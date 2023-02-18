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Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла, - ДТЕК

світло

У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

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Автор: 

Київ (19520) Київська область (4039) Одеська область (3233) ракети (4028) ДТЕК (1982) відключення світла (1089) Дніпропетровська область (3756)


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Одесса около 9 утра вырубили свет хотя гарантированный графиком промежуток..экстренно на авось прилетит...и тревога..была дана, но в телеграмм каналах тишина и на карте тревог- нема тревоги???!?! Транспорт трамваи троллейбус отправлены в депо...
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18.02.2023 09:27 Відповісти
Лучше перебздеть чем не добздеть. У нас тоже около 9 отключили. Одесская об.
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18.02.2023 09:59 Відповісти
Як зазначається, це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. - отже якщо ракета довбане в трансформаторну підстанцію , то підстанція уникне значних пошкоджень і світло в споживачів буде???
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18.02.2023 11:09 Відповісти
Не долго музыка играла.
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18.02.2023 11:48 Відповісти
 
 