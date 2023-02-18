Байден не планує зустріч із Зеленським під час візиту до Польщі, - Білий дім

Президент США Джо Байден не планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.

Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським", - зазначив Кірбі.

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