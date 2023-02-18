УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12217 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
361 2

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 13 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

область,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 13 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Ольгівське, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я, Чарівне, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 66 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби військові РФ обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, - ОВА

Автор: 

обстріл (28613) Запорізька область (3624)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один из лидеров «Приморских партизан» Александр Ковтун погиб в зоне СВО. первый "музыкант", которого может даже жалко..
показати весь коментар
18.02.2023 08:54 Відповісти
Когда уже нечисть начнут гнать из Запоролжской области? Потом естественно и из Украини, борков на родину, на болота
показати весь коментар
18.02.2023 11:06 Відповісти
 
 