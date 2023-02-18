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Для України необхідно створити новий прискорений процес вступу до ЄС, - Моравецький

єс

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що все в Європі зараз має бути змінено, і необхідно створити новий прискорений процес вступу України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на виступ Моравецького на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним або майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі. І тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане членом ЄС за два роки, членом НАТО - після перемоги, - Зеленський

Автор: 

Україна (5917) членство в ЄС (1259) Моравецький Матеуш (371)


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Дякуємо братам і сестрам Польщі
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18.02.2023 07:50 Відповісти
Поки існує зелена корупція і лошара її кришує ЄС нам не світить.
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18.02.2023 07:59 Відповісти
дєрьмака з посіпаками та його наручним прєзіком коли коліном під сраку в качанівську колонію пересадить, то процеси інтеграції в європу й успіхи на фронті значно покращаться.
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18.02.2023 08:24 Відповісти
Вчасна підтримка і допомога.
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18.02.2023 08:24 Відповісти
З єрмаками, татаровими, смірновими та іншою нечистю Україну приймуть до ЄС? Серйозно?
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18.02.2023 10:30 Відповісти
 
 