Кількість ліквідованих російських військових у лютому різко зросла у п’ять разів, - BBC
Кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.
Про це пише BBC (російська служба), передає Цензор.НЕТ.
Журналісти стверджують, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який Росія почала в Донбасі.
"Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.
Але всього за два тижні лютого Російській службі Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" (визнана в Росії "іноагентом") і командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що вп'ятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну.
І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша", - йдеться у повідомленні.
Видання вказує, що з відкритих джерел відомо про смерть 1 121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період із 1 січня.
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но поле заміноване має бути
якзо воно здохне мені вpагалі пох а може і + для всізх нас
але вона це не проблма а проблема той хто її найняв
брати агресивно божевільних на такі посади то ткож показує якусь тупість
нє?
Для внутрішнього споживання? А кого цікавить думка завтрашнього чмоба?
Його завдання "Стройся, ройся, окопайся!!". Амінь...
будут отрыгиваться всем причастным и всему глубинному рассеянскому быдло-населению десятилетиями.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі день кота святкується 17 лютого
Слава ЗСУ!
українці не просили про допомогу, я тут живу та не бачив мітингів з флагами РФ та проханням про допомогу, але їм вирішили допомагати таким чином що зрівняли деякі міста та села повністю.
Де логіка...
Хто там і що взагалі що собі думав...
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs