РФ запускає повітряні кулі для виявлення систем ППО і виснаження боєприпасів, - розвідка Естонії
Російські збройні сили почали використовувати метеозонди для отримання інформації про позиції українських засобів ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.
"Цього тижня над Києвом вперше були виявлені метеозонди. Не знаю, чи дізналася Російська Федерація про таку можливість після новин про китайські аеростати. У будь-якому разі, Росія почала використовувати іншу тактику", - заявив глава розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг.
За його словами, основна мета аеростатів, що запускаються над Україною, - вимотати українську ППО: українським силам доводиться їх вистежувати і знищувати, оскільки невідомо, чи можуть вони нести якийсь вантаж.
"Це, своєю чергою, виснажує запаси снарядів для систем протиповітряної оборони, і стомлює військових. Крім того, це розкриває позиції українських засобів ППО", - пояснив Гросберг.
До того ж вартість такого аеростата набагато нижча за ціну зенітної ракети.
"Іншими словами, дуже дешевий і спритний прийом. Вони спостерігали, скільки часу це займе і якою буде реакція українських сил на цей маневр", - зазначив він.
Відповідаючи на уточнювальне запитання, Гросберг пояснив, що аеростати, які запускаються російськими силами, є звичайними метеозондами, не оснащеними обладнанням для ведення розвідки, і не становлять військової загрози.
"На збитих аеростатах були виявлені відбивачі, щоб радари протиповітряної оборони їх засікли, що є частиною тактики з вимотування українських засобів ППО", - пояснив він.
Гросберг також вказав, що під час російського авіаудару по Львову в січні цього року було використано крилату ракету, виготовлену цього року.
"Після дослідження останків ракети Х-101 було встановлено, що її було виготовлено цього року. Це свідчить про те, що Росія досі має можливість виробляти такі ракети. На сьогоднішній день ми не знаємо і не можемо оцінити, чи то це накопичені перед війною запаси, які дають змогу виробляти такі ракети, чи то за цим стоять якісь інші нюанси", - сказав він.
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Подальший розвиток подій може виглядати так: кулі+"Шахеди", кулі+кулі, праща+куля.
Звісно, що це "чорний" гумор, бо наваіть зараз у них є на оте "+ракети", а, дякуючі Ірану, Китаю та КНДР, ще буде.
Тільки знищення московії може (хоч не на довго) привести світ до миру.
О! Там мертвечукча щось молов про "Корейський сценарій"! То я, наприклад, не проти, коли їхня малоросія буде організована на Кубані, Тамані та Ставропіллі. Потім референдум і... ЗУНР+СУНР=Україна
Звісно, що це стьоб, але хто зна!
й*обані кацапські лапті....
Во вторых - китайские фонарики гораздо дешевле
"Можливо, вони (росіяни - ред.) хочуть, щоб ми по кулях запускали ракети.
Кожна ціль має свою характеристику: швидкість, висота польоту. Ці кулі летять у повітряних потоках. росіяни почали це використовувати", - каже Ігнат.
За словами військового, причин для занепокоєння немає.