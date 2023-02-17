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Путін повинен відповісти за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала до кримінальних наслідків для президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

"Путін має бути притягнутий до відповідальності за злочин агресії, інакше історія повторюватиметься", - сказала Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Каллас зазначила, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі може судити Путіна за воєнні злочини, але не за агресію проти України. Для цього потрібен окремий суд.

Дії Міжнародного кримінального суду щодо Путіна наразі неможливі, зокрема, тому, що ні Росія, ні Україна не є договірними сторонами Римського статуту, який є правовою основою цього суду.

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"Важливий сам меседж: вам це з рук не зійде. Ви понесете відповідальність. Якщо агресори або потенційні агресори в будь-якій точці світу зрозуміють, що з вами нічого не трапиться, якщо ви зробите це, то це серйозна проблема для безпеки всього світу - не тільки в Європі", - сказала вона.

Автор: 

путін володимир (23857) Естонія (1619) Каллас Кая (268)


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Топ коментарі
+5
Золоті слова. Чув Макрон ? А то він не бачить заміни кремлівському маньяку.
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17.02.2023 21:24
+3
послушайте слова мудрой женщины о расее:
https://twitter.com/i/status/1623202577297932289
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17.02.2023 21:20
+1
залучайте, судіти і виносите вирок.
в чому проблема?
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17.02.2023 21:19
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залучайте, судіти і виносите вирок.
в чому проблема?
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17.02.2023 21:19 Відповісти
послушайте слова мудрой женщины о расее:
https://twitter.com/i/status/1623202577297932289
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17.02.2023 21:20 Відповісти
опять прем'єрка - как были тупыми кибалками так и остались
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17.02.2023 21:22 Відповісти
то ли дело шмыгалёныш выступает с сосёнками
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17.02.2023 21:31 Відповісти
бред какой то
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17.02.2023 21:34 Відповісти
заспамив тебе...
баран ти...
членкіня безугла тобі в роги......
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18.02.2023 03:00 Відповісти
Золоті слова. Чув Макрон ? А то він не бачить заміни кремлівському маньяку.
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17.02.2023 21:24 Відповісти
Коли такий малочисельний народ як естонці займає таку принципову позицію - це викликає удвічі, а то і в 10 разів більше поваги. Ніж ці продажні зассихи французікі та німчури.
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18.02.2023 06:23 Відповісти
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...

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18.02.2023 07:41 Відповісти
 
 