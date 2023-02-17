РФ запускає повітряні кулі для виявлення систем ППО і виснаження боєприпасів, - розвідка Естонії

Російські збройні сили почали використовувати метеозонди для отримання інформації про позиції українських засобів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Цього тижня над Києвом вперше були виявлені метеозонди. Не знаю, чи дізналася Російська Федерація про таку можливість після новин про китайські аеростати. У будь-якому разі, Росія почала використовувати іншу тактику", - заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За його словами, основна мета аеростатів, що запускаються над Україною, - вимотати українську ППО: українським силам доводиться їх вистежувати і знищувати, оскільки невідомо, чи можуть вони нести якийсь вантаж.

Також читайте: У небі над Києвом виявили близько 6 повітряних куль, більшість були збиті, - КМВА

"Це, своєю чергою, виснажує запаси снарядів для систем протиповітряної оборони, і стомлює військових. Крім того, це розкриває позиції українських засобів ППО", - пояснив Гросберг.

До того ж вартість такого аеростата набагато нижча за ціну зенітної ракети.

"Іншими словами, дуже дешевий і спритний прийом. Вони спостерігали, скільки часу це займе і якою буде реакція українських сил на цей маневр", - зазначив він.

Також читайте: У небі України зафіксовано ворожі кулі з кутовими відбивачами, - Повітряні сили

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Гросберг пояснив, що аеростати, які запускаються російськими силами, є звичайними метеозондами, не оснащеними обладнанням для ведення розвідки, і не становлять військової загрози.

"На збитих аеростатах були виявлені відбивачі, щоб радари протиповітряної оборони їх засікли, що є частиною тактики з вимотування українських засобів ППО", - пояснив він.

Гросберг також вказав, що під час російського авіаудару по Львову в січні цього року було використано крилату ракету, виготовлену цього року.

"Після дослідження останків ракети Х-101 було встановлено, що її було виготовлено цього року. Це свідчить про те, що Росія досі має можливість виробляти такі ракети. На сьогоднішній день ми не знаємо і не можемо оцінити, чи то це накопичені перед війною запаси, які дають змогу виробляти такі ракети, чи то за цим стоять якісь інші нюанси", - сказав він.

Також читайте: ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський