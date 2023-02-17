Макрон закликав реформувати Радбез ООН: "Нам доведеться уточнювати глобальний порядок"

Частиною глобальних змін, що відбудуться у світі за наслідками російської агресії проти України, мають стати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН, один із постійних членів якої розпочав війну.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є (реформа – ред.) Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один з постійних членів просто вирішив вбити ті правила, які б він мав би відстоювати. Тож, ми маємо реформувати (РБ ООН. – Ред.) та переформувати її", - сказав лідер Франції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не вірю, що зміна режиму в РФ щось дасть. На що міняти? - Макрон