Росія не зупиниться в Україні, тому немає іншого варіанта, окрім як підтримувати українців усіма силами, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Росія не зупиниться в Україні і тому необхідно всіма силами підтримувати українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в пресслужбі президента Польщі, під час спільної зустрічі лідерів Німеччини, Франції та Польщі з пресою Дуда зазначив, що 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, світ змінився, а також змінилося сприйняття архітектури безпеки.

"На жаль, відтоді ми спостерігаємо війну, яку не бачили на європейському континенті з часів Другої світової війни", - сказав він під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном на просторах Мюнхенської конференції з безпеки.

Дуда знову зазначив, що економічне співробітництво з "такою РФ неможливе".

Президент Польщі додав, що наразі немає іншого варіанта, окрім як підтримувати Україну всіма силами.

"Україна не зможе захиститись без підтримки країн Заходу, бо Росія не зупиниться. Нам потрібно ще більше зміцнювати наші зв'язки. Тільки співпраця, зокрема й зі США, гарантує нашу безпеку", - заявив Дуда.

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