в Женеве

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17.02.2023 21:15 Відповісти
Якщо є танки то потрібні і літаки до комплекту.Нам звичайно ж невідома причина того чи іншого рішення Байдена і для чого тиснути на нього коли йому і так відомі нагальні потреби України у допомозі.Більше розуміння буде після його візиту до Польщі,маю на це надію.
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17.02.2023 21:20 Відповісти
ничего не будет після його візиту до Польщі, как всегда бла-бла-бла.
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17.02.2023 21:40 Відповісти
 
 