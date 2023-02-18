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Сійярто про візит у Мінськ: Закликав білоруських партнерів не сприяти продовженню або розширенню війни

сійярто

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час свого візиту у Мінськ закликав "білоруських партнерів" не сприяти продовженню або розширенню війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами угорського міністра, під час візиту він звернувся до представників Білорусі із "мирним закликом".

"Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, як ми просимо всіх членів міжнародної спільноти, не робити жодних войовничих кроків, жодних кроків, які можуть призвести до продовження війни або до географічного розширення війни", - пояснив Сійярто.

Міністр також спростував чутки про те, що він провів у Білорусі переговори з представниками РФ.

"Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську ховаючись. Ні я, ні хтось із членів моєї делегації не вів переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників , - заявив очільник МЗС Угорщини.

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Нагадаємо, Сійярто прибув до Мінська 13 лютого, незважаючи на участь Білорусі у війні Росії проти України.

Автор: 

Білорусь (7937) Угорщина (2286) Сійярто Петер (355)


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Топ коментарі
+15
та на *** вже йдіть оба троє
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18.02.2023 00:57
+9
П'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Лідери окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.

У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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18.02.2023 01:02
+7
четверо.
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18.02.2023 03:03
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та на *** вже йдіть оба троє
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18.02.2023 00:57 Відповісти
четверо.
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18.02.2023 03:03 Відповісти
#здіти ви (мадяри) ніби навчились, але вірити вам не можна.
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18.02.2023 08:05 Відповісти
а i не вірте, вас хто питав за віру?
а шо б мені чарку під борщ не мати - вся опа українці
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18.02.2023 08:11 Відповісти
П'ять регіонів РФ проведуть референдуми в онлайн-форматі за незалежність і вихід зі складу Росії. Лідери окремих регіонів заявили про намір воювати на боці України та просити допомоги у НАТО та ЄС щодо від'єднання від РФ.

Про це ініціатори заявили під час п'ятого Форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся 31 січня у Брюсселі в будівлі Європарламенту.

У Форумі взяли участь представники татарського, башкортського, чеченського, бурятського, ойрат-калмицького народів та інших регіонів. Представники регіонів заявили, що майбутнє кожного звільненого народу та регіону має вирішуватись самим народом та регіоном на основі принципу самовизначення нації аж до сецесії та інших загальновизнаних норм міжнародного права.
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18.02.2023 01:02 Відповісти
не вірю в кацапську свідомість, ссилку можна?
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18.02.2023 01:10 Відповісти
https://ukrainainc.net/2023/02/12/11044/ https://ukrainainc.net/2023/02/12/11044/

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19.02.2023 09:34 Відповісти
в кацапську свідомість вірити не обов'язково, але розвалити цю кацапію потрібно обов'язково, і всі методи є хороші
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19.02.2023 09:45 Відповісти
тобто ні.
видавати бажання за дійсність?
я тепер розумію з куда вся срань зелена...
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18.02.2023 01:26 Відповісти
та були ці "референдуми", я теж бачив, та шо бачив - навіть участь прийняв , ніяких перевірок немає, голосує хто хоче і звідки хоче, звичайний сайт на колінці і звичайний опроснік названий як "референдум", все. ніякого ні смислу ні навіть реальної вибірки по ньому не зробити. Забудьте. навіть ссилку шукати не буду.
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18.02.2023 02:19 Відповісти
питань буде мілліон до після нашої перемоги до кожного, а до відбулавленого так першого...
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18.02.2023 02:55 Відповісти
ват?
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18.02.2023 04:13 Відповісти
кіловат?
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18.02.2023 04:22 Відповісти
ти шо упоротий?)
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18.02.2023 04:31 Відповісти
мені здається ти.
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18.02.2023 04:34 Відповісти
іваноф!
****...!
нe ******, ідіот, ти тепер іванофсбергер і це ти окупант на сегодні в Україні!
маемо всі підстави тебе зажмурити.
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18.02.2023 04:41 Відповісти
А что вам не нравится в таких референдумах на территории рашки?) Все по их стандартам...
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18.02.2023 07:22 Відповісти
причому тут нравится\не нравиться, я пишу про їх смисл якого тупо немає а значить і розмовляти немає про шо.
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18.02.2023 13:02 Відповісти
Вы это обсуждаете, значит смысл уже есть))) Именно так и работают Окна Овертона)
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18.02.2023 17:56 Відповісти
так але тут контекст трохи інший був.
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18.02.2023 20:35 Відповісти
їдь за хлом за мир агітувати, тупий угрофін
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18.02.2023 01:03 Відповісти
Моя ти киця за Мир во всьому світу
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18.02.2023 03:55 Відповісти
Цікаво - а кого ж це він закликав? Білорусів? Так вони там нічого не вирішують - білоруси вже давно не господарі в своїй країні Росіян? Кого саме? Бо там тільки "кремлівське кодло" щось вирішить може А вони вже "на попятную" не підуть добровільно Крім того - "шобло" яке зараз представляє Угорщину, сидить на грошах з Росії Так що на його просьби срать вони хотіли
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18.02.2023 06:20 Відповісти
Та, мягко кажучи, триндить цей циган! Тоже ще "миротворець"!
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18.02.2023 08:36 Відповісти
Єдина мета, чого він туди поперся: зробить оцінку - чи варто і далі"рвать жопу" за російські інтереси!
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18.02.2023 08:44 Відповісти
і да ніколи не говоріть на "капа" "коп"- краще мовчить... - це ломає вуха
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18.02.2023 06:33 Відповісти
Для нього Путлер та Лукашенко партнери !
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18.02.2023 07:04 Відповісти
хочете рижого ідіота взад в Амерікі? - от і ***** теж хоче...
*** у вас злупиться - всі все зрозуміли 20му, а багато хто і раніше.
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18.02.2023 07:19 Відповісти
П*здить!
Знов якусь х*йню задумали...
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18.02.2023 07:44 Відповісти
Господи, яке воно убоге!
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18.02.2023 07:50 Відповісти
Лайно гуляшне...
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18.02.2023 08:00 Відповісти
під час візиту він звернувся до представників Білорусі із "мирним закликом" - это было 13 февраля. А остальные 5 дней что делал?
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18.02.2023 08:30 Відповісти
 
 