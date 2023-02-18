Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 142 270 осіб (+1010 за добу), 3303 танки, 2326 артсистем, 6533 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 18 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 142 270 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 142270 (+1010) осіб ліквідовано,
танків - 3303 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6533 (+13) од,
артилерійських систем - 2326 (+4) од,
РСЗВ - 469 (+2) од,
засоби ППО - 243 (+2) од,
літаків - 298 (+0) од,
гелікоптерів - 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2016 (+3),
крилаті ракети - 871 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5196 (+9) од,
спеціальна техніка - 223 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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2) екіпірують европейські партнери
3) повільно, але надходить військова техніка, що дійсно не має совЄцькіх аналогів.
Це свято буде тривати до останнього каZZапа.
Слава ЗСУ!
- Смерть якого кацапа Вас би найбільше порадувала ?
- Отанного !
😅🤣😂
Уявляю, як він такий попадає до пекла, а чортяка: "О! Півун до нас прибув. Будеш тут у нас новоприбулим кацапам концерти давати." А кабздон думає: "Нєплохо я і тут устроілся".
Він і не здогадувався, що головний чорт нашої прекрасної планети путлєр "спєцопєрацію" замутить і кабздону доведеся цілими днями без зупину "пєть". А чорти йому вновьпрібившіх маленькими партіями приводять, так щоб йоська й духу перевести не міг.
Слава ЗСУ!
попрацювали на славу 🙁
Молимось за Вас , дорогі наші захисники !!
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
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Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
https://t.me/generalsvr/1432 Генерал СВР , Суббота 18.02.2023г, Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
в отчете ***** безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ - 143178 человек.
Данные о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля - это 49267 погибших.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.