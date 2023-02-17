УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12228 відвідувачів онлайн
Новини Е-декларації держслужбовців
3 425 45

Королевській повідомили про підозру через незадекларовані ділянки на Київщині та будинок у Росії

королевська

17 лютого 2023 року за дорученням керівника САП прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату V, VI та VIII, IX скликань в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє пресслужба САП, передає Цензор.НЕТ.

"Народний депутат у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в московській області рф вартістю майже 1,8 млн грн.

Загалом сума незадекларованих об’єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заяви Королевської та Солода на складання мандатів надійшли до Ради, очікуємо на заяви інших втікачів, - Стефанчук

Зважаючи, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Розслідування цих фактів розпочато на підставі висновку НАЗК", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про народну депутатку від забороненої "ОПЗЖ" Наталю Королевську.

Автор: 

НАБУ (5070) Королевська Наталія (227) САП (2220) електронне декларування (1468) НАЗК (1686) підозра (769)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
в*бала за кордон, здала мандат... тепер можна і справу завести.
заіпца працює сістєма ЗЄ
показати весь коментар
17.02.2023 20:37
+13
Метастази Кацапії.
показати весь коментар
17.02.2023 20:33
+11
жуля та наталка зараз сусідки по дубаях дві дві піддуті бабці
показати весь коментар
17.02.2023 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.02.2023 20:30 Відповісти
Ці руки нічого не крали.
показати весь коментар
17.02.2023 20:34 Відповісти
Ге ж...

- Любий, ти що: дрочиш???
- Клянуся, люба: то рука Москви!
)))
показати весь коментар
17.02.2023 20:36 Відповісти
Довгі ж у Маскви руки!
показати весь коментар
17.02.2023 20:38 Відповісти
zvidky v Ukraini stil'ky gnyli?
показати весь коментар
17.02.2023 20:31 Відповісти
Метастази Кацапії.
показати весь коментар
17.02.2023 20:33 Відповісти
Оце, на!?!

Як? Натаху, фаворитку Януковоща, ліпшу дружку Юлечки Тимошенко до відповідальності?

Як, це можливо…живу людину

Хто посмів? Невже діюча влада?
Тоді- молодці!!!
Піддтримую!
показати весь коментар
17.02.2023 20:32 Відповісти
жуля та наталка зараз сусідки по дубаях дві дві піддуті бабці
показати весь коментар
17.02.2023 20:39 Відповісти
Жаль,що не по дубах,ото б гойдалися поряд!
показати весь коментар
17.02.2023 20:57 Відповісти
Та що ж це діється? Чому у цьому році на Цензорі так багато полупилося "піддтримувачів" влади? Такі молодці, ця влада, притягти до відповідальності мешканку Дубаї! Декларація за 2020 рік.
показати весь коментар
18.02.2023 08:59 Відповісти
заморытэсь тэпэр этой гонорейкиной пидозру вручать...
показати весь коментар
17.02.2023 20:33 Відповісти
Да королевская это вообще блАдина епаная. На неё надо охоту потом открыть и и поймать...

Translator

Да К
показати весь коментар
17.02.2023 20:37 Відповісти
в*бала за кордон, здала мандат... тепер можна і справу завести.
заіпца працює сістєма ЗЄ
показати весь коментар
17.02.2023 20:37 Відповісти
хахахаха
показати весь коментар
17.02.2023 21:01 Відповісти
то хто ж відпустив рига?
показати весь коментар
17.02.2023 21:04 Відповісти
красіво ти обіср*вся, скажи ж)))
показати весь коментар
17.02.2023 21:07 Відповісти
не мели чушь
показати весь коментар
17.02.2023 20:55 Відповісти
навіть не було наміру такого
показати весь коментар
17.02.2023 20:57 Відповісти
Шо значить місцеперебування нардепа не встановлено? Може вона вже у ***** міНЕТ робе?
показати весь коментар
17.02.2023 20:38 Відповісти
Чекали поки звалить і здасть мандат. Спецжслужби класні в на
показати весь коментар
17.02.2023 20:38 Відповісти
Ну я вас прошу, ну це ж не Порошенка в Європу то не пускати, то п..ти що він втік. Я не фан Петра Олексійовича, але зе-команда показала, що їм із покидьками в парламенті легше ручкатися, ніж зпроукраїнською опозицією. Королевська, Шуфрич, Бойко - вори, і сприяли вбивству українців, роками натравлювала "російськомовних" на справжніх українців - і вони не заарештовані після сотні тисяч смертей цивільних громадян. З цим після війни доведеться розібратися. І нєхєр їм п..ть про "політичну відповідальність".
показати весь коментар
17.02.2023 21:04 Відповісти
якщо вона тільки вчора все те майно придбала, то тому і не вказла в декларації 2020 року, тобто підозра своєчасна )))
показати весь коментар
17.02.2023 20:39 Відповісти
шож вы всех отпускаете то)) все же все понимают. значит - это уже система, которую нужно ломать.
показати весь коментар
17.02.2023 20:45 Відповісти
Невідомо де?((Думаю вона в рашці,разом з алійниками,януковичами,хто там ще.
показати весь коментар
17.02.2023 20:54 Відповісти
Підозра за щось там незадеклароване! А за роботу на окупанта -ні, ні?!!!
показати весь коментар
17.02.2023 20:57 Відповісти
За работу на окупанта было такое дело до 2019. Но оно развалилось,... или спецом развалили...или не хотели... Много или было в этой истории.
показати весь коментар
17.02.2023 21:02 Відповісти
Коли і яке? Або "или"?
показати весь коментар
18.02.2023 09:01 Відповісти
колись будемо читати і про маєтки слуг
показати весь коментар
17.02.2023 21:10 Відповісти
Мала вона на увазі всі ваші підозри! Незадеклароване майно повинно бути конфісковане і накладений штраф, приміром, в подвійному обсязі. А вже потім піжозри та все інше.
показати весь коментар
17.02.2023 21:46 Відповісти
зразу влада зелі дає втекти, а потім оголошують підозру.... цирк
показати весь коментар
17.02.2023 22:01 Відповісти
Я "агресивно" не з 73%. Тому дозволю собі сказати "не перекручуйте". Та швабра з своїм альфонсом і виплодком втекли з України перед 24 лютого.

Є інші випадки, коли дали втекти. Але ваша неточність тільки шкодить, бо це в декого породжує сумніви.
показати весь коментар
18.02.2023 04:03 Відповісти
Присуньте їй трішки понаднормово. Заслуговує.
показати весь коментар
17.02.2023 22:40 Відповісти
І нахріна нам дбр мнр гру і ще що там, попридумували, щоб зарплати захмарні отримувати. є у нас Велічний дерьмак і татаров які вирішують усе.
показати весь коментар
18.02.2023 00:30 Відповісти
Аставіла сваіх учітєлєй, врачєй, шахтьорав. Частина з них у підвалах сидить, хтось і загинув від момковських градів і артилерії.

Якщо вона Рашку зможе так обкрадати, як Україну, тоді це навіть може бути корисним. Якби залишилась тут, то й далі б тут крала, і нічого б їй не було, як Бойкові з Шуфричем.
показати весь коментар
18.02.2023 04:12 Відповісти
 
 