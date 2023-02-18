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Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології. ІНФОГРАФІКА

водосховище,каховське

Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям

На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спільного брифінгу із Комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація із терористичними діями росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень. Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії окупантів.

Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології 02"Це може мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні ми вже маємо рівень у 13,83 метра. Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати", - наголосив Руслан Стрілець.

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Міністр також назвав такі дії росії ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

За словами Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса, сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації:

Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології 02"Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії - це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати", - зазначив Єврокомісар.

Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології 03

Автор: 

Дніпро (3281) Каховка (125) Нова Каховка (181) росія (65316) екологія (1354) Мінекології (310) вода (1178) Стрілець Руслан (38)


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Топ коментарі
+51
Підори - це ті, хто здав кацапам південь і готувався здавати всю Україну, але армія і народ не дозволили. Зєля до сих пір хоче виконати оманську зраду, але не може, бо боїться, що буде з ним як з Каддафі або Чаушеску. І правильно боїться, клоун гівняний.
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18.02.2023 08:13
+22
А хто ж такий добрий запустив цю паскуду, яка має назву московити через Чрнгар до того водосховища? Це не ті, що сьогодні своїми відосами, що все нормально забили "зелений" контент, вішгають лоешину на вуха наріду?
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18.02.2023 07:06
+19
Поки я бачу тільки кацапський брєд обговорюють, а наші представники тільки в твіттері щось там юморять і ні одного скликання по кричущим питанням яких за рік вже десятки назбиралось.
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18.02.2023 00:12
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немає чим там тих під@рів за₴бошить
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18.02.2023 00:04 Відповісти
Підори - це ті, хто здав кацапам південь і готувався здавати всю Україну, але армія і народ не дозволили. Зєля до сих пір хоче виконати оманську зраду, але не може, бо боїться, що буде з ним як з Каддафі або Чаушеску. І правильно боїться, клоун гівняний.
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18.02.2023 08:13 Відповісти
Як не має чим? Асфальтом, *****!
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19.02.2023 11:22 Відповісти
Поки я бачу тільки кацапський брєд обговорюють, а наші представники тільки в твіттері щось там юморять і ні одного скликання по кричущим питанням яких за рік вже десятки назбиралось.
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18.02.2023 00:12 Відповісти
Возможно, кацапы хотят ударить по днепрогесу , и для этого спускают воду ниже
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18.02.2023 00:14 Відповісти
Кілька тижнів тому мене теж ця думка відвідувала, але я цю думку подалі відігнав. Є імовірність, що таке може статися.
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18.02.2023 00:25 Відповісти
Я вас удивлю, но они регулярно бъют. Хотя пытаются больше не по дамбе, а по электростанции. Потому что могут сами пострадать в Мелитополе, хотя не факт, что они это понимают...
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18.02.2023 00:26 Відповісти
Я бачив куди вони б'ють, кілька відео в Інтернеті гуляє. Тому і кажу, що імовірність є бо руки в них з дупи ростуть.
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18.02.2023 00:37 Відповісти
нет, ты меня не удивишь, потому что я живу в Запорожье
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18.02.2023 02:40 Відповісти
Объясню в чем дело. А дело в том, что попасть по машзалам - старому и новому - достаточно тяжело - это подтвердили попытки это сделать ранее( есть видео). особенно тяжело попасть по старому машзалу. гораздо проще - пробить брешь в плотине - это спустит воду на несколько метров и автоматически приведет к тому , что электростанции остановятся. все . И тут даже не надо разрушать плотину полностью, достаточно просто пробить дыру , или , даже просто создать аварийную ситуацию , после которой придется спустить воду ...
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18.02.2023 03:00 Відповісти
Ну минимум один раз в старый машзал, вроде, попали (или очень рядом). А в дамбу попать ни сколько не проще чем в машзал. Они сами по своему зомбоящику говорили, что попасть в мост для них задача практически невыполнимая. Кроме того повредить саму дамбу не так просто как вам кажется (очень прочное сооружение). Пожалуй единственный способ это сделать - это попать в водосброс между буями. И то, эту проблему очень быстро устранят. Вообще глупая идея обстреливать днепрогес... Просто для отчетности...
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18.02.2023 05:43 Відповісти
Нисколько не проще попасть в плотину чем в машзал? Ты можешь сопоставить размер машзалов и размер плотины? Даю вводные -разница верхнего и нижнего бьефа - 40 метров. То есть - цель 40 метров высоты и -примерно километр длины . Да, пробить ее ракетами с -300 не получится, но давай вспомним, как били по дамбе в Кривом Рогу, когда разлился Ингулец. Это - один момент.
Давай зайдем с другой стороны. Как объяснить, что кацапы сбрасывают воду с Каховки? Там - есть несколько объяснений , но если , посчитать , что они это делают умышленно, то официальная версия - про ущерб нашему сельскому хозяйству, при этом - они точно также навредят сельскому хозяйству левого, захваченного ими берега, и заодно перекроют , больше чем наполовину воду в Крым по каналу - , просто смешная
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18.02.2023 06:44 Відповісти
У вас вводные не верные. Они не сливают воду, а подорвали пару пролетов дамбы при отступлении. Они ее не контролируют, а просто боялись дальнейшего наступления ВСУ. Сейчас дамбу отремонтировать некому, тк фактически она ничья...
Реальность, как обычно намного проще
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18.02.2023 21:47 Відповісти
неверные
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18.02.2023 23:41 Відповісти
Какие пару пролетов они там подорвали? Ты ******** что ли? Разберись сначала ,что такое дамба, а что - плотина.

И обрати внимание , ты считаешь, что подорвать, ( как ты их называешь - пролеты дамбы можно легко) , но при этом , считаешь невозможным попасть и разрушить такой же " пролет" как ты сказал ракетой.
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19.02.2023 01:47 Відповісти
Проблема с каховской именно в том, что она не контролируется и нет возможности ее отремонтировать. Если бы такие разрушения были на днепрогесе, то их очень быстро локализовали бы. Вы правильно заметили (ниже), что им тоже, вроде как, не выгодно падение уровня воды. Но если бы у них были мозги, то и войну они тоже не начинали бы...

Вот фото того что там:
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19.02.2023 18:53 Відповісти
Вот тут деллема и есть, либо считать ,что они дебилы , либо готовится к их подляне
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19.02.2023 19:57 Відповісти
Ну с тем что они дебилы спорить сложно, но вообще было сделано простое и стандартное действие - подрыв переправ при отступлении. Не стоит искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет...
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23.02.2023 01:20 Відповісти
Кацапи, коли наші зруйнували міст через шлюзи, засипали шлюзові камери, щоб переправлятися по цьому насипу. Потім, коли їх вибили з правого берега, вони вирішили цю "переправу" ліквідувати, щоб наші нею не скористалися, і, в результаті всіх цих дій, пошкодили шлюзові заслонки, й вони тепер не закриваються.
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18.02.2023 11:10 Відповісти
Возможно и так . И все объясняется гораздо проще без моих конспирологических идей. Но тут есть один момент : по идее, им тоже очень не выгоден сброс воды . Во первых - атомка, а во вторых там возле плотины - два канала - северо-крымский и на запорожскую область
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18.02.2023 18:21 Відповісти
Та отож!
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18.02.2023 18:24 Відповісти
Сейчас, вроде, никто не контролирует каховскую дамбу.
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18.02.2023 00:35 Відповісти
Може замість того,щоб змушувати партнерів до нездісненного,звільнити греблю від кацапської наволочі Ні? Тоді буде катастрофа.🤷
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18.02.2023 00:50 Відповісти
Судячи по малюнку рівень виріс на 11 см.
Сніг тане?
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18.02.2023 01:13 Відповісти
по вопросам решения проблем с экологией - это не к международному сообществу, а к главному экологу Залужному.
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18.02.2023 01:40 Відповісти
МАГАТЕ вже не встріває?
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18.02.2023 03:17 Відповісти
по мацкві втарабанити не пробували?? або розстріляти 200 касабів з полон щоб ті бачили ?
шкода
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18.02.2023 04:53 Відповісти
А хто ж такий добрий запустив цю паскуду, яка має назву московити через Чрнгар до того водосховища? Це не ті, що сьогодні своїми відосами, що все нормально забили "зелений" контент, вішгають лоешину на вуха наріду?
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18.02.2023 07:06 Відповісти
Особисто у мене питання: а це взагалі як проектувалася АЕС, що через падіння рівня води має статися катастрофа?
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18.02.2023 08:35 Відповісти
ЗАЕС, виходячи з фото, жодним чином не залежить від рівня води у Каховському водосховищі, бо використовує для охолодження технологічної води градирні. Хіба що рівень води у ставку-охолоджувачі дещо впаде і то не факт (якщо у ставка бетонна чаша, наприклад)
Але понти й піар ніхто не відміняв. Хоча, нема де правди діти, ці понти працюють на користь Україні.
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18.02.2023 12:02 Відповісти
Цікаво. До будівництва Каховської ГЕС екологічної катастрофи не було, а її ліквідація -викличе... То може причина у "трохи по дебільному" проведеній господарській діяльності людей?
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18.02.2023 09:32 Відповісти
Склався вже зовсім інший біоценоз, якщо зараз різко поміняти умови, він катастрофічно зруйнується.
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18.02.2023 11:14 Відповісти
СклавСЯ, чи СТВОРИЛИ? Та не це головне. Наразі умови змінюються стрімко, але не катастрофічно для матінки-природи. Для людини - гірше, але -люди самі собі таке створили.
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18.02.2023 11:48 Відповісти
Ты серьёзно?Начиная с воды в Крым.И десятки тысяч гектаров мелиорировпной земли.По берегам рыбохозяйства,насосные электростанций и промышленности.Сколько ж у нас глупых уродов!И да,ЗаАЭС ЗАВИСИТ от уровня в водохранилище.Изолированый пруд за 1-2 месяца превратится в насыщенный раствор и угробит оборудование.Градирня,к вашему сведению испаряет воду именно пруда.
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18.02.2023 21:14 Відповісти
З тепловою схему АЕС ознайомтеся і не пищіть маячні. Бо насичений розчин у циркуляційній воді може бути тільки тупості таких коментаторів, як ви.
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19.02.2023 06:42 Відповісти
Заткнись,тупой урод.И не давай советов.Я эту станцию знаю не по телевизору.Заодно узнай,что такое продувка пруда- охладителя.
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19.02.2023 21:47 Відповісти
То чим же насичується цирк.вода, що там утворюється насичений розчин? Хіба що твоєю тупістю? І що там у вас "випаровується" на градирні, яка призначена для ОХОЛОДЖЕННЯ цирк.води, а не для її випаровування? Та сама тупість?
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19.02.2023 22:01 Відповісти
Ты хронический кретин.Зае... дилетанты диванные
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19.02.2023 22:05 Відповісти
То що ж там насичує розчин і що випаровується, "фахівець"?
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19.02.2023 22:12 Відповісти
Тебе уже сказали,что ты дебил?ГРАДИРНИ И БРЫЗГАЛЫ ИСПАРЯЮТ ВОДУ ИЗ ПРУДА.Циркнасосы блоков добавляют продукты коррозии и металлы,маслА из конденсаторов и прочую хрень,ты даже не представляешь ,какую.Поставть чайник,налей воду из лужи и выпаривай.То же самое.Ты думал,цЫрквода берётся из космоса?Не-а- из пруда!И подводящий канал- это не то что ты думаешь.Вобщем,пошёл нахер.
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19.02.2023 22:26 Відповісти
Йди собі, коли пішов. Хто ж тебе тримає. Може по ходу з'ясуєш (для себе) звідки у конденсаторі візьметься мастило і що насправді роблять градирні. Про "турбіни на банний пар", чому й звідки така назва я тебе не питатиму.
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19.02.2023 22:35 Відповісти
Звиздун,ты станции в глаза не видел.Урод.
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20.02.2023 17:08 Відповісти
Так що там з "турбінами на банну пару", "фахівець"? Лікбез проведеш? Та й тема мастила з конденсатора не розкрита... Так само, як і питання градирні і випаровування у ній води...
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20.02.2023 20:18 Відповісти
*****, і нікого не турбує якже так швидко кцпи дійшли до Запорізької АЄС. Бахмут вже пів року взяти не можуть, а до АЕС дійшли за 1 день.
А неначасі! Боневтік!
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18.02.2023 10:09 Відповісти
Никто не забыл первый день войны,когда кацапня спокойно зашла с Крыма,без единого выстрела(Чонгар разминирован,войска отведены)-и захватили Каховское водохранилище.вода пошла в Крым.До этого кацапы со своей стороны чистили канал.подключали всю необходимую инфоаструктуру.Готовились...О чем то знали...
Сразу же захватили несколько областей.Которые теперь освобождаються кровопролитными боями, сотни тысяч жизней гражданских и военных.разрушенные города.Вот цена предательству.
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18.02.2023 10:14 Відповісти
кринж я уже лазил в балку фотать на скалы
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18.02.2023 11:58 Відповісти
ТАК СПУСТИТЕ ПРОРОССИЙСКИХ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СТРАНАХ !!! ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !)
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18.02.2023 14:09 Відповісти
можете пояснити, якщо літня фронту проходить по греблі, чому москалі на греблі роблять що хочуть? Невже ВСУ не можуть їм вломити, чи можна зробити так, щоб вони не могли підійти?
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18.02.2023 21:48 Відповісти
Глупо нарікати про екологічну катастрофу злочинникам, які спокійно ******** багатоповерхівки.
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19.02.2023 07:40 Відповісти
1) Як може рівень води в Каховському вдсх. вплинути на водопостачання мешканців Кривого Рогу ??? (Див. * - помаранчевий колір схеми). 2) Екосистема склалася штучна, тому "катастрофа" умовна - русло Дніпра повернеться до свого природного стану. 3) Кацапи не контролюють спуск води і відремонтувати шлюз тех не можуть - єдиний вихід відкинути їх від греблі хоча-б на 40-50 км, привезти ППО і самим там все полагодити.
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19.02.2023 10:25 Відповісти
Аби не розмінований Чонгар то стояла б кацапня підірвана на мінах в херсонських полях, як під Вугледаром і Бахмутом. То хто розмінував Чонгар, зелупа?
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19.02.2023 11:25 Відповісти
 
 