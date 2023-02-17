Парламент Фінляндії проголосує щодо вступу до НАТО, не чекаючи рішення Туреччини та Угорщини
На 28 лютого у парламенті Фінляндії заплановано голосування за заявкою про вступ до НАТО
Про це заявив на пресконференції голова парламентського комітету закордонних справ Юссі Галла-Ахо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Парламент Фінляндії ухвалив рішення проголосувати за вступ країни до НАТО, не чекаючи, коли її заявку схвалять Туреччина та Угорщина, щоб коли всі країни ратифікують заявку Фінляндії, всі інші формальності вже були дотримані.
Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін говорила, що якщо процедури провести заздалегідь, то після ратифікації всіма країнами "вступ до НАТО триватиме щонайбільше кілька годин".
Нагадуємо, 28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн-членів Альянсу. Єдиними членами НАТО, які поки що не підтримали заявки Фінляндії та Швеції, залишаються Угорщина та Туреччина.
7 лютого 2023 року глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто сказав, що вважає принципово важливим, щоб Фінляндія вступила до НАТО разом зі Швецією.
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І шо????
РФ тоді можливо виведе війська з України та з цікавістю почне дивитись на Стамбул, який історично ще Суворову постійно програвав війни, та іпотвс теж.
По перше, це Константинополь, а не Стамбул, по друге, Босфор та Дарданели були завжди актуальні ще в імперії царській коли звільняли від османів Болгарію)
Треба звільнити Візантію)