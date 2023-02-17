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Новини Війна
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РФ запускає повітряні кулі для виявлення систем ППО і виснаження боєприпасів, - розвідка Естонії

куля

Російські збройні сили почали використовувати метеозонди для отримання інформації про позиції українських засобів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Цього тижня над Києвом вперше були виявлені метеозонди. Не знаю, чи дізналася Російська Федерація про таку можливість після новин про китайські аеростати. У будь-якому разі, Росія почала використовувати іншу тактику", -  заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.

За його словами, основна мета аеростатів, що запускаються над Україною, - вимотати українську ППО: українським силам доводиться їх вистежувати і знищувати, оскільки невідомо, чи можуть вони нести якийсь вантаж.

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"Це, своєю чергою, виснажує запаси снарядів для систем протиповітряної оборони, і стомлює військових. Крім того, це розкриває позиції українських засобів ППО", - пояснив Гросберг.

До того ж вартість такого аеростата набагато нижча за ціну зенітної ракети.

"Іншими словами, дуже дешевий і спритний прийом. Вони спостерігали, скільки часу це займе і якою буде реакція українських сил на цей маневр", - зазначив він.

Також читайте: У небі України зафіксовано ворожі кулі з кутовими відбивачами, - Повітряні сили

Відповідаючи на уточнювальне запитання, Гросберг пояснив, що аеростати, які запускаються російськими силами, є звичайними метеозондами, не оснащеними обладнанням для ведення розвідки, і не становлять військової загрози.

"На збитих аеростатах були виявлені відбивачі, щоб радари протиповітряної оборони їх засікли, що є частиною тактики з вимотування українських засобів ППО", - пояснив він.

Гросберг також вказав, що під час російського авіаудару по Львову в січні цього року було використано крилату ракету, виготовлену цього року.

"Після дослідження останків ракети Х-101 було встановлено, що її було виготовлено цього року. Це свідчить про те, що Росія досі має можливість виробляти такі ракети. На сьогоднішній день ми не знаємо і не можемо оцінити, чи то це накопичені перед війною запаси, які дають змогу виробляти такі ракети, чи то за цим стоять якісь інші нюанси", - сказав він.

Також читайте: ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли, - Зеленський

Автор: 

ППО (3208) розвідка (3866) Естонія (1619) повітряний простір України (15)


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Топ коментарі
+12
Только вот "почему-то" эстонская разведка точно знала о неминуемом вторжении русни, а Украинская - нет. Кстати, не думаю, шо Эстонские разведчики живут в одном доме с русским уголовником.
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17.02.2023 22:24
+10
А в цю гру можна вдвох. Треба лише повітряні кулі і щоб вітер дув у їх строну.
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17.02.2023 22:16
+5
Скоро карасів по Дніпру будуть пускать щоб дізнатись чи є у нас вода....
й*обані кацапські лапті....
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17.02.2023 22:04
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кітайці теж - в комуняк одна тактика.
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17.02.2023 21:58 Відповісти
Спочатку московити запускали ракети, потім, коли наше ППО/ПРО зміцніло, "Шахеди"+ракети, а тепер, коли грошей стало менше, кулі+ракети.
Подальший розвиток подій може виглядати так: кулі+"Шахеди", кулі+кулі, праща+куля.

Звісно, що це "чорний" гумор, бо наваіть зараз у них є на оте "+ракети", а, дякуючі Ірану, Китаю та КНДР, ще буде.
Тільки знищення московії може (хоч не на довго) привести світ до миру.

О! Там мертвечукча щось молов про "Корейський сценарій"! То я, наприклад, не проти, коли їхня малоросія буде організована на Кубані, Тамані та Ставропіллі. Потім референдум і... ЗУНР+СУНР=Україна

Звісно, що це стьоб, але хто зна!
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17.02.2023 22:02 Відповісти
такое гавно нужно сбивать или обычной зениткой или поднимать самолет. хоть один. никаких ракет не хватит. если они анонсируют массированную атаку - то таких отражателей будут тысячи.
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17.02.2023 22:03 Відповісти
их не нужно сбивать - они легко идентифицируются обзорной РЛС из-за нулевой скорости перемещения. Американцы сбивают китайские зонды из-за того, что они несут достаточно продвинутую разведывательную аппаратуру, а кацапы больше чем на три листа дюраля на большее не способны.
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17.02.2023 22:15 Відповісти
Дюраль - то жирно. Можна й тоненьку оцинковку чи взагалі "чорний" лист причепити. Ефект той же.
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17.02.2023 22:41 Відповісти
Абсолютно верно, сам проработал с судовыми РЛС не один год и имея небольшой опыт можно понят, ,что за цель " отбивается на экране РЛС: облако ( они тоже видны на экране) , стая птиц и т.д. тем более у современные радары после минутной обработки данный показывают скорость, курс цели, через какое время будет сближение. Перепутать дрон с воздушным шаром просто невозможно
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18.02.2023 08:05 Відповісти
Скоро карасів по Дніпру будуть пускать щоб дізнатись чи є у нас вода....
й*обані кацапські лапті....
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17.02.2023 22:04 Відповісти
Эстонская разведка???Да.......а мы и не знали для чего кацапня шары пускает)))Иной раз читая подобные новости,за инсайды эстонской разведки.......становиться смешно.....При всём уважении,нема чем ленту наполнять?????
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17.02.2023 22:07 Відповісти
Только вот "почему-то" эстонская разведка точно знала о неминуемом вторжении русни, а Украинская - нет. Кстати, не думаю, шо Эстонские разведчики живут в одном доме с русским уголовником.
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17.02.2023 22:24 Відповісти
Я вже писав , причіпити до ''мавіка'' шило і ба-бах оту кулю
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17.02.2023 22:09 Відповісти
Анал-гавне-т.
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17.02.2023 22:11 Відповісти
А в цю гру можна вдвох. Треба лише повітряні кулі і щоб вітер дув у їх строну.
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17.02.2023 22:16 Відповісти
Скоро весна , задмуть вітри із Заходу .
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17.02.2023 22:20 Відповісти
Во первых - скорость движения зонда зависит от скорости ветра
Во вторых - китайские фонарики гораздо дешевле
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17.02.2023 22:56 Відповісти
У небі над Україною фіксують літальні об'єкти з кутовими відбивачами, які рухаються з невеликою швидкістю. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише" 24 канал "


"Можливо, вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети.
Кожна ціль має свою характеристику: швидкість, висота польоту. Ці кулі летять у повітряних потоках. росіяни почали це використовувати", - каже Ігнат.
За словами військового, причин для занепокоєння немає.
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17.02.2023 22:18 Відповісти
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17.02.2023 22:42 Відповісти
чому таке Україна не запускає в бік мосКАЛів під час хорошого попутного вітру в напрямку маца-кви???
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17.02.2023 22:45 Відповісти
зараз дують північні вітри з України, час і нам запускати зонди
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17.02.2023 23:43 Відповісти
на дирижаблях ловить
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17.02.2023 23:54 Відповісти
У нас таких нет? Это наверное что-то из супер космических технологий 22-го века?
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18.02.2023 01:16 Відповісти
Дуже дієвим способом боротьби з повітряними кулями є ФЕЄРВЕРКИ!
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18.02.2023 07:25 Відповісти
 
 