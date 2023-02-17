МЗС Франції про допомогу Україні: Ми повинні змусити Путіна усвідомити, що він зробив жахливу помилку
Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна наголосила на необхідності швидкої відправки Україні обіцяної зброї, перш за все, артилерії, амуніції та систем ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сила потрібна, тому ми прискорюємо те, що робимо. Нам необхідно відправити те, що ми повинні швидко. І ми повинні зосередитися на тій зброї, яка потрібна Україні зараз, артилерія, амуніція, системи ППО. Дебати про інше можуть бути потім, але це не те, що Україні потрібно саме зараз", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю.
Відповідаючи на запитання про те, чи має Україна сісти за стіл переговорів із РФ, Колонна сказала, що "не зараз". Водночас, як вона вважає, війна в Україні "закінчиться обговоренням тоді, коли Україна буде готова на її умовах".
"Ми повинні змусити президента Путіна усвідомити, що він зробив помилку, зробив цю жахливу помилку. Все не спрацювало так, як він вважав", - зазначила вона.
Також Колонна наголосила, що "щось буде після війни", але попередня умова для цього – перемога над агресією. Глава МЗС зазначила, що Франція постачатиме Україні допомогу, зокрема військову, стільки, скільки потрібно, хоча "ніхто не хоче, тривалої війни".
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ВВП Германии 4,26 бил.
Там Франция к найбильшой экономики ЕС и не приближалась.
Да ошибся с 3 днями но удачно выкручивается и пока ему ничего не грозит
Та й не зовсім "халявно" , він став ізгоєм у світі нікчемним а був "ого го снамісчітаютцца". Не пишіть маячню бо у спам підете.
Это из другой оперы