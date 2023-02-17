УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12230 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 322 29

МЗС Франції про допомогу Україні: Ми повинні змусити Путіна усвідомити, що він зробив жахливу помилку

макрон,путін

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила на необхідності швидкої відправки Україні обіцяної зброї, перш за все, артилерії, амуніції та систем ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сила потрібна, тому ми прискорюємо те, що робимо. Нам необхідно відправити те, що ми повинні швидко. І ми повинні зосередитися на тій зброї, яка потрібна Україні зараз, артилерія, амуніція, системи ППО. Дебати про інше можуть бути потім, але це не те, що Україні потрібно саме зараз", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна сісти за стіл переговорів із РФ, Колонна сказала, що "не зараз". Водночас, як вона вважає, війна в Україні "закінчиться обговоренням тоді, коли Україна буде готова на її умовах".

"Ми повинні змусити президента Путіна усвідомити, що він зробив помилку, зробив цю жахливу помилку. Все не спрацювало так, як він вважав", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція передала Україні новітні протитанкові ракетні комплекси "Akeron"

Також Колонна наголосила, що "щось буде після війни", але попередня умова для цього – перемога над агресією. Глава МЗС зазначила, що Франція постачатиме Україні допомогу, зокрема військову, стільки, скільки потрібно, хоча "ніхто не хоче, тривалої війни".

Автор: 

путін володимир (23857) Франція (3076) Колонна Катрін (58)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
а когда это в принципе у кацапов были мозги ? в каком столетии ? они были всегда варварами и такими остались ! не нужно всё на одного их плешивого царька вешать ! там кто не путин, тот сталин !
показати весь коментар
17.02.2023 22:14
+2
показати весь коментар
17.02.2023 22:39
+1
Та шо такое случилось )
показати весь коментар
17.02.2023 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шо такое случилось )
показати весь коментар
17.02.2023 22:02 Відповісти
когда на человека напали бешеные звери, это то же для них будет типа ошибкой .. ну просто дедушка бог не уследил ..)
показати весь коментар
17.02.2023 22:11 Відповісти
когда же они поймут, что кацап, сам по себе одна сплошная ошибка природы !
показати весь коментар
17.02.2023 22:08 Відповісти
Якщо вже Франція прийшла до тями, значить, мацкву буде спалено однозначно.
показати весь коментар
17.02.2023 22:08 Відповісти
Я например не наблюдаю "прийшла до тями", вижу очередную говорильню и балачки, и опять "озабоченность". Обещать не значит жениться.
показати весь коментар
18.02.2023 01:13 Відповісти
Свинособачу не розумію, тунгусе.
показати весь коментар
18.02.2023 01:28 Відповісти
70 лет старому деду ***** и требовать от него принимать адекватные решения в пользу мира и прекращения войны против Украины невозможно -физиологически усохли мозги которых с рождения не было...
показати весь коментар
17.02.2023 22:11 Відповісти
а когда это в принципе у кацапов были мозги ? в каком столетии ? они были всегда варварами и такими остались ! не нужно всё на одного их плешивого царька вешать ! там кто не путин, тот сталин !
показати весь коментар
17.02.2023 22:14 Відповісти
А ви звернули увагу, що хранція є одним з найбільших виробників зброї у Європі, так само є найбільшою економікою ЄС, однак за кількістю поставленої Україні зброї, вона десь у дупі.
показати весь коментар
17.02.2023 22:19 Відповісти
ВВП Франции 2,958 бил
ВВП Германии 4,26 бил.
Там Франция к найбильшой экономики ЕС и не приближалась.
показати весь коментар
17.02.2023 22:45 Відповісти
Клоун, а друге місце - це не найбільша?
показати весь коментар
18.02.2023 07:18 Відповісти
Бидлоїд з Швейцарії мабуть з того дикунського кантону, в якому до цього часу їдять домашніх котів. Воно порівнює ВВП двох країн, "забуваючи" при цьому, що одна з них має кількість населення в два рази меншу.
показати весь коментар
18.02.2023 07:44 Відповісти
Піз..ліни... Онлі піз..ліни.
показати весь коментар
17.02.2023 22:36 Відповісти
показати весь коментар
17.02.2023 22:39 Відповісти
Которая ему пока принесла 100 000 кв км халявных территорий.
Да ошибся с 3 днями но удачно выкручивается и пока ему ничего не грозит
показати весь коментар
17.02.2023 22:40 Відповісти
пока
показати весь коментар
17.02.2023 23:01 Відповісти
А скільки віддали Китаю.... порахуйте вийде у мінус.
Та й не зовсім "халявно" , він став ізгоєм у світі нікчемним а був "ого го снамісчітаютцца". Не пишіть маячню бо у спам підете.
показати весь коментар
18.02.2023 00:17 Відповісти
Бидлоїде кацапський, так ти вважаєш, що ***** з ********* окупував частину України навічно?
показати весь коментар
18.02.2023 07:47 Відповісти
Да никто дед, там контора у руля
показати весь коментар
18.02.2023 10:22 Відповісти
"...заставить осознать...". Не надо заставлять, надо поместить в психушку или в Гаагу.
показати весь коментар
17.02.2023 23:46 Відповісти
Там всю совковую чеку выгребать надо с корнем, а фюрер то таке...
показати весь коментар
18.02.2023 10:20 Відповісти
Франція й решта світу має зрозуміти що ***** (путєн) зробив НАВМИСНИЙ війсковий злочин а не "помилку".... толерасти х#єві!!!
показати весь коментар
18.02.2023 00:15 Відповісти
На#уй жабоедов. Как были не пойми чё #уйня какая-то когда с Гитлером договорились, и ждали пока их освободят, такими и остались слизняками. Только мешают, но увы имеют право мешать
показати весь коментар
18.02.2023 00:56 Відповісти
Позор... Год войны в центре Европы, а она темяшит такую чушь.. Пургоносец брат сестра Пескова

показати весь коментар
18.02.2023 01:04 Відповісти
.Всем Странам НАТО...Толстопузые гиниралы не боеспособны,тихо ждут пэнсии... Все новейшее вооружение дать ВСУ...Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги быдлонасекомышей с болот мацковии...
показати весь коментар
18.02.2023 07:42 Відповісти
Да он просто авантюрист, какое - понять?
Это из другой оперы
показати весь коментар
18.02.2023 10:17 Відповісти
 
 