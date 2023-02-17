УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12230 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні Війна
9 996 55

Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів

f16,польща

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас зовсім небагато літаків F-16, ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО", - сказав Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єр Польщі зазначив, що не можна говорити, "що Україна не може бути переможена, а РФ не може виграти цю війну". "Це неправильно. Ми маємо говорити: РФ має програти цю війну, і Україна має виграти цю війну", - наголосив він.

Моравецький також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2. "Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, - міноборони Польщі

Автор: 

Польща (8523) літак (2908) Моравецький Матеуш (371) F16 F-16 (674)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися від російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
показати весь коментар
17.02.2023 21:25
+14
та давайте любую платформу, лишь бы был радар не меньше 300 км и можно было на подвесах нести две AIM-120 AMRAAM. Хоть супертукано какие-нибудь... АIM-120 сразу отодвинут кацолёты от восточного фронта аж за гос. границу.
показати весь коментар
17.02.2023 21:24
+11
Польща добре все памьятає і добре все розуміє, що де і як.
не йдуть на шашликі, а відкопують, змазують старе і нове купують.
ну і чому в Україні не така влада?
показати весь коментар
17.02.2023 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Міги та Сушки? ДАВАЙ!
Можу навіть заздаленідь подякувати
показати весь коментар
17.02.2023 21:15 Відповісти
Польща та Словаччина мають 40 Мігів-29 та 18 Су-22
показати весь коментар
17.02.2023 21:41 Відповісти
Може, ТУ 22?
показати весь коментар
18.02.2023 05:18 Відповісти
Су-22 експортний варіант Су-17М3 або Су-17М4, базувались на а/б Повідз.
показати весь коментар
18.02.2023 15:35 Відповісти
Таки да,хорош *******,пора. ********....
показати весь коментар
17.02.2023 22:32 Відповісти
Зазделегіть,пішов .... ,П....р...
показати весь коментар
17.02.2023 22:57 Відповісти
за міномети і міни калібру 83мм і вищє не забувайте, у двух напрямках як би...
показати весь коментар
17.02.2023 21:17 Відповісти
Калібр мінометів- 82 мм...
показати весь коментар
18.02.2023 05:19 Відповісти
як скажете такі амеріканські токарі і виточять міни як самі по клованах пішли.....
показати весь коментар
18.02.2023 05:25 Відповісти
121мм чи 119мм теж не міномети?
боже як вас легко розвести, чим кацапця і користується.....
показати весь коментар
18.02.2023 05:36 Відповісти
KAI KF-X - южнокорейская программа разработки передового многоцелевого истребителя поколения 4++ для Военно-воздушных сил Республики Корея
показати весь коментар
17.02.2023 21:18 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 21:22 Відповісти
Невже су-22?
показати весь коментар
17.02.2023 21:19 Відповісти
а от в румунів наче міг 21 нещодавно за кулями-примарами гонялись, теж нічого модель
показати весь коментар
17.02.2023 21:25 Відповісти
Нє, нуащьо, він модернізований, плюс різкий як прокисший компот та простий як балалайка.
показати весь коментар
17.02.2023 21:30 Відповісти
та давайте любую платформу, лишь бы был радар не меньше 300 км и можно было на подвесах нести две AIM-120 AMRAAM. Хоть супертукано какие-нибудь... АIM-120 сразу отодвинут кацолёты от восточного фронта аж за гос. границу.
показати весь коментар
17.02.2023 21:24 Відповісти
Польща так інтенсивно озброюється, що скоро самостійно зможе відбитися від російської орди.

Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.

Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.

У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
показати весь коментар
17.02.2023 21:25 Відповісти
Польща добре все памьятає і добре все розуміє, що де і як.
не йдуть на шашликі, а відкопують, змазують старе і нове купують.
ну і чому в Україні не така влада?
показати весь коментар
17.02.2023 21:32 Відповісти
Тому,що не було зроблено нічого з того,що зробила Польща після розвалу совка,а влада хотіла тільки красти.Тому і маємо те,що маємо.
показати весь коментар
17.02.2023 21:49 Відповісти
Не тому, а тому що агентів кдб залишилось сотні у владі України.
Орієнтація всіх агентів кдб завжди на маскву, тому у нас така картина, бо навіть кучма з кравчуком не залишились без уваги кдб/фсб. Це відповідь і про ядерну зброю України.
показати весь коментар
17.02.2023 22:12 Відповісти
А що зробила Польща з агентами кдб,і чого не зробила Україна?Це не тому?
показати весь коментар
17.02.2023 23:00 Відповісти
таку владу вибирав наріт. Ну не вибирати ж колишніх політв'язнів? Хоча колишніх кримінальників-в'язнів можно. Патамушта сациальнаблиские.
показати весь коментар
17.02.2023 22:02 Відповісти
Польська армія тільки 160 тис чоловік. Кацапи їх трупами закидають і до сраки ті ф35
показати весь коментар
17.02.2023 21:55 Відповісти
Поляки имеют хорошую память и они учатся из своего прошлого.
показати весь коментар
18.02.2023 01:28 Відповісти
миг 21?
показати весь коментар
17.02.2023 21:29 Відповісти
Миг29 он обещал в июне 2022
показати весь коментар
17.02.2023 22:51 Відповісти
Я ошибся тут - в марте 22 Байден запретил давать Миги

https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
показати весь коментар
17.02.2023 23:04 Відповісти
Столтенберг сам ничего не решает - просто говорящая за других голова
показати весь коментар
17.02.2023 23:14 Відповісти
Південнокорейські літаки T-50 та FA-50
показати весь коментар
17.02.2023 21:33 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 21:34 Відповісти
Компанія Samsung створила учбовий літак, який після обладнання ******** електронікою перетворився на Т-50 - і сьогодні мова якраз про нього. В програмі брали участь інженери з Тайваню, які створили в свій час F-CK-1, компанії Lockheed Martin (13%), KAI (17%) та уряд Південної Кореї (70%).
показати весь коментар
17.02.2023 21:35 Відповісти
Шо Ф-35 чі Ф-36 чі АН-2
показати весь коментар
17.02.2023 21:38 Відповісти
кукурузник)
показати весь коментар
17.02.2023 21:43 Відповісти
Не глузуй,бо полетишь на л-410))).…
показати весь коментар
17.02.2023 21:50 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 21:52 Відповісти
Львів-*жданов'"-.ц тіпа не було?дану ну на...було,і не тренди,і ну його нанх...
показати весь коментар
17.02.2023 22:16 Відповісти
близько
показати весь коментар
17.02.2023 22:26 Відповісти
Я просто пмя

'ятамую болтам'янку в цьому літаку...
показати весь коментар
17.02.2023 22:47 Відповісти
чево дегустируем чай кофе какао )
показати весь коментар
17.02.2023 22:51 Відповісти
Не,"Нашу Марку"025..
...и не всегда)()(...
показати весь коментар
17.02.2023 23:06 Відповісти
П''ятниця..

'
показати весь коментар
17.02.2023 23:21 Відповісти
Ф39-Ан2,и нех афишировать однозначностью ума своего...
показати весь коментар
17.02.2023 21:44 Відповісти
Поляки ВИ молодці!!!

Я Вами пишаюсь!!!

Ви суперсусіди!!!

ВИ супердрузі!!!
показати весь коментар
17.02.2023 21:59 Відповісти
Нас задовільнить і F 15 яких в Штатах багато списаних

показати весь коментар
17.02.2023 22:13 Відповісти
Якщо МІГ-29 то теж підійде, але давайте швидше. Ви їх уже рік обіцяєте. І словаки такі самі 45 МІГ-29 і контрнаступу ЗСУ точно бути.
показати весь коментар
17.02.2023 22:38 Відповісти
"Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - підкреслив він.

Ніт! Найбільшу кількість танків надала рашка, під Лиманом, наприклад...
показати весь коментар
17.02.2023 22:49 Відповісти
Дают это когда по согласию или по любви) В случае с рашкой это было совсем не добровольно)))
показати весь коментар
18.02.2023 04:53 Відповісти
дякуємо браття за поміч
показати весь коментар
17.02.2023 23:24 Відповісти
Ну що ви знову "крутите"?! Всеодно літаки F-16 будуть поставлені в Україну і це питання місяців. Ми вже звикли до цих "танців" перед поставками. Тут все просто- не дасте воюватимете самі.
показати весь коментар
18.02.2023 00:27 Відповісти
дайте дайте дайте!
а ми все це, що нададуть так само в дороги!
показати весь коментар
18.02.2023 05:31 Відповісти
Пока Америка не даст полякам гарантии компенсации передавать они ничего не станут, особенно это качается авиации, ну не только конечно, по танкам там тоже самое на самом деле , так что за многие польские подарочки надо сказать спасибо " дяди Сему ". А что касается передачи ф-16 вот прямо сейчас мы не знаем что там по готовности их принять на данный момент, вся ли система готова. Будем надеяться что это всё решается, а то как-то что-то в прессе всё не очень радостно в последние дни, с танками как решили так всё было очень четко и ясно, больше всех конечно разочаровал Уоллес , а сколько то пафоса было в Британии ))) И да ,мне кажется что не факт что это конспирация.
показати весь коментар
18.02.2023 05:57 Відповісти
 
 