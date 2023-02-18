Ворог обстріляв Очаківську громаду із установок РСЗВ, здійнялись пожежі, пошкоджено будинки, - Кім
Вчора, 17 лютого, о 10:00 та 13:32 ворог здійснив мінометні обстріли по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні, 18 лютого, о 05:32 ворог обстрілював населений пункт Очаківської громади з установок РСЗВ. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та виникла пожежа господарських будівель. За попередньою інформацією постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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