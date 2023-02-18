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Байден не планує зустріч із Зеленським під час візиту до Польщі, - Білий дім

байден,зеленський

Президент США Джо Байден не планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським", - зазначив Кірбі.

Також читайте: Байден у Польщі ясно дасть зрозуміти, що США підтримуватимуть Україну, скільки потрібно, - Кірбі

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23923) Польща (8523)


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Топ коментарі
+46
Видать не понравилось Байдену шоу на тему "борьба с коррупцией" и фоточки с бениных "обысков".
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18.02.2023 01:19
+42
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18.02.2023 01:15
+40
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18.02.2023 01:16
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18.02.2023 01:09 Відповісти
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18.02.2023 01:15 Відповісти
зверніть увагу як їх багато стало і дуже часто якраз 1-2 дневки (макс - місяць) і всі поголовно постять або "все пропало на фронті" або "петя сивочолий" в залежності від контексту теми... і якщо спочатку я думав, що ще нашествіе руснявих іпсошників то коли вони почали на ПП накидувати то якось не по собі стало, якщо це не русня іпсує а зелені то нас до чогось готують і мені це не подобається... або це і русня і подоляки в унісон защебетали... но те, що знову бабло подоляка попливло рікою - факт, кому війна а кому рейтинги
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18.02.2023 02:14 Відповісти
Тут кацапьких ботів, як грязі.

Розхитать Україну з середини
( бо військових досягнень нема)
це мрія ху&ла.
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18.02.2023 03:08 Відповісти
А ти сумніваєшся що "лахтинці" та "подолячата" мають розбіжності? Згадай - Подоляк починав з роботи на Януковича! А хто такий Янукович? Про розвал ВПП, блокування ракетних програм та паралізування ЗСУ в спробах укріпить кордони, не знає лише той, хто не хоче знать Замість будівництва та ремонту існуючих "рокад", що допомогали-б перекиданню військ вздовж лінії фронту ВСІ напрямки будівництва вели від кордонів РОсії та Білорусі до наших промислових центрів - щоб кацапам було легше наступать! На Поліссі мінувать дороги стали, коли російські війська вже "парадним маршем" ішли по Житомирщині, Київщині та Чернігівщині з Сумщиною та Харківщиною! Нам повезло що кацапи - такі ідіоти
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18.02.2023 06:34 Відповісти
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18.02.2023 01:16 Відповісти
24 лютого будять «Блазня» вдосвіта:

- Вставай, президент! Війна почалася!

- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!

- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
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18.02.2023 08:30 Відповісти
Видать не понравилось Байдену шоу на тему "борьба с коррупцией" и фоточки с бениных "обысков".
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18.02.2023 01:19 Відповісти
********** не прокатил.
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18.02.2023 01:36 Відповісти
Чому, Хантер і Бурісма схвалюють.
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18.02.2023 06:10 Відповісти
Бурісма - приватна компанія. Що там в неї всередині робиться - держава не втручається. Лиш би податки правильно платили. А там з оподаткуванням в них були трабли; але Хантер до сплати податків - жодним боком.
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18.02.2023 09:08 Відповісти
діда клована розуміє як ніхто...
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18.02.2023 01:48 Відповісти
точимо набої для ЗСУ...
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18.02.2023 01:53 Відповісти
Не хотять в Штатах покривати "антикорупційну" виставу Єрмака-Зеленського. І об руку Резнікова ніхто маратись не бажає, бо на ній кров обікрадених бійців ЗСУ
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18.02.2023 02:01 Відповісти
Видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для ЗСУ у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні 2022.

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
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18.02.2023 02:13 Відповісти
Карл Волох: З наближенням до 24.02 практично кожен день нагадує про той славний період, котрий наш вальяжний колоофісний цицерон назвав «про..балі». Так от, «про..балі» - це щось принципово інше. Це коли закуповували б ППО, в ворог пішов танками. Коли будували б укріплення на одному напрямку, а агресор напав із іншого. Коли замінували б мости, а він проклав понтонні переправи… А коли при концентрації на твоєму кордоні сотень тисяч озброєних до зубів ворожих вояків ти відмовляєшся виділити гроші на зброю, коли від напрямків головних ударів, про які конкретно попереджають провідні розвідки світу, ти відводиш війська, коли розміновуєш те, що було заміноване - це ніяке не «********», а саботаж і підготовка до здачі країни. До речі, кому цікаво: при всій моїй глибинній ненависті до конспірології, у мене практично повністю закінчилися неконспірологічні пояснення того, що сталося перед початком масового вторгнення. Всі тексти доступні для копіювання на моєму телеграм-каналі: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqblFEWHYtVUVfa2xIV0xiN2VnVXF5NlZ6aWtuZ3xBQ3Jtc0trX1Z3Q1lyWmpWbkFRZmU4akljWk13RG81cmxXLWhvS0J4RExkbE9OUE9rd21vc2tCejh6UGtRcTQ0N2dWeDJwZXRVMTZVMURydDhFLWp0V3Q3c1dqNFcyb2JEaVRDWnZQeGl4ZDV2RWU5Y0NZME5Caw&q=https%3A%2F%2Ft.me%2Fdmitriy_chekalkyn https://t.me/dmitriy_chekalkyn
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18.02.2023 07:47 Відповісти
буба - це надайте!
само нічого не зробило і не зробить для захисту країни - нитік.
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18.02.2023 02:18 Відповісти
Він не "нитік" Він просто хоче "збоку постоять" Згадай як воно любить "піариться" будь-на чому - навіть на тому до чого не має абсолютно стосунку! Але ти хоч раз бачив як "воно" зустрічало хоч один вантаж ПЗРК привезений з США чи Великобританії? Ні Чому? Та тому що коли-б кацапи окупували Україну у нього-б була змога сказать: "Я здесь "не при делах" Я хател мира, но эти НАТОвцы силком навязывали нам оружие! И мы не могли открыто отказаться!" Те ж саме продовжується і зараз Саме тому гальмується розвертання виробництва зброї, *********** та амуніції для армії всередині країни Адже організація того ж швейного цеху для шиття форми великого "напрягу" не вимагає! Кожна друга жінка вміє користуваться швейною машинкою В Десні купа жінок -дружин військовослужбовців Вони сидять без роботи Чому-б там цех не розвернуть? Під прикриттям військ! (там він був - при Союзі На під"їзді до військового містечка з боку Карпилівки стояла колись будівля Навіть якщо вона вже розсипалася (бачив її востаннє у 1999 році) то поставить збірно-щитову конструкцію на існуючий фундамент - робота на тиждень-два
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18.02.2023 06:51 Відповісти
Джон Кірбі, Саліван, мілли,

це не Блинкін, або Остин…
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18.02.2023 03:10 Відповісти
хочете рижого ідіота взад в Америкi? - *...уй у вас злупиться....
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18.02.2023 07:01 Відповісти
Да будет встреча. Скриньте. Деда просто не хотят подставлять. А как обьявится в Польше, тут и наш невзначай будет мимо проежать.
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18.02.2023 03:23 Відповісти
дай Бог если так, иначе это плевок нам в лицо.
Ну и ганьба что сс*ло байден так сс*тся приехать в Украину.
Все нормальные люди уже давно это сделали.
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18.02.2023 17:10 Відповісти
А даремно не планує!
Додав би ще пару плюсиків до свого іміджу.
А то тормозить, як Обама.
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18.02.2023 03:45 Відповісти
Та його імідж і так нижче за плінтус, це цому не допоможе, бабамівська мафія рулить.
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18.02.2023 04:51 Відповісти
А воно Байдену треба? Що дасть йому зустріч з "блазнем", який, по суті, нічого не вирішує в державі? Армія воює сама по собі А в державі "рулить" зборище злодіїв І це Байдену прекрасно відомо!
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18.02.2023 06:54 Відповісти
Та Байдену взагалі нічого не відомо, він навіть не пам'ятає хто він такий.
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18.02.2023 07:10 Відповісти
А ким в Білому домі працюєш - що так багато знаєш? Мабуть прямо покоївкою І вхожа до нього у спальню? Запам"ятай, "безтолковка" : політик - це не "особа"! Політик - це "команда" І вона завжди страхує політика від помилок А команда у нього сильна (Якщо у вас - у "внутріМКАДівській Америці", ще Хайнлайн не заборонений - почитай його книгу "Подвійна зірка" Там непогано описується американська політична система
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18.02.2023 07:16 Відповісти
То московська потвора, що звикла мати царя над собою, і не розуміє, що політична партія в цивілізованих країна - це не збіговисько дегенератів.
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18.02.2023 09:43 Відповісти
бо ж почне Байдена на шашлики тягнути в травні ..або пропонувати яйця по 17 грн за кв метр
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18.02.2023 04:51 Відповісти
і да ніколи не говоріть на "капа" "коп"- краще мовчить - це ломає вуха
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18.02.2023 06:47 Відповісти
Ηαχ оно йому впало, зустрічатися з ним !
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18.02.2023 06:58 Відповісти
хочете рижого ідіота взад в Амеріки? - от і ***** теж хоче....
*** у вас злупиться....
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18.02.2023 07:06 Відповісти
Коли ви вже навчитеся критично мислити? ***** хоче саме байдена чи обаму, бо при таких "лідерах" він буде робити все що завгодно. При Обамі він Крим забрав і війну розв'язав, при Байдені взагалі знищує нашу націю. Та Байден то є кращий друг *****!
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18.02.2023 07:23 Відповісти
вщіпніть мене - це до мене ногтіска по бровам, слуґіня-сексологіня причепилася?
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18.02.2023 07:37 Відповісти
І скільки тобі подоляк платить?
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18.02.2023 07:42 Відповісти
мамуля, нуль мозоку, - ви в поряді?
я не зачепив ваші зелені чувства?
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18.02.2023 07:53 Відповісти
108 безмозглих ідіоток - остальні вори..
ну здрастуй рада!
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18.02.2023 08:03 Відповісти
О, ще одна "новодэлка". Чи Подоляк вас клонує, чи Єрмак. Чи може вони в парі, як нетрадиційна сім'я, стругають вас?
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18.02.2023 08:16 Відповісти
Ірина, чітаючі ваши коменти зрозуміло,шо ви велика фанатка друга кремля трампа
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18.02.2023 15:49 Відповісти
друг не друг, но путину повезло и с байденом, и с обамой
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18.02.2023 17:12 Відповісти
Саме так Євгенію, нажаль, саме так..... І ***** цим користується. Бо нема політичного бажання у сильних держав чітко сказати ''НІ'' ***** і зупинити цю страшну війну...
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18.02.2023 19:32 Відповісти
Діду знає, що най-най для зустрічі треба багато тексту вивчити (чужого, бо що у самого в макітри хз що). Треба ж пальчиком по написаному водити (стидоба), морду лиця відповідну робити.
Махнув рукою, пожалів
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18.02.2023 07:14 Відповісти
"Діда знає" - недотрускаветчене...
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18.02.2023 07:40 Відповісти
корні в разброс - перетрахані гарсони...
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18.02.2023 07:44 Відповісти
Другий аккаунт, Іринко? Ботоферма розпочала робочий день
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18.02.2023 07:46 Відповісти
Ні Богдане, у мене один аккаунт. Я поважаю Зеленського і ніколи б такого не написала.
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18.02.2023 08:13 Відповісти
Розкажіть, за що поважаєте. Бо навіть Єрмак з Подоляком не можуть придумати.
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18.02.2023 08:19 Відповісти
За те що він Президент моєї держави у найскладніший час, йде війна, і він поводиться як Президент і як лідер. Я також дуже поважаю Бориса Джонсона. Критикувати легко, але якщо подивитись на Макрона, Байдена, Трюдо, Ангелу Меркель, то видно що вони взагалі ніякі, боягузи та слабкі лідери. Зеленський зібрався у грудні відвідав Бахмут, ризикував життям, він не боягуз. А ці.... Меркель боїться собак, ***** її лякав своїм собакою лабрадором Коні то вона на стіл стрибнула як дура, Байден ховається у підвалі, він там просидів весь ковід у своєму бункері, Макрон та Трюдо ці хлопці взагалі кохаються з хлопцями. Тобто всі ідіоти.
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18.02.2023 09:05 Відповісти
Він грає роль, як президент держави, яка воює, а не проводиться, як лідер. Читати написаний текст, і не в змозі сказати щось притомне без бумажки - це не лідерство. Лідер у корупції і розвалу держави - це не президент. У Бахмуті Ви поряд були? А якою мірою всі інші слова відносяться до здобутків президента України, якого потрібно поважати?
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18.02.2023 09:23 Відповісти
Ірина, вибач, але ти дурнувата.
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18.02.2023 10:51 Відповісти
если бы зе поводився як Президент і як лідер до войны, то этой войны могло бы не быть, вы не находите?

А по поводу хлопчикив у Макрона та Трюдо, они оба вроде как счастливо женаты, откуда инфа?
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18.02.2023 17:15 Відповісти
певно, добре поїли шашличків у травні, гарно покаталися по закатаним в асфальт ракетним програмам, і по розмінованому Чонгару покаталися, і допомагали розформовувати військові частини на півночі київщини, і підтримували кожну "говорящую голову" з ОПи про те що "США нігнітают как скабєєва"... цей список за що поважати можна продовжувати годинам... Штірліца в Абвері теж поважали.
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19.02.2023 18:12 Відповісти
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот... але, який пастух, така і паства.
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19.02.2023 18:04 Відповісти
З однієї сторони це чіткий дипломатичний ляпас зЕленіну (за невиконання завдань щодо, принаймні, дистанціювання від корупції та московських кротів), а з іншої, обтиратися прийдеться всій Україні. Кров'ю...
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18.02.2023 07:53 Відповісти
еще больший ляпас, но себе же, что он сс*т приехать в Украину.
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18.02.2023 17:16 Відповісти
За звичай, людина мала б стидатися того, що вона ідіот, а не писати х...ню в коментах
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19.02.2023 18:01 Відповісти
А що воно безтолкове вирішує і який з нього толк, щоб з олухом зустрічатись!
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18.02.2023 07:56 Відповісти
Оплеуха прилетела, откуда не ждал.
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18.02.2023 08:42 Відповісти
та все він знав....
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18.02.2023 09:03 Відповісти
Буде прикольно, якщо зустрінуться Байден і Порошенко; і переговорять "стан справ"...
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18.02.2023 09:12 Відповісти
Навіть буде прикольно, якщо Порошенко і Блінкен.
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18.02.2023 09:35 Відповісти
А для чого Байдену зустрічатися з речником єрмака?
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18.02.2023 10:26 Відповісти
Джо Байден чудово розуміє, що від зустрічі з цим продажним злодюжним покидьком сильно похитнеться його рейтинг перед виборами.
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18.02.2023 16:30 Відповісти
Шоу не будет?
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18.02.2023 23:22 Відповісти
 
 