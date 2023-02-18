Понад 5 млрд євро російських активів заморозила Німеччина від початку війни в Україні

Загальна сума російських активів, заморожених у Німеччині від початку війни в Україні, становила приблизно 5,3 млрд євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Уточнюється, що штрафні заходи торкнулися коштів не лише фізичних осіб та компаній, внесених до санкційних списків Євросоюзу, а й Центробанку РФ. Питання щодо суми заморожених грошей, що належать російським олігархам, міністерство залишило без відповіді.

За даними міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, перебуває в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але "безперервно" відбувається подальше збільшення штату. Для "пріоритетних галузей, як-от ідентифікація активів", створюються відповідні структури.

Відповідно до другої частини закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленої у грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього й досі не відбувається.

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