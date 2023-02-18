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Новини Війна
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Ворог обстріляв Харківщину. У Куп’янську били по приватному сектору, по Вовчанську завдано авіаудару, - ОВА

харківщина

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по м. Вовчанськ було завдано авіаудару.

"У Куп'янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. На жаль, загинув 68-річний цивільний чоловік", - інформує очільник регіону.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.

Внаслідок обстрілу с. Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, зазнав поранення цивільний чоловік. Отримав медичну допомогу на місці.

Також читайте: Унаслідок обстрілу росіянами Дворічної на Харківщині загинув чоловік

Також Синєгубов зазначає, що триває розмінування деокупованих територій. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 97 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші військові надійно тримають свої позиції. Ворог несе відчутні втрати", - резюмує він.

Автор: 

обстріл (28613) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859) Куп’янськ (763)


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Кремлівське бидло цілеспрямовано знищує нашу націю і нашу інфраструктуру , бо самі ж голодранці (.крім москви) живуть в лайні і
злиднях
і нас хочуть туди загнати 😠
Ідіть до пекла , тварюки кончені 🙁
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18.02.2023 09:08 Відповісти
Усе буде Україна. Ви сильні, вільні,нескорені.
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18.02.2023 09:15 Відповісти
 
 