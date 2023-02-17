УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12228 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 951 30

Україна в Радбезі ООН: Путін довів, що з ним неможливо вести переговори

кислиця

Дії президента РФ Володимира Путіна показали, що з ним неможливо вести переговори.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Настав час визнати правду. Правда полягає в тому, що Путін раз і назавжди довів, що з ним неможливо вести переговори. Послідовний підрив Росією Мінських домовленостей і їх остаточне знищення роблять це абсолютно очевидним, – сказав український дипломат. – А рішення Путіна розпочати повномасштабне вторгнення стало тим "осиковим кілком", який цей вампір самогубно ввігнав у себе".

Кислиця закликав "здорові сили в Росії, якщо такі є", схаменутися і змусити Путіна виконати вимоги Генеральної Асамблеї ООН щодо негайного припинення застосування сили й виведення російських військ з України. "Диктатор повинен здатися й відійти в минуле", – додав він.

Кислиця нагадав, що вся історія Мінських домовленостей, починаючи з підписання перших документів у вересні 2014 року, була довгим переліком порушень та ігнорування Москвою власних зобов'язань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компроміс з Путіним неможливий, бо немає довіри, - Зеленський

Зокрема, пункт Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року передбачає, що "всі іноземні військові формування і військова техніка, а також бойовики і найманці мають залишити територію України під моніторингом ОБСЄ". Проте Росія ніколи так і не виконала цю вимогу, зауважив Кислиця.

"Росія порушила домовленості майже одразу після їх підписання, і всі ці порушення проклали шлях до остаточного рішення Путіна про вторгнення в Україну", – додав постпред.

Він навів слова помічника Путіна часів підписання Мінських угод Владислава Суркова, який визнав, що, працюючи над ними, він виходив з розуміння того, що вони не повинні бути виконані.

Також читайте: Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконувалися

Нагадуємо, Росія 17 лютого зібрала Радбез ООН для озвучення брехливих наративів про нібито недотримання Україною Мінських угод, намагаючись таким чином виправдати свою агресію.

Автор: 

путін володимир (23857) Радбез ООН (858) мінські угоди (2231) Кислиця Сергій (207) переговори з Росією (1098)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
А не підкажите, хто три роки кричав на весь світ, що потрібно подивитися в око пуйла, бо там мир? Де той, що допомагав пуйлу, зберігав його авторитет і дурив нарід?
показати весь коментар
17.02.2023 20:36
+9
Кислиця - тримайтеся! Ви на передньому дипломатичному фронті!
показати весь коментар
17.02.2023 20:27
+6
а расєя в ООН ще засідає?
показати весь коментар
17.02.2023 20:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а расєя в ООН ще засідає?
показати весь коментар
17.02.2023 20:26 Відповісти
На жаль...
показати весь коментар
17.02.2023 20:44 Відповісти
а Емманюєль каже не треба ***** чіпати...
показати весь коментар
17.02.2023 20:26 Відповісти
Еммануель - то ж еротика ери VHS!
Знаємо, знаємо!
)))
показати весь коментар
17.02.2023 20:34 Відповісти
Еммануель в новині нижчє так завуальовано намагається всіх переконати, що не треба ***** чіпати, тіпа краще не буде.
а яка ж Еммануель без *****?
показати весь коментар
17.02.2023 20:46 Відповісти
Може, не треба насміхатись.
Може, у них всьо дуже серйозно...
)))
показати весь коментар
17.02.2023 20:48 Відповісти
та який тут сміх - переживає, дроти обриває...
показати весь коментар
17.02.2023 20:51 Відповісти
(сякається розчулено)
показати весь коментар
17.02.2023 20:53 Відповісти
Кислиця - тримайтеся! Ви на передньому дипломатичному фронті!
показати весь коментар
17.02.2023 20:27 Відповісти
А не підкажите, хто три роки кричав на весь світ, що потрібно подивитися в око пуйла, бо там мир? Де той, що допомагав пуйлу, зберігав його авторитет і дурив нарід?
показати весь коментар
17.02.2023 20:36 Відповісти
ты не тот рабинович которого нужно слушать...!
показати весь коментар
17.02.2023 20:51 Відповісти
Спочатку прочитайте "Мінські", а потім щось про них розповідайте. Краще мабуть "парижські" з формулою штайнмайєра чи оманські?
показати весь коментар
17.02.2023 21:13 Відповісти
+++
показати весь коментар
18.02.2023 09:57 Відповісти
скорее ты встанешь на колени перед иконкой товарисча...
показати весь коментар
17.02.2023 21:00 Відповісти
Млинець, то Радбез ООН доказувало нашему прізЄденту о неможливості переговорів з моржовою звіздою, а зараз навпаки!
показати весь коментар
17.02.2023 20:38 Відповісти
Заява Суркова викликала ще більш масштабний розкол серед російських силовиків
аяву в інтерв'ю директору політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову про те, що при розробці Мінських угод ніхто не планував їх виконувати. Дослівно на запитання Чеснакова «працюючи над Мінськими угодами, Ви виходили з того, що вони мають бути виконані?» Сурков відповів - "ні".
показати весь коментар
17.02.2023 20:39 Відповісти
Какие ещё доказательства нужны для того, чтобы утверждать, что "путин"- просто Ху*ло?
показати весь коментар
17.02.2023 20:41 Відповісти
а он и не собирается.....
показати весь коментар
17.02.2023 20:45 Відповісти
Лучшим переговорщиком для дохлого Сссра был Бенито Муссолини

Собрал банду нацистов Белизна и Москвы в маленьком итальянском городке Раппала в 1922 году..и сказал..не выйдете из виллы пока не скажете.. Мы братаны... что в принципе и произошло через 2 дня... краснопузые договорились о Союзе...Гитлер Муссолини и Сралин...
показати весь коментар
17.02.2023 20:59 Відповісти
ты сенатор что-то пропускаешь...(
показати весь коментар
17.02.2023 21:02 Відповісти
 
 