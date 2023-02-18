Сійярто про візит у Мінськ: Закликав білоруських партнерів не сприяти продовженню або розширенню війни
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту у Мінськ закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню або розширенню війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами угорського міністра, під час візиту він звернувся до представників Білорусі із "мирним закликом".
"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни", - пояснив Сійярто.
Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з представниками РФ.
"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників , - заявив очільник МЗС Угорщини.
Нагадаємо, Сійярто прибув до Мінська 13 лютого, незважаючи на участь Білорусі у війні Росії проти України.
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а шо б мені чарку під борщ не мати - вся опа українці
Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.
У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
видавати бажання за дійсність?
я тепер розумію з куда вся срань зелена...
****...!
нe ******, ідіот, ти тепер іванофсбергер і це ти окупант на сегодні в Україні!
маемо всі підстави тебе зажмурити.
*** у вас злупиться - всі все зрозуміли 20му, а багато хто і раніше.
Знов якусь х*йню задумали...