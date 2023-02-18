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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не зупиниться в Україні, тому немає іншого варіанта, окрім як підтримувати українців усіма силами, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Росія не зупиниться в Україні і тому необхідно всіма силами підтримувати українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в пресслужбі президента Польщі, під час спільної зустрічі лідерів Німеччини, Франції та Польщі з пресою Дуда зазначив, що 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, світ змінився, а також змінилося сприйняття архітектури безпеки.

"На жаль, відтоді ми спостерігаємо війну, яку не бачили на європейському континенті з часів Другої світової війни", - сказав він під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном на просторах Мюнхенської конференції з безпеки.

Дуда знову зазначив, що економічне співробітництво з "такою РФ неможливе".

Президент Польщі додав, що наразі немає іншого варіанта, окрім як підтримувати Україну всіма силами.

"Україна не зможе захиститись без підтримки країн Заходу, бо Росія не зупиниться. Нам потрібно ще більше зміцнювати наші зв'язки. Тільки співпраця, зокрема й зі США, гарантує нашу безпеку", - заявив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща розгляне питання надання Україні літаків МіГ-29, – Дуда

Автор: 

Польща (8523) росія (65316) Україна (5917) Дуда Анджей (776)


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18.02.2023 09:01 Відповісти
московити хворі на голову
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18.02.2023 09:06 Відповісти
Україна уже зупинила ворога, а щоб його відкинути,то не потрібно слів,а тільки зброя в потрібній кількості.
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18.02.2023 09:02 Відповісти
Приятное видео с дохлой русней

https://twitter.com/i/status/1626689334870003719
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18.02.2023 09:04 Відповісти
Давай пане Дуда розворушуй оту сонну Европу!
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18.02.2023 09:26 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны до сих пор верят, что Гитлера победил дохлый Ссср..., сказка красивая кнешна..но есть тысячу нюансов...к примеру такой... почему дохлый Ссср отказался от слушаний в Нюрнбергском процессе 1946-48 гг...,заседаний по Трибуналу было больше двадцати за три года...:а почему путлер засекретил паБЕДУ над Германией до 2045 года...😝😝
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18.02.2023 10:10 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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18.02.2023 15:19 Відповісти
 
 