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Новини
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"Усе, що буде під рукою, - ворог застосує": Ігнат про плани росіян

ігнат

Російські окупанти використовують для ударів по Україні "все, що під рукою".

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю Українському радіо.

На думку Ігната, до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого країна-терорист скорочує проміжки між масованими атаками.

"Усе, що буде під рукою у ворога, він буде застосовувати… Хотілося б, щоб ми могли збивати 100% ракет, але це не вдається зробити фізично, тому що у нас великі території, а засобів ППО замало. Але після останніх масованих атак наша техніка знову готова до наступного відбиття. Ми готуємося щодня", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що зараз захисники України не можуть збивати ракети Х-22, Онікс і Х-31 - для цього потрібні ЗРК Patriot (модернізація PAC-3), SAMP/T.

Також читайте: Росіяни модернізували ракети Х-101 для прориву ППО та встановили спеціальні пастки, проте логіка їхнього використання залишається незрозумілою, - ЗМІ

Речник ПС також розповів, що в Росії в запасі залишається багато С-300 та сотні Х-22, вона продовжує виробництво ракет Калібр і Х-101. Інформації про Іскандер немає.

"Запас ракет, який був у РФ на початку повномасштабного вторгнення, вже використано, і росіяни не зможуть так швидко відновити його до того стану, що накопичувався довгими роками. Для цього їм потрібен час", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Росія готується до масованої атаки 23-24 лютого. 

Читайте також: ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28613) ППО (3208) росія (65316) атака (346) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+8
А які ракети виробляємо ми, асфальтні?!
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17.02.2023 20:51
+4
Та шось під тією рукою "фсьо уже украдєно до нас"...
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17.02.2023 20:50
+3
Врет Игнат, как сивый мерин! Х-22 нормально сбиваются комплексами С-300.
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17.02.2023 21:16
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Та шось під тією рукою "фсьо уже украдєно до нас"...
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17.02.2023 20:50 Відповісти
А які ракети виробляємо ми, асфальтні?!
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17.02.2023 20:51 Відповісти
Гіперквартальні ракети з діджиталізаційним зарядом "Бітум-95".
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17.02.2023 21:17 Відповісти
У Полтаві сьогодні 7 тревог було.
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17.02.2023 20:52 Відповісти
Пусть хоть 10 будет, главное что бы без прилетов.
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17.02.2023 21:31 Відповісти
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17.02.2023 20:52 Відповісти
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17.02.2023 21:05 Відповісти
.
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17.02.2023 21:18 Відповісти
Денег нет,но вы держитесь тама...
Генерал Гурулев признал рабZeя в Дупе...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇👍💯💯💯💯💯✊💪
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17.02.2023 21:07 Відповісти
Врет Игнат, как сивый мерин! Х-22 нормально сбиваются комплексами С-300.
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17.02.2023 21:16 Відповісти
Арестович, це ти?
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17.02.2023 21:24 Відповісти
Да, по крайней мере 300В, с сооответствующими ракетами. То же касается и Х31. По словам Игната -это все не поражается не только С300, которая способна поражать и баллистические цели, но НАСАМСами и ИРИСАМи. Наверное есть смысл подобное озвучивать публично, хотя скорее вопрос в отсутствии достаточно эшелонированой ПВО для территории Украины.
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18.02.2023 02:10 Відповісти
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17.02.2023 22:27 Відповісти
 
 