"Усе, що буде під рукою, - ворог застосує": Ігнат про плани росіян

Російські окупанти використовують для ударів по Україні "все, що під рукою".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Українському радіо.

На думку Ігната, до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого країна-терорист скорочує проміжки між масованими атаками.

"Усе, що буде під рукою у ворога, він буде застосовувати… Хотілося б, щоб ми могли збивати 100% ракет, але це не вдається зробити фізично, тому що у нас великі території, а засобів ППО замало. Але після останніх масованих атак наша техніка знову готова до наступного відбиття. Ми готуємося щодня", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що зараз захисники України не можуть збивати ракети Х-22, Онікс і Х-31 - для цього потрібні ЗРК Patriot (модернізація PAC-3), SAMP/T.

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Речник ПС також розповів, що в Росії в запасі залишається багато С-300 та сотні Х-22, вона продовжує виробництво ракет Калібр і Х-101. Інформації про Іскандер немає.

"Запас ракет, який був у РФ на початку повномасштабного вторгнення, вже використано, і росіяни не зможуть так швидко відновити його до того стану, що накопичувався довгими роками. Для цього їм потрібен час", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Росія готується до масованої атаки 23-24 лютого.

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