Україна в Радбезі ООН: Путін довів, що з ним неможливо вести переговори

Дії президента РФ Володимира Путіна показали, що з ним неможливо вести переговори.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Настав час визнати правду. Правда полягає в тому, що Путін раз і назавжди довів, що з ним неможливо вести переговори. Послідовний підрив Росією Мінських домовленостей і їх остаточне знищення роблять це абсолютно очевидним, – сказав український дипломат. – А рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення стало тим "осиковим кілком", який цей вампір самогубно ввігнав у себе".

Кислиця закликав "здорові сили в Росії, якщо такі є", схаменутися і змусити Путіна виконати вимоги Генеральної Асамблеї ООН щодо негайного припинення застосування сили й виведення російських військ з України. "Диктатор повинен здатися й відійти в минуле", – додав він.

Кислиця нагадав, що вся історія Мінських домовленостей, починаючи з підписання перших документів у вересні 2014 року, була довгим переліком порушень та ігнорування Москвою власних зобов'язань.

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Зокрема, пункт Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року передбачає, що "всі іноземні військові формування і військова техніка, а також бойовики і найманці мають залишити територію України під моніторингом ОБСЄ". Проте Росія ніколи так і не виконала цю вимогу, зауважив Кислиця.

"Росія порушила домовленості майже одразу після їх підписання, і всі ці порушення проклали шлях до остаточного рішення Путіна про вторгнення в Україну", – додав постпред.

Він навів слова помічника Путіна часів підписання Мінських угод Владислава Суркова, який визнав, що, працюючи над ними, він виходив з розуміння того, що вони не повинні бути виконані.

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Нагадуємо, Росія 17 лютого зібрала Радбез ООН для озвучення брехливих наративів про нібито недотримання Україною Мінських угод, намагаючись таким чином виправдати свою агресію.