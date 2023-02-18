УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12610 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
967 7

Фінляндія продовжить надавати Україні військову допомогу, але не розкриватиме інформацію з міркувань власної безпеки, - Нііністе

нііністе

Фінляндія не має наміру розкривати інформацію про свою військову допомогу Україні, оскільки тоді Росія може дізнатися, яка зброя його країни є, а якої більше немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посилання на РБК-Україна, про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

При цьому він наголосив, що Гельсінкі продовжує надавати військову допомогу Києву.

Торкнувшись теми можливості постачання Україні німецьких танків Leopard, президент зазначив, що Фінляндія - це єдина країна, що не входить до НАТО, у якої є Leopard і що має "дуже довгий кордон" з Росією.

"Це означає, що наш внесок у тому, що стосується кількості танків, які можуть бути передані Україні, не може бути дуже великим", - констатував Нііністе.

Читайте також: Фінляндія пропонує союзникам створити для України потужний підрозділ, озброєний танками Leopard, - Нііністе

Автор: 

допомога (8367) Фінляндія (1308) Нііністе Саулі (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фінляндія то може і не розкриватиме, але тут, в нас, на піарі, що змусили Фінляндію дати зброю розповість чи єлдак, чи сам Володя. Піар для насєлєнія в цьому випадку найважливіша штука, тим більше що вони вірять і на носі вибори, а у "зелоених" крім яєць по 17 грн. і відосів, немає нічого.
показати весь коментар
18.02.2023 07:54 Відповісти
Наївний фінський президент.
Ту інформацію про постачання зброї, яку Фінляндія приховає, за півгодини розкриє всьому світу український міністр закордонних справ Кулеба
показати весь коментар
18.02.2023 07:55 Відповісти
Хай там що, але справді: навіщо завжди розкривають інформацію про надану зброю? Скажімо, США вказують кількість Бредли чи Абрамсів. Навіщо? Треба робити все тихо. Щоб кацапня про все дізнавалася на полі бою.
показати весь коментар
18.02.2023 09:10 Відповісти
невспіе дійти як наші абдрестовичі все роскажуть і покажуть
показати весь коментар
18.02.2023 08:01 Відповісти
Вот психология честных европейцев как усложняет жизнь. Ну не могут они делать морду кирпичем: нас там нет
показати весь коментар
18.02.2023 08:08 Відповісти
Ось як діють розумні люди, а не тріпають своїми дурними язиками!
показати весь коментар
18.02.2023 08:49 Відповісти
достойно це .. кулеба-від лукавого
показати весь коментар
18.02.2023 09:29 Відповісти
 
 