Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас зовсім небагато літаків F-16, ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО", - сказав Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції.

Прем'єр Польщі зазначив, що не можна говорити, "що Україна не може бути переможена, а РФ не може виграти цю війну". "Це неправильно. Ми маємо говорити: РФ має програти цю війну, і Україна має виграти цю війну", - наголосив він.

Моравецький також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2. "Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - підкреслив він.

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