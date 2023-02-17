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Новини Війна
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Кількість ліквідованих російських військових у лютому різко зросла у п’ять разів, - BBC

окупанти,ліквідація

Кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.

Про це пише BBC (російська служба), передає Цензор.НЕТ.

Журналісти стверджують, що під час останніх 14 днів кількість підтверджених втрат у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри, що може свідчити про наступ, який Росія почала в Донбасі.

"Підтверджені втрати почали суттєво зростати ще з середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно про 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

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Але всього за два тижні лютого Російській службі Бі-бі-сі спільно з виданням "Медіазона" (визнана в Росії "іноагентом") і командою волонтерів вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що вп'ятеро більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за весь час вторгнення в Україну.

І йдеться тільки про ті дані, які нам вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальна кількість втрат безумовно ще більша", - йдеться у повідомленні.

Видання вказує, що з відкритих джерел відомо про смерть 1 121 мобілізованого росіянина, 40% з яких загинули в період із 1 січня.

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955)


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Топ коментарі
+46
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17.02.2023 19:52
+32
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17.02.2023 19:55
+27
То рузьке косить страшна фороба - Ліквід-23!
)))
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17.02.2023 19:50
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То рузьке косить страшна фороба - Ліквід-23!
)))
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17.02.2023 19:50 Відповісти
Гойда....
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17.02.2023 19:50 Відповісти
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17.02.2023 19:52 Відповісти
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17.02.2023 20:01 Відповісти
послати її десь в поле щоб збирала статистику по чорнозему

но поле заміноване має бути

якзо воно здохне мені вpагалі пох а може і + для всізх нас

але вона це не проблма а проблема той хто її найняв

брати агресивно божевільних на такі посади то ткож показує якусь тупість

нє?
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17.02.2023 22:23 Відповісти
змінити прізвище на "безумна" і санітаркою в психлікарню
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17.02.2023 23:54 Відповісти
Ну тобто хто для вас головний ворог зараз - зрозуміло. Замість кинути всі сили проти смертельної загрози для країни - ви обираєте внутрішній срач.
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18.02.2023 19:42 Відповісти
Та хто їх рахує тих хробаків......
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17.02.2023 19:53 Відповісти
ЗСУ доводиться рахувати, бо вони лізуть і лізуть. А при тому наші гинуть
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18.02.2023 04:25 Відповісти
Кремль готовит теракты в России, - разведка Польши
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17.02.2023 19:54 Відповісти
***** вирішив зіграти на публіку. До нього ніяк не дійде, що притомні люди та країни на заході, давно вже не вірять жодному його слову.
Для внутрішнього споживання? А кого цікавить думка завтрашнього чмоба?
Його завдання "Стройся, ройся, окопайся!!". Амінь...
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17.02.2023 20:06 Відповісти
Помилка у сліві "закопайся"
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18.02.2023 16:10 Відповісти
Підтримую!
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18.02.2023 16:19 Відповісти
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17.02.2023 19:55 Відповісти
преступления фашистского рассеянского режима против Украины и украинского народа
будут отрыгиваться всем причастным и всему глубинному рассеянскому быдло-населению десятилетиями.
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19.02.2023 14:16 Відповісти
кстати, сегодня Всемирный день Котов! Всех котиков с праздником!

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17.02.2023 20:05 Відповісти
Што ти!
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17.02.2023 20:10 Відповісти
та веришь, сам только узнал! ну лучше поздно....
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17.02.2023 20:13 Відповісти
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17.02.2023 20:23 Відповісти
не сьогодні! Міжнародним Днем кішок є https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня . Його ініціатором став у 2002 році Міжнародний фонд Animal Welfare, щоб привернути увагу до жорстокого поводження із котами й розповісти, як їх захистити та забезпечити комфортне життя.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0#cite_note-1 [1] У деяких країнах це свято відзначається в інші дні.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі день кота святкується 17 лютого
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17.02.2023 20:49 Відповісти
а жаль! ну все равно - накатить можно.... ))
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17.02.2023 20:57 Відповісти
я своего уже позравил) так и правда, можно накатить)) он правда шотландец, по имени Анатолий
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17.02.2023 21:58 Відповісти
ну главное, чтобы повод был, пусть даже и левый! ))
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17.02.2023 22:03 Відповісти
ну вообще-то можно начинать с того что вечер пятницы, а у меня ещё и Шаббат (он начинается в пятницу вечером и до вечера субботы), поводов хватает как левых так и правых
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17.02.2023 22:07 Відповісти
короче, коту повезло, как я понял....))
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17.02.2023 22:18 Відповісти
Погуглив. Інтернет каже , що сьогодні День котів у Польщі. Згодиться, щоб коту особливий смаколик сьогодні купити!
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17.02.2023 22:52 Відповісти
Мяу!
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17.02.2023 20:25 Відповісти
Чому лапи не в крові?)
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18.02.2023 10:40 Відповісти
Мі-мі-мі, киця 😍😍😍😻😻😻😘😘😘
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18.02.2023 16:12 Відповісти
Укрпошта в січні значно збільшила обсяг БАНДЕРолей на закордонні болота
Слава ЗСУ!
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17.02.2023 20:06 Відповісти
вірмени просили про допомогу коли на карабахе почалося, вони були та є членом ОДКБ, не надали їм вчасно, втратили вони територію.

українці не просили про допомогу, я тут живу та не бачив мітингів з флагами РФ та проханням про допомогу, але їм вирішили допомагати таким чином що зрівняли деякі міста та села повністю.

Де логіка...
Хто там і що взагалі що собі думав...
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17.02.2023 20:12 Відповісти
плешивый присматривается.......
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17.02.2023 20:15 Відповісти
ВАРІАНТ КАДДАФІ - краще. Якщо корисніше, можна взяти кіл із дуба...
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18.02.2023 14:02 Відповісти
согласен...., колода - слишком много чести для подонка....
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18.02.2023 14:05 Відповісти
За методикою Влада Цепеша
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18.02.2023 16:14 Відповісти
Вот это, я понимаю, прополка.
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17.02.2023 20:22 Відповісти
Гробовая демобилизация. Скрепы едут домой.
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17.02.2023 20:26 Відповісти
Если полностью цитировать ВВС, то они пишут, что орки постепенно окружают Бахмут.
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17.02.2023 20:34 Відповісти
в каком абзаце...?
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17.02.2023 20:48 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-64620825
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17.02.2023 21:14 Відповісти
послушай сегодняшнего Мадяра и успокой свой страх...
https://www.youtube.com/watch?v=RD2cmFGVMAs
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17.02.2023 21:42 Відповісти
він в місті,а по флангах йдуть штурми постійно
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19.02.2023 01:18 Відповісти
Слава Богу
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17.02.2023 21:07 Відповісти
Послушайте Березова на прямом
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17.02.2023 22:58 Відповісти
Кава гаряча, маскалі холодні, - так має бути.
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18.02.2023 10:42 Відповісти
Як казав кухар *****: «ребята едут домой»
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18.02.2023 11:21 Відповісти
"Жмых отправлен по месту происхождения"
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18.02.2023 16:24 Відповісти
 
 