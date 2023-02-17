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Макрон закликав реформувати Радбез ООН: "Нам доведеться уточнювати глобальний порядок"
Частиною глобальних змін, що відбудуться у світі за наслідками російської агресії проти України, мають стати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН, один із постійних членів якої розпочав війну.
Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є (реформа – ред.) Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один з постійних членів просто вирішив вбити ті правила, які б він мав би відстоювати. Тож, ми маємо реформувати (РБ ООН. – Ред.) та переформувати її", - сказав лідер Франції.
Топ коментарі
+7 KosAn30 JT26
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+6 Алекс Скела
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Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить надо?
(М. Жванецкий)
але поки що його заяви як мінімум дуже спорні,
а деяки виглядають як "не дратуйте *****".
не годне таким хвостовіляловом займатися президенту однієй з найбільших і найвпливовіших країн в Европі.
это жу-жу-жу неспроста?
3 декабря Маркон заявил про необходимость гарантий безопасности для россии. Очевидно озвучил дурацкую идею животворящего маразматика.
Похоже после такой подставы Маркона и порвало. 5 января Франция объявила о передаче Украине легких танков.
он конечно сукин сын, но все-таки он наш сукин сын (с)
уверен что тут байден не причем, макрона что-то другое выбесило. Может их терки с кацапами в африке...хз
НАТО теж треба реформувати свою систему, де всі рішення приймаються одностайно. Бо от вперлась Угорщина чи турки образилися на шведів - і усе, патова ситуація...
Здається нормальний світ починає прокидатися
інші як зашугані мишенята сидять