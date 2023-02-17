Моравецький про F-16 для України: Польща готова надати інший вид винищувачів
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про неготовність відправити Україні літаки F-16, але підтримує відправлення іншого виду винищувачів у разі спільного рішення членів НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас зовсім небагато літаків F-16, ми маємо небагато. Але ми згодні поставити інший вид винищувачів, які ми маємо разом з іншими, як частину рішення членів НАТО", - сказав Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції.
Прем'єр Польщі зазначив, що не можна говорити, "що Україна не може бути переможена, а РФ не може виграти цю війну". "Це неправильно. Ми маємо говорити: РФ має програти цю війну, і Україна має виграти цю війну", - наголосив він.
Моравецький також нагадав, що Польща вже відправила 250 танків Україні й надасть ще 60 модернізованих танків, крім анонсованих 14 танків Leopard 2. "Тому найбільшу кількість танків, імовірно, надала Польща", - підкреслив він.
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Можу навіть заздаленідь подякувати
боже як вас легко розвести, чим кацапця і користується.....
Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку 32 винищувачів п'ятого покоління F-35. Південнокорейські літаки також знаходяться в дорозі.
Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї, з яких вже побудовано 180.
У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет.
не йдуть на шашликі, а відкопують, змазують старе і нове купують.
ну і чому в Україні не така влада?
Орієнтація всіх агентів кдб завжди на маскву, тому у нас така картина, бо навіть кучма з кравчуком не залишились без уваги кдб/фсб. Це відповідь і про ядерну зброю України.
https://www.dw.com/ru/polsha-gotova-peredat-svoi-mig-29-ssha-dlja-postavki-ih-ukraine/a-61059245 Польша готова отдать свои МиГ-29 США для поставки их Украине - DW - 09.03.2022
'ятамую болтам'янку в цьому літаку...
...и не всегда)()(...
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Я Вами пишаюсь!!!
Ви суперсусіди!!!
ВИ супердрузі!!!
Ніт! Найбільшу кількість танків надала рашка, під Лиманом, наприклад...
а ми все це, що нададуть так само в дороги!