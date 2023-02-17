Україну ніхто не підштовхує до перемовин з Путіним, всі розуміють, що це не має сенсу, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну не підштовхують до переговорів з Росією, як це було на початку війни.
Про це він заявив в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ніхто із серйозних країн не говорить нам, що треба розмовляти з Путіним, тому що вони бачать, що Путін робить, і відповідно розуміють, що все це не має сенсу", - сказав Кулеба.
"Україні вдалося домогтися важливої мети: якщо на початку війни навіть наші друзі говорили, що Росія не повинна перемогти у цій війні, то ми дуже багато працювали, щоб змінити цю риторику і щоб почала говорити – Україна повинна перемогти у цій війні. Вони почали про це говорити і від цього будувати свою політику", - пояснив міністр.
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а от після 28 попереджень і кацапських танків під Києвом рік тому,
і брехні такої якої світ не чув, що їx не поперджали?
не вірю в спроможність влади приймати адекватні рішення.
Украина из объекта в мировой политике, превратилась в субъект , причем не последнего на нашем Глобусе....