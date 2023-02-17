До держбюджету надійшло $203 млн від Великої Британії: кошти витратять на соцдопомогу й зарплати працівникам вишів
Україна отримала від Великої Британії 203 млн доларів додаткового фінансування, які спрямують на соцдопомогу та зарплати працівникам вищих навчальних закладів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фінансів України.
"Сьогодні до Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн дол. США. Отримані кошти спрямують на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми, а також на зарплати працівникам закладів вищої освіти", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, що загальний обсяг позики від Великої Британії становить 500 млн доларів.
Ці кошти надійшли на пільгових умовах через Світовий банк. Їх надали як гарантію від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування ув межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків забезпечення стійкого державного управління в Україні".
Гроші надали з процентною ставкою 0,25% відсотків річних. Погасити кредит треба протягом 18,5 років, з пільговим періодом п'ять років.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Велика Британія з перших днів повномасштабної війни РФ проти України надає допомогу на всіх можливих напрямках, зокрема на фінансовому. Він наголосив, що ця допомога дає можливість безперебійно забезпечувати належне фінансування потрібних видатків.
"Вдячний Уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України, яка допоможе нам досягти найскорішої перемоги", - сказав Марченко.
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будет сидеть в бункере на свиох сранях-рязанях.
Хтось знає, скільки Україна вже винна загалом?
вони потрібні тим хто не воює та не працює
а як що по чесному то правильно...
от ***** воїну, за 10-20 км від лінії, в лісі, на полі, в окопі гроші???
там магазинів нема...
а ВУЗи в місті...
а в місті є магазини...
логічно, *****......
Дайбі, до простих ректорів дойшло б!
В то же время в вышеупомянутом постановлении правительства предусматривалось:
надбавка за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного окладапремия в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы;материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.