Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала до кримінальних наслідків для президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

"Путін має бути притягнутий до відповідальності за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься", - сказала Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Каллас зазначила, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може судити Путіна за воєнні злочини, але не за агресію проти України. Для цього потрібен окремий суд.

Дії Міжнародного кримінального суду щодо Путіна наразі неможливі, зокрема, тому, що ні Росія, ні Україна не є договірними сторонами Римського статуту, який є правовою основою цього суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби в Естонії були винищувачі, ми всі віддали б Україні, - прем’єрка Каллас

"Важливий сам меседж: вам це з рук не зійде. Ви понесете відповідальність. Якщо агресори або потенційні агресори в будь-якій точці світу зрозуміють, що з вами нічого не трапиться, якщо ви зробите це, то це серйозна проблема для безпеки всього світу - не тільки в Європі", - сказала вона.