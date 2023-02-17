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Новини
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Парламент Фінляндії проголосує щодо вступу до НАТО, не чекаючи рішення Туреччини та Угорщини

фінляндія

На 28 лютого у парламенті Фінляндії заплановано голосування за заявкою про вступ до НАТО

Про це заявив на пресконференції голова парламентського комітету закордонних справ Юссі Галла-Ахо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Парламент Фінляндії ухвалив рішення проголосувати за вступ країни до НАТО, не чекаючи, коли її заявку схвалять Туреччина та Угорщина, щоб коли всі країни ратифікують заявку Фінляндії, всі інші формальності вже були дотримані.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін говорила, що якщо процедури провести заздалегідь, то після ратифікації всіма країнами "вступ до НАТО триватиме щонайбільше кілька годин".

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Нагадуємо, 28 червня 2022 року на саміті НАТО в Мадриді Альянс запросив Швецію та Фінляндію стати його членами. За статутом запрошення мають ратифікувати парламенти всіх 30 країн-членів Альянсу. Єдиними членами НАТО, які поки що не підтримали заявки Фінляндії та Швеції, залишаються Угорщина та Туреччина.

7 лютого 2023 року глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто сказав, що вважає принципово важливим, щоб Фінляндія вступила до НАТО разом зі Швецією.

Автор: 

НАТО (6459) Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+8
Слава богу встигли прописати вступ до НАТО ще до навали зепошесті.
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17.02.2023 20:00
+4
Засновники як НАТО, так і ЄС дещо лоханулися з консенсусом, проте ніколи не пізно це виправити.
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17.02.2023 19:55
+4
Ну і як же без мадярів. Причому якщо в України вони хочуть в співпраці з кацапстаном відшматувати Закарпаття , то Фінляндії ставлять палки в колеса з інших міркувань (але, звісно, прокацапських)
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17.02.2023 19:57
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Бідна Європонько...
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17.02.2023 19:40 Відповісти
Верховна Рада теж голосувала.
І шо????
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17.02.2023 19:44 Відповісти
Верховна Рада голосувала вступ до НАТО?
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17.02.2023 19:48 Відповісти
А як інакше ми прописали намір вступити в НАТО в Конституцію?
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17.02.2023 19:54 Відповісти
может и не голосовали, но в Конституцию дописали пунктик.
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17.02.2023 20:00 Відповісти
Слава богу встигли прописати вступ до НАТО ще до навали зепошесті.
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17.02.2023 20:00 Відповісти
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17.02.2023 19:48 Відповісти
Засновники як НАТО, так і ЄС дещо лоханулися з консенсусом, проте ніколи не пізно це виправити.
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17.02.2023 19:55 Відповісти
Ну і як же без мадярів. Причому якщо в України вони хочуть в співпраці з кацапстаном відшматувати Закарпаття , то Фінляндії ставлять палки в колеса з інших міркувань (але, звісно, прокацапських)
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17.02.2023 19:57 Відповісти
Хєр турцією, але угорці собі могилу копають
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17.02.2023 20:29 Відповісти
Якщо виключити з НАТО Туреччину, Україна виграє, а фіни та шведи теж
РФ тоді можливо виведе війська з України та з цікавістю почне дивитись на Стамбул, який історично ще Суворову постійно програвав війни, та іпотвс теж.
По перше, це Константинополь, а не Стамбул, по друге, Босфор та Дарданели були завжди актуальні ще в імперії царській коли звільняли від османів Болгарію)
Треба звільнити Візантію)
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17.02.2023 20:37 Відповісти
Яка несподіванка. Продажна шкура орбан та диктатор з комплексом наполеона
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17.02.2023 20:42 Відповісти
Вірно і роблять! Угорщина і Туреччина поводять себе не в інтересах НАТО! НАТО це не бентежить?
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17.02.2023 21:07 Відповісти
 
 