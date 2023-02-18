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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 142 270 осіб (+1010 за добу), 3303 танки, 2326 артсистем, 6533 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 142 270 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3303 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,

артилерійських систем - 2326 (+4) од,

РСЗВ - 469 (+2) од,

засоби ППО - 243 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),

крилаті ракети - 871 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,

спеціальна техніка - 223 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Втрати ПВК "Вагнер" в Україні складають 30 тис. осіб, - Білий дім

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 142 270 осіб (+1010 за добу), 3303 танки, 2326 артсистем, 6533 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17482) Генштаб ЗС (6614) знищення (7298) техніка (1827) втрати (4408)


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Топ коментарі
+28
Сегодня круглая цифра зажмуренных орков.
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18.02.2023 08:24
+26
Україна тримається, ЗСУ тримаються. Бахмут, Авдіївка, Вугледар тримаються. Усе буде Україна.
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18.02.2023 08:17
+19
Свято у кабздона!
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18.02.2023 08:11
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Свято у кабздона!
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18.02.2023 08:11 Відповісти
Щоби воно і не закінчувалося до кінця війни!
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18.02.2023 08:30 Відповісти
1) Воїнів ЗСУ тренують кращі світові інструктори
2) екіпірують европейські партнери
3) повільно, але надходить військова техніка, що дійсно не має совЄцькіх аналогів.
Це свято буде тривати до останнього каZZапа.
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 09:17 Відповісти
Короткий анекдот:
- Смерть якого кацапа Вас би найбільше порадувала ?
- Отанного !
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18.02.2023 09:41 Відповісти
того, що всередині
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18.02.2023 10:26 Відповісти
Україна тримається, ЗСУ тримаються. Бахмут, Авдіївка, Вугледар тримаються. Усе буде Україна.
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18.02.2023 08:17 Відповісти
Слава Господу 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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18.02.2023 12:04 Відповісти
3300 танчиків. Кацапам Т-55 час розконсервовувати. Вундервафлю...
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18.02.2023 08:21 Відповісти
Там усе розкрадено і пропито. Немає що розконсервовувати. Те саме було і в Україні до війни.
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18.02.2023 10:34 Відповісти
Сегодня круглая цифра зажмуренных орков.
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18.02.2023 08:24 Відповісти
Это просто отрада какая-то.
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18.02.2023 08:44 Відповісти
LOL
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18.02.2023 10:27 Відповісти
от вам і мерсі боку , кацапйо
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18.02.2023 17:28 Відповісти
Спасибі, котики, ви кращі.
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18.02.2023 08:39 Відповісти
Ежедневно - 700 з гаком кацапо-двухсотых , первое марта = 150 000 почитателей кабысдоха.
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18.02.2023 08:43 Відповісти
Гойда...
😅🤣😂
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18.02.2023 08:55 Відповісти
Щось мені підказує, що це ще не рекорд. ЗСУ отримає танки та іншу техніку і цифри невпинно будуть стрімко зростати! Наші хлопці найкращі! Слава Україні! Слава ЗСУ;
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18.02.2023 09:00 Відповісти
У кобздона аншлаг ..
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18.02.2023 09:04 Відповісти
Він там вже захрип концерти давати.

Уявляю, як він такий попадає до пекла, а чортяка: "О! Півун до нас прибув. Будеш тут у нас новоприбулим кацапам концерти давати." А кабздон думає: "Нєплохо я і тут устроілся".
Він і не здогадувався, що головний чорт нашої прекрасної планети путлєр "спєцопєрацію" замутить і кабздону доведеся цілими днями без зупину "пєть". А чорти йому вновьпрібившіх маленькими партіями приводять, так щоб йоська й духу перевести не міг.
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18.02.2023 12:56 Відповісти
Конферансье жириновский .
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18.02.2023 13:03 Відповісти
За що Ви так мене? В мене аж сльози від сміху потекли.
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18.02.2023 13:18 Відповісти
🤣
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18.02.2023 13:26 Відповісти
Не забувайте: коли кобзон починає "пускати півнів", на іншу локацію виходить Хір Алєксандрова.
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19.02.2023 03:26 Відповісти
Місяць закінчується і Укрпошта набиває собі премію на відправці БАНДЕРолей на суміжні болота
Слава ЗСУ!
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18.02.2023 09:10 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
попрацювали на славу 🙁
Молимось за Вас , дорогі наші захисники !!
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18.02.2023 09:11 Відповісти
Орки порадували...5 БТГ (2 полка) втратили боєздатність.
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18.02.2023 10:32 Відповісти
Радует что в реальности должно быть по идее ещё больше , потому что есть раненые и раненные дохляки в больницах, если они туда вообще попадают
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18.02.2023 13:24 Відповісти
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18.02.2023 10:55 Відповісти
русня точно веде наступ по повінй, техніки невистачає на відміну від голів рашистів, а наші поливають її вогнем по сценарію "психічної атаки" з фільма чапаєв. Потрібно додатково масса мінометів всіх типів, кулеметів. гранотометів. А снайперські пари отримають практику.
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18.02.2023 11:33 Відповісти
Ху...лу пи.....дець. слава Україні!!!!!
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18.02.2023 12:03 Відповісти
Героям слава!!!
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18.02.2023 12:10 Відповісти
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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18.02.2023 13:56 Відповісти


https://t.me/generalsvr/1432 Генерал СВР , Суббота 18.02.2023г, Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 143178 человек.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля - это 49267 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
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18.02.2023 14:05 Відповісти
Утилизация росейського биосмиття тривае!! Слава ЗСУ. !!!)))
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18.02.2023 17:45 Відповісти
 
 