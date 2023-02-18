Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським, - Кулеба про імплементацію формули миру

Україна веде динамічний двосторонній діалог із Францією та Німеччиною про імплементацію запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру", напрацьовуючи спільні модальності.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Франція і Німеччина відіграють важливу роль в імплементації формули миру. Те, що лідери (цих країн) сьогодні її не згадали, не означає, що у нас немає динамічного двостороннього діалогу з ними з цього питання. І не тільки ми їм щось говоримо, але й вони відповідають, ми напрацьовуємо модальності, як далі рухатись", - сказав він.

Кулеба зазначив, що у виступах на конференції президент Емманюель Макрон та канцлер Олаф Шольц "звучали набагато краще, ніж вони висловлювалися раніше".

"Це результат вечері, яку президент Зеленський, президент Макрон і канцлер Шольц мали в Парижі минулого тижня. Це був дуже важливий момент в історії європейської дипломатії та історії цієї війни та історії європейського та євроатлантичного майбутнього України", - зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що Україні вдалося досягти надзвичайно важливої мети: якщо на початку війни навіть друзі говорили, що "Росія не повинна перемогти у цій війні", то тепер вони почали говорити, що "Україна має перемогти у цій війні".

"Вони почали це говорити і від цього почали будувати свою політику та політичні рішення. Тому ви бачите цю всю зброю, політичну підтримку, бачите зміну риторики", - пояснив голова МЗС.