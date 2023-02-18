Росія продовжує спуск води з Каховського водосховища: падіння ще на 1,83 м призведе до катастрофи, - Мінекології. ІНФОГРАФІКА

Україна закликає міжнародних партнерів змусити Росію відремонтувати та закрити шлюзи греблі Каховської ГЕС або дозволити безпечно це зробити українським фахівцям

На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час спільного брифінгу із Комісаром ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація із терористичними діями росії на Каховському водосховищі має бути винесена на міжнародний політичний рівень. Україна щодня втрачає тисячі кубометрів дніпровської води через дії окупантів.

"Це може мати колосальні наслідки. Якщо нормальний рівень води у водосховищі становить 16 метрів, то сьогодні ми вже маємо рівень у 13,83 метра. Це може призвести до того, що більше мільйона українців залишаться без питної води. Падіння рівня води нижче відмітки у 12 метрів означатиме екологічну катастрофу, оскільки велику кількість біорізноманіття ми просто втратимо. Це дуже серйозний виклик і я впевнений, що тільки з допомогою наших міжнародних партнерів ми зможемо це питання врегулювати", - наголосив Руслан Стрілець.

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Міністр також назвав такі дії росії ще однією спробою ядерного тероризму, адже зниження рівня води у Каховському водосховищі означатиме вихід з ладу систем охолодження Запорізької АЕС.

За словами Комісара ЄС з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюса Сінкявічюса, сьогодні дійсно важливо донести міжнародній спільноті інформацію щодо можливих наслідків такої ситуації:

"Ми порушимо це питання на найвищому рівні, на рівні ООН. Адже такі дії - це свідчення ще одного акту тероризму проти людей та їх базових потреб, яке потрібно зафіксувати", - зазначив Єврокомісар.