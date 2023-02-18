Сійярто про візит у Мінськ: Закликав білоруських партнерів не сприяти продовженню або розширенню війни

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту у Мінськ закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню або розширенню війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами угорського міністра, під час візиту він звернувся до представників Білорусі із "мирним закликом".

"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни", - пояснив Сійярто.

Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з представниками РФ.

"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників , - заявив очільник МЗС Угорщини.

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Нагадаємо, Сійярто прибув до Мінська 13 лютого, незважаючи на участь Білорусі у війні Росії проти України.