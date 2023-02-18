Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 142 270 осіб (+1010 за добу), 3303 танки, 2326 артсистем, 6533 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 142 270 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано,

танків - 3303 (+5) од,

бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,

артилерійських систем - 2326 (+4) од,

РСЗВ - 469 (+2) од,

засоби ППО - 243 (+2) од,

літаків - 298 (+0) од,

гелікоптерів - 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),

крилаті ракети - 871 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,

спеціальна техніка - 223 (+2).

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"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.