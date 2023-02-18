Байден не планує зустріч із Зеленським під час візиту до Польщі, - Білий дім
Президент США Джо Байден не планує зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого.
Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським", - зазначив Кірбі.
Топ коментарі
+46 Виталий #548501
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Розхитать Україну з середини
( бо військових досягнень нема)
це мрія ху&ла.
- Вставай, президент! Війна почалася!
- О! Наши пришли! Как Вы быстро добрались!
- Наші, «наші»! Це я - Залужний!
Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн. порівняно з 87,81 в середньому за 2022 р.
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само нічого не зробило і не зробить для захисту країни - нитік.
це не Блинкін, або Остин…
Ну и ганьба что сс*ло байден так сс*тся приехать в Украину.
Все нормальные люди уже давно это сделали.
Додав би ще пару плюсиків до свого іміджу.
А то тормозить, як Обама.
*** у вас злупиться....
я не зачепив ваші зелені чувства?
ну здрастуй рада!
Махнув рукою, пожалів
А по поводу хлопчикив у Макрона та Трюдо, они оба вроде как счастливо женаты, откуда инфа?