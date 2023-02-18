Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології. ІНФОГРАФІКА
Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям
На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спільного брифінгу із Комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація із терористичними діями росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень. Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії окупантів.
"Це може мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні ми вже маємо рівень у 13,83 метра. Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати", - наголосив Руслан Стрілець.
Міністр також назвав такі дії росії ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.
За словами Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса, сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації:
"Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії - це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати", - зазначив Єврокомісар.
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Давай зайдем с другой стороны. Как объяснить, что кацапы сбрасывают воду с Каховки? Там - есть несколько объяснений , но если , посчитать , что они это делают умышленно, то официальная версия - про ущерб нашему сельскому хозяйству, при этом - они точно также навредят сельскому хозяйству левого, захваченного ими берега, и заодно перекроют , больше чем наполовину воду в Крым по каналу - , просто смешная
Реальность, как обычно намного проще
И обрати внимание , ты считаешь, что подорвать, ( как ты их называешь - пролеты дамбы можно легко) , но при этом , считаешь невозможным попасть и разрушить такой же " пролет" как ты сказал ракетой.
Вот фото того что там:
Сніг тане?
шкода
Але понти й піар ніхто не відміняв. Хоча, нема де правди діти, ці понти працюють на користь Україні.
А неначасі! Боневтік!
Сразу же захватили несколько областей.Которые теперь освобождаються кровопролитными боями, сотни тысяч жизней гражданских и военных.разрушенные города.Вот цена предательству.