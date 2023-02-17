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Новини Санкції проти Росії
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Макрон закликав реформувати Радбез ООН: "Нам доведеться уточнювати глобальний порядок"

макрон

Частиною глобальних змін, що відбудуться у світі за наслідками російської агресії проти України, мають стати зусилля з реформування Ради Безпеки ООН, один із постійних членів якої розпочав війну.

Про це сьогодні під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив Президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є (реформа – ред.) Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один з постійних членів просто вирішив вбити ті правила, які б він мав би відстоювати. Тож, ми маємо реформувати (РБ ООН. – Ред.) та переформувати її", - сказав лідер Франції.

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Автор: 

ООН (3358) росія (65316) Радбез ООН (858) Макрон Емманюель (1465)


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Топ коментарі
+7
Вот что значит стереть номер кремлевский в телефоне...наверное первые дни ломало но потом попустило)
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17.02.2023 23:23
+6
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить надо?

(М. Жванецкий)
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17.02.2023 22:51
+6
Ясно що викинути кацапів з радбезу буде важко, але для початку можна хоча б прописати механізм подолання вето. Адже у демократичних країнах є механізм подолання вета президента парламентом, то чому цього немає у міжнародному праві...
НАТО теж треба реформувати свою систему, де всі рішення приймаються одностайно. Бо от вперлась Угорщина чи турки образилися на шведів - і усе, патова ситуація...
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17.02.2023 23:05
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Макрон хоче бути лідером Європи
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17.02.2023 22:50 Відповісти
Чтож, достойная заявка на 3 место после Джонсона и Зеленского.
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17.02.2023 22:57 Відповісти
після Джонсона було і правда смішно
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17.02.2023 23:02 Відповісти
Зелень на другому місці, гарний жарт 😁
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17.02.2023 23:16 Відповісти
После Джонсона и дерьмака!
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17.02.2023 23:41 Відповісти
Зеленского приходится терпеть , пока идёт война . С учётом того , в чём он виноват , он никогда не будет лидером .
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18.02.2023 06:53 Відповісти
Не минуло і року....
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17.02.2023 22:50 Відповісти
govoryty - to odne, a zrobyty - inshe
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17.02.2023 22:51 Відповісти
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить надо?

(М. Жванецкий)
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17.02.2023 22:51 Відповісти
буду дуже радий помилитися в Макроні,
але поки що його заяви як мінімум дуже спорні,
а деяки виглядають як "не дратуйте *****".
не годне таким хвостовіляловом займатися президенту однієй з найбільших і найвпливовіших країн в Европі.
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17.02.2023 22:55 Відповісти
что за хрень с макроном приключилась сегодня? аж не верится...
это жу-жу-жу неспроста?
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17.02.2023 22:57 Відповісти
2 декабря Маркон встретился с Байденом
3 декабря Маркон заявил про необходимость гарантий безопасности для россии. Очевидно озвучил дурацкую идею животворящего маразматика.
Похоже после такой подставы Маркона и порвало. 5 января Франция объявила о передаче Украине легких танков.
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17.02.2023 23:09 Відповісти
вас почитать, у вас патологическая неприязнь к байдену и все беды из-за него)
он конечно сукин сын, но все-таки он наш сукин сын (с)

уверен что тут байден не причем, макрона что-то другое выбесило. Может их терки с кацапами в африке...хз
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17.02.2023 23:12 Відповісти
Ясно що викинути кацапів з радбезу буде важко, але для початку можна хоча б прописати механізм подолання вето. Адже у демократичних країнах є механізм подолання вета президента парламентом, то чому цього немає у міжнародному праві...
НАТО теж треба реформувати свою систему, де всі рішення приймаються одностайно. Бо от вперлась Угорщина чи турки образилися на шведів - і усе, патова ситуація...
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17.02.2023 23:05 Відповісти
Починаєм гнати пацюка з Ради Безпеки швабрами і сцяним ганчіряччям.
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17.02.2023 23:13 Відповісти
Виключення СРСР з Ліги Націй вже колись відбулося.. треба повторити..
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18.02.2023 01:41 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи!
Здається нормальний світ починає прокидатися
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17.02.2023 23:19 Відповісти
саморозпуститися якомога швидше...
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17.02.2023 23:20 Відповісти
Вот что значит стереть номер кремлевский в телефоне...наверное первые дни ломало но потом попустило)
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17.02.2023 23:23 Відповісти
стерти кремлівський номер в телефоні - це 100500 рівень санкцій від макрона..
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18.02.2023 01:16 Відповісти
красавчік хоч почав про це говорити,
інші як зашугані мишенята сидять
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17.02.2023 23:50 Відповісти
А Зєлєнін сказав би неначасі.
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18.02.2023 00:00 Відповісти
Макрон напевно зайшов на Цензор і прочитав тут коменти щодо цієї ООН. Так що першість належить нам, нефіг Макрону плагіатити...
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18.02.2023 02:32 Відповісти
 
 