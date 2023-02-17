Кількість ліквідованих російських військових у лютому різко зросла у п’ять разів, - BBC

Кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.

Про це пише BBC (російська служба), передає Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який Росія почала в Донбасі.

"Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

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Але всього за два тижні лютого Російській службі Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" (визнана в Росії "іноагентом") і командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що вп'ятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну.

І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша", - йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що з відкритих джерел відомо про смерть 1 121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період із 1 січня.