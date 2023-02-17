Королевській повідомили про підозру через незадекларовані ділянки на Київщині та будинок у Росії

17 лютого 2023 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату V, VI та VIII, IX скликань в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.



"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн.



Загалом сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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Зважаючи, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.



Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку НАЗК", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про народну депутатку від забороненої "ОПЗЖ" Наталю Королевську.