Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК
У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.
Як зазначається, це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
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Роман Шишацький
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