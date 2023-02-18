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Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським, - Кулеба про імплементацію формули миру

макрон,зеленський,шольц

Україна веде динамічний двосторонній діалог із Францією та Німеччиною про імплементацію запропонованої президентом Володимиром Зеленським "формули миру", напрацьовуючи спільні модальності.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю на полях Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Франція і Німеччина відіграють важливу роль в імплементації формули миру. Те, що лідери (цих країн) сьогодні її не згадали, не означає, що у нас немає динамічного двостороннього діалогу з ними з цього питання. І не тільки ми їм щось говоримо, але й вони відповідають, ми напрацьовуємо модальності, як далі рухатись", - сказав він.

Кулеба зазначив, що у виступах на конференції президент Емманюель Макрон та канцлер Олаф Шольц "звучали набагато краще, ніж вони висловлювалися раніше".

"Це результат вечері, яку президент Зеленський, президент Макрон і канцлер Шольц мали в Парижі минулого тижня. Це був дуже важливий момент в історії європейської дипломатії та історії цієї війни та історії європейського та євроатлантичного майбутнього України", - зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що Україні вдалося досягти надзвичайно важливої мети: якщо на початку війни навіть друзі говорили, що "Росія не повинна перемогти у цій війні", то тепер вони почали говорити, що "Україна має перемогти у цій війні".

"Вони почали це говорити і від цього почали будувати свою політику та політичні рішення. Тому ви бачите цю всю зброю, політичну підтримку, бачите зміну риторики", - пояснив голова МЗС.

Автор: 

Німеччина (7374) Зеленський Володимир (23923) Франція (3076) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1465) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+20
"Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським"

Кулеба смачно так вилизав дупу своєму господарю.
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18.02.2023 08:37
+12
А причому тут зелений блазень?
Він не вирішує абсолютно нічого, навіть відосики по вказівкам записує
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18.02.2023 08:36
+11
Якби були змагання в підлабузництві Кулеба в них точно би займав призові місця
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18.02.2023 08:39
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думав кулеба не зелене падло - помилився.
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18.02.2023 08:35 Відповісти
ДУМАЙ! Було написано по всій Україні! А думати було нічим...
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18.02.2023 08:56 Відповісти
вся моя біда по життю - думаю...
але не голосував - не маю права ....
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18.02.2023 09:06 Відповісти
кулеба --хоч на тиждень закрий свою смердючу пасть тошнить від твоїх висерів
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18.02.2023 09:28 Відповісти
А причому тут зелений блазень?
Він не вирішує абсолютно нічого, навіть відосики по вказівкам записує
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18.02.2023 08:36 Відповісти
Хто вигадав цю формулу з 10 пунктів, з якої навіть не зрозуміло що ми хочемо? Зміни екології, гарантій чистоти довколля для якихось держав, гарантій світу від інших держав, що воно взагалі хотіло ?
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18.02.2023 10:35 Відповісти
"Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським"

Кулеба смачно так вилизав дупу своєму господарю.
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18.02.2023 08:37 Відповісти
там дєрьмак, васал васала )) не в ту сраку кулёба язика сунув )
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18.02.2023 08:42 Відповісти
не стоит сравнивать зеленского с лягушкой. они, конечно, тоже зеленые, но это не то.
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18.02.2023 08:38 Відповісти
та і питань нема - лягуха розумніша ....
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18.02.2023 08:42 Відповісти
ага, коли внімать кулёбі, то мабуть шось з свого минулого кіно тим за вечерею показав, шо на уми шольца з макароном так подіяло, й вони вирішили приєднатись до формули "73% + 2" ))
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18.02.2023 08:39 Відповісти
говорити не означає робити..така вона вже є,західна дипломатія...а риторика обумовлена в першу чергу інтересами свої країни,а потім вже можливо України.
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18.02.2023 08:39 Відповісти
Якби були змагання в підлабузництві Кулеба в них точно би займав призові місця
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18.02.2023 08:39 Відповісти
Кулеба розуміє,що одного ранку його посаду займе чергова сексологиня,тому старається,як може
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18.02.2023 09:00 Відповісти
А які РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ?
Те, що можна прорахувати та помацати!
Поки що тільки слова про суб'єктивну оцінку слів.
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18.02.2023 08:41 Відповісти
От дурачок , ще розкажи на весь світ хто з ким спить
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18.02.2023 08:41 Відповісти
без образ - дурачок ти голоснувший.
а лягуха тут точно не прічем...
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18.02.2023 08:45 Відповісти
Без образ , мій дурачок тобі в пащу не алізе😃
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18.02.2023 09:00 Відповісти
щось в такому дусі і чекав.....
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18.02.2023 09:08 Відповісти
Як гукають , так і відгукуються. Давня українська приказка Ти ж перший почав
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18.02.2023 09:48 Відповісти
Жодна вечеря не компенсуж втрату довіри, особливо коли не виконуються обіцянки, порушуються вз'яті зобов' язання і середовище стркшують корупційні скандали. Я розумію прагнення Кулєби щробити із Зєлжнского такого собі Спасителя на Тайній вечері, але це недоречно. Бо Зєлєнскій таки не спаситель і чудес не продукує, та й на справжній біблійній Тайній вечері виявився зрадник - Іуда Іскаріот. Не хотілося б таких аналогій. Тому робит з протокольного дійства якесь сакральне диво не варто. Диво роблять ЗСУ. Під Бахмутом і саме це диво робить протокольний зазід вечері президентів успішним.
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18.02.2023 08:49 Відповісти
Риторика Шольца та Макрона стала набагато кращою після вечері із Зеленським... Може чимось нагодував?...
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18.02.2023 08:52 Відповісти
Думаєте плани під планом? Чи таки кебаб?
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18.02.2023 09:00 Відповісти
Як казав Іоан Грозний в фільмі "Іван Васильович міняє професію": Так от і Меня терзают смутные сомнения...
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18.02.2023 09:06 Відповісти
Може це?
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18.02.2023 09:34 Відповісти
А може і це?
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18.02.2023 09:36 Відповісти
Аааааа.... Так от чим він їх взяв...
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18.02.2023 11:28 Відповісти
Що, під час вечері на роялі лабаа?
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18.02.2023 08:53 Відповісти
Навіщо вводити українців в оману і маніпулювати. Вітер теплий повіяв після виступу Порошенко і передачі реальних направлень санкцій проти ворога. Що таке зе. з його "перемогою"над корупцією знають усі. Недарма їде комісія з США допомогу рахувати.
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18.02.2023 08:54 Відповісти
А хто ж був під столом? Інтріга однако.
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18.02.2023 09:02 Відповісти
дії, а не риторика.
І так на вечері з Макроном і Шольцем, але без дЄрмака, нашому балаганому блазню пояснили хто дійсно тримає його за яйкі.
Схема проста:
ввечері посадки корупціонерів, вранці зброя ; вранці арешти тартарових/сміхрнових/каломойшских вдень зброя; вдень звільнення дєрмака/абдрисхамії/кубракова ввечері БАГАТО ЗБРОЇ!
думайТЄ!
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18.02.2023 09:02 Відповісти
кулеба для мене пропав - сраколизів не поважаю.
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18.02.2023 09:21 Відповісти
Та невже?!! Кулеба, не ганьби себе!
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18.02.2023 09:37 Відповісти
риторика...так..
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18.02.2023 09:55 Відповісти
- Так про що вони там говорили ?
- Да ні про що.
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18.02.2023 10:02 Відповісти
стати зеленою *****? - одна секунда.
перестати єю бути? - життя іноді не досить....
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18.02.2023 10:05 Відповісти
Яка ще формула мира? Що за марення?
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18.02.2023 10:26 Відповісти
ґімно премьер у Британії зараз - не лідор, така собі шавка....
прогавили Джонсона британці - як і ми Петра!
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18.02.2023 10:40 Відповісти
 
 