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Новини Війна
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Україну ніхто не підштовхує до перемовин з Путіним, всі розуміють, що це не має сенсу, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну не підштовхують до переговорів з Росією, як це було на початку війни.

Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ніхто із серйозних країн не говорить нам, що треба розмовляти з Путіним, тому що вони бачать, що Путін робить, і відповідно розуміють, що все це не має сенсу", - сказав Кулеба.

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"Україні вдалося домогтися важливої мети: якщо на початку війни навіть наші друзі говорили, що Росія не повинна перемогти у цій війні, то ми дуже багато працювали, щоб змінити цю риторику і щоб почала говорити – Україна повинна перемогти у цій війні. Вони почали про це говорити і від цього будувати свою політику", - пояснив міністр.

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в це вірю.
а от після 28 попереджень і кацапських танків під Києвом рік тому,
і брехні такої якої світ не чув, що їx не поперджали?
не вірю в спроможність влади приймати адекватні рішення.
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17.02.2023 22:33 Відповісти
Найвеличніший більше немає бажання заглянути в очі Пуйлу?
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17.02.2023 22:34 Відповісти
Бажає, бажає ! Він попрохає кітайця щоб він став посередником в перемовинах.
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18.02.2023 11:59 Відповісти
Зеленського ніхто не **********, його тримають за шкірки, що би накурений не побіг знову падати на коліна та заглядати в очко Уйла.
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17.02.2023 22:48 Відповісти
Мабуть розуміють всі крім Арахамла. Таке враження якщо він не ПіАрится значить вже щось продає.
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18.02.2023 00:08 Відповісти
а раньше такого не было.
Украина из объекта в мировой политике, превратилась в субъект , причем не последнего на нашем Глобусе....
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18.02.2023 07:02 Відповісти
Головні особисті гарантії від тов. Путлера. Тоді Зеля може ще бути 25 років президентом !
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18.02.2023 12:01 Відповісти
 
 