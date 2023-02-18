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Новини Війна
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Ворог обстріляв Очаківську громаду із установок РСЗВ, здійнялись пожежі, пошкоджено будинки, - Кім

очаків

Вчора, 17 лютого, о 10:00 та 13:32 ворог здійснив мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель. За попередньою інформацією постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого обстрілу Очакова. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаївська область (2278) обстріл (28613) Кім Віталій (471) Очаків (205)


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