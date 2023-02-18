Фінляндія продовжить надавати Україні військову допомогу, але не розкриватиме інформацію з міркувань власної безпеки, - Нііністе
Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя його країни є, а якої більше немає.
Як передає Цензор.НЕТ із посилання на РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.
При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.
Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія - це єдина країна, що не входить до НАТО, у якої є Leopard і що має "дуже довгий кордон" з Росією.
"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Нііністе.
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Ту інформацію про постачання зброї, яку Фінляндія приховає, за півгодини розкриє всьому світу український міністр закордонних справ Кулеба