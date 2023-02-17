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Новини
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До держбюджету надійшло $203 млн від Великої Британії: кошти витратять на соцдопомогу й зарплати працівникам вишів

лондон,британия

Україна отримала від Великої Британії 203 млн доларів додаткового фінансування, які спрямують на соцдопомогу та зарплати працівникам вищих навчальних закладів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство фінансів України.

"Сьогодні до Державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на 203 млн дол. США. Отримані кошти спрямують на виплати соціальної допомоги сім'ям з дітьми, а також на зарплати працівникам закладів вищої освіти", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, що загальний обсяг позики від Великої Британії становить 500 млн доларів.

Ці кошти надійшли на пільгових умовах через Світовий банк. Їх надали як гарантію від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування ув межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту "Підтримка державних видатків забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Великої Британії $500 млн допомоги у формі позики

Гроші надали з процентною ставкою 0,25% відсотків річних. Погасити кредит треба протягом 18,5 років, з пільговим періодом п'ять років.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що Велика Британія з перших днів повномасштабної війни РФ проти України надає допомогу на всіх можливих напрямках, зокрема на фінансовому. Він наголосив, що ця допомога дає можливість безперебійно забезпечувати належне фінансування потрібних видатків.

"Вдячний Уряду Великої Британії, а також команді Світового банку за непохитну позицію у підтримці України, яка допоможе нам досягти найскорішої перемоги", - сказав Марченко.

Автор: 

бюджет (2995) Велика Британія (5602) гроші (969) соцдопомога (136)


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Топ коментарі
+7
О, тепер лєнка кравєц може спокійно ще одне тєлєшоу знімати, мільйонів за 50.
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17.02.2023 20:04
+5
убогое пуйло. мечтает о Париже? )

будет сидеть в бункере на свиох сранях-рязанях.

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17.02.2023 20:35
+4
О, буде декому руки погріти!
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17.02.2023 19:43
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О, буде декому руки погріти!
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17.02.2023 19:43 Відповісти
Половину розікрасти незабудьте!
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17.02.2023 19:43 Відповісти
Марченко не даст. Он при тех не крал и при этих не ворует.
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17.02.2023 19:49 Відповісти
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17.02.2023 21:08 Відповісти
Соц допомога це яйця, а що робити з ними у нас знають, є спеціалісти
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17.02.2023 19:48 Відповісти
Знають! "Узкие" спеці! Резніков, ДЄрмак і тд
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17.02.2023 19:56 Відповісти
Свежий (7/23) номер чешского журнала Reflex:
https://ibb.co/xjV8JRR
https://www.ikiosek.cz/reflex
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17.02.2023 19:49 Відповісти
убогое пуйло. мечтает о Париже? )

будет сидеть в бункере на свиох сранях-рязанях.

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17.02.2023 20:35 Відповісти
А я би після історії з яйцями по 17 перевірив - ЩО і ДЕ !!!
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17.02.2023 19:54 Відповісти
Це кредит чи подарунок?
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17.02.2023 20:00 Відповісти
Кредит...
Хтось знає, скільки Україна вже винна загалом?
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17.02.2023 20:02 Відповісти
Піх#й , рашисти виплатять всі збитки України.
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18.02.2023 00:52 Відповісти
військовим не треба грошей
вони потрібні тим хто не воює та не працює
а як що по чесному то правильно...
от ***** воїну, за 10-20 км від лінії, в лісі, на полі, в окопі гроші???
там магазинів нема...
а ВУЗи в місті...
а в місті є магазини...
логічно, *****......
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17.02.2023 20:01 Відповісти
О, тепер лєнка кравєц може спокійно ще одне тєлєшоу знімати, мільйонів за 50.
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17.02.2023 20:04 Відповісти
"Зарплати працівникам мишів"
Дайбі, до простих ректорів дойшло б!
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17.02.2023 20:16 Відповісти
Верховная Рада внесла изменения в закон «О статусе народного депутата Украины» в части, касающейся начислений заработной платы и надбавок народным избранникам. За соответствующее постановление без обсуждения проголосовали 305 народных депутатов .

В то же время в вышеупомянутом постановлении правительства предусматривалось:
надбавка за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного окладапремия в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы;материальная помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.
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17.02.2023 20:21 Відповісти
Під час війни Парні не "свалюют" , свалюют мужчінкі.
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18.02.2023 00:51 Відповісти
Велика Подяка Британським платникам податків!
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18.02.2023 00:49 Відповісти
 
 