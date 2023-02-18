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РФ використовує військово-промисловий комплекс Білорусі для підтримки тривалої війни з Україною, - ISW

рф,армія,білорусь

Росія має намір поглинути елементи оборонної промисловості Білорусі в межах зусиль Кремля з переозброєння російської армії для підтримки тривалої війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту нагадали заяву Олександра Лукашенка, який заявив 17 лютого під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, що білоруська аерокосмічна промисловість готова виробляти штурмовики Су-25 для російських військових за підтримки російських технологій.

Лукашенко також заявив, що білоруський державний Мінський автомобільний завод почав виробляти компоненти для російського "КАМАЗа" і висловив готовність допомогти Росії у виробництві електронних компонентів для заміщення втраченого західного імпорту.

Він також заявив, що Білорусь на 100% виконує невизначені угоди про співпрацю у сфері оборони і безпеки, про які Білорусь і Росія домовилися "три місяці тому".

В ISW вважають, що Росія активніше використовуватиме військово-промисловий комплекс Білорусі для посилення власного військового потенціалу.

"Додаткові Су-25 і запчастини для вантажівок, ймовірно, не є критично важливими для успіху довгострокових військових зусиль Росії. Попри заяви Лукашенка, Кремль може захопити білоруські заводи і переобладнати їх для виробництва критично важливої техніки, якої потребують російські військові. Росіяни також можуть спробувати перепрофілювати заводи, які зараз задіяні або оснащені для виробництва Су-25 і вантажівок, для виробництва більш терміново необхідної техніки.

ISW раніше оцінював, що російські війська почали використовувати білоруські полігони і інструкторів для підготовки мобілізованих росіян, щоб компенсувати погіршення тренувального потенціалу Росії. Схоже, що Кремль аналогічним чином використовує елементи білоруського оборонного потенціалу для збільшення російського оборонного виробництва, оскільки Путін прагне відновити російський оборонний потенціал для підтримки тривалої війни з Україною".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: Я готовий воювати разом із росіянами, якщо хоча б один солдат прийде на територію Білорусі "вбивати моїх людей"

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Білорусь (7937) росія (65316) ISW (653)


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Єдина відповідь - накласти на них також руйнівні санкції.
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18.02.2023 06:33 Відповісти
Надо запретить Бакинское ЭЭ, нефтепродукты и устрицы!
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18.02.2023 06:41 Відповісти
Треба наносити удари і по білоруському ВПК
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18.02.2023 07:23 Відповісти
Дефицит бюджета рабZeи достиг астрономических размеров в 2 триллиона ржуБлей, последний раз такое было в 1998 году...когда случился Дефолт...
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18.02.2023 09:21 Відповісти
Сравнивать дефицит бюджета в жрублях - занятие, увы, неблагодарное. Доллар в 1998 был по 6, после 1998 - по 30. Сейчас по 70 официально только. Да и номинальная цена доллара за почти 25 лет упала как минимум на треть. В общем, реально дырка в 100 раз меньше чем в 1998 получается, если только по этим данным судить.
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18.02.2023 09:46 Відповісти
Топливо, аэродромы, госпиталя. Но Бубочка думает, что ежели не стрелять, отвести и разминировать, как на Донбассе, нихто не нападьот. Инсайд с Омана 100%
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18.02.2023 09:22 Відповісти
а хто працює на тих підприємствах в Білорусії,невже один бульбофюрер?
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18.02.2023 09:58 Відповісти
а потім бульбяники будуть розказувати--єто нє ми,єто всьо лукашєнка..єта всьо он ..да..да..Нє надо на нас накладивать рєпарациї
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18.02.2023 10:00 Відповісти
 
 