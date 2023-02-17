Королевській повідомили про підозру через незадекларовані ділянки на Київщині та будинок у Росії
17 лютого 2023 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату V, VI та VIII, IX скликань в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.
"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн.
Загалом сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Зважаючи, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку НАЗК", - йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, мова йде про народну депутатку від забороненої "ОПЗЖ" Наталю Королевську.
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- Любий, ти що: дрочиш???
- Клянуся, люба: то рука Москви!
)))
Як? Натаху, фаворитку Януковоща, ліпшу дружку Юлечки Тимошенко до відповідальності?
Як, це можливо…живу людину
Хто посмів? Невже діюча влада?
Тоді- молодці!!!
Піддтримую!
Translator
Да К
заіпца працює сістєма ЗЄ
Є інші випадки, коли дали втекти. Але ваша неточність тільки шкодить, бо це в декого породжує сумніви.
Якщо вона Рашку зможе так обкрадати, як Україну, тоді це навіть може бути корисним. Якби залишилась тут, то й далі б тут крала, і нічого б їй не було, як Бойкові з Шуфричем.