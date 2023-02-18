Для України необхідно створити новий прискорений процес вступу до ЄС, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що все в Європі зараз має бути змінено, і необхідно створити новий прискорений процес вступу України до ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на виступ Моравецького на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним або майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми повинні змінити майже все в Європі. І тому ми повинні створити новий процес для України. Прискорений шлях – синонім цьому".
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Stanislav Voronenko
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