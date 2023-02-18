Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 17 лютого, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Про це в телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 17 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі.



Ще 5 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Окупанти минулої доби обстріляли низку населених пунктів Донеччини: пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та адмінбудівлю. ФОТОрепортаж