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Новини Війна
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Губернатор Старовойт повідомив про обстріл Курської області: П’ять прильотів, порушено електропостачання, пошкоджено газорозподільну станцію

область,курська

Ранок суботи, 18 лютого, в РФ розпочався з обстрілів прикордоння Курської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок суботи розпочався з чергового обстрілу прикордонних районів Курської області з території України. П'ять прильотів зафіксовано у районі села Горналь Суджанського району", - зазначає він.

Старовойт переконує, що обійшлося без потерпілих та пошкоджень.

"По два снаряди впало на околицях села Єлизаветівка та біля підстанції села Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає. Але внаслідок обстрілу порушено електропостачання селища Красножовтневе та села Волфіно. У Єлизаветівці пошкоджено газорозподільну станцію. Аварійні бригади розпочали терміновий ремонт", - додає російський чиновник.

Також читайте: Росіяни повідомляють про "бавовну" в Курській області

Автор: 

обстріл (28613) росія (65316) Курськ (1124)


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Топ коментарі
+37
Побажаєм їм більше прильотів - хороших і різних!
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18.02.2023 10:35
+32
шо с ******, кацапы?
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18.02.2023 10:33
+31
Нащо БНР обстрілює КНР? Восімь лєт...
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18.02.2023 10:42
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шо с ******, кацапы?
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18.02.2023 10:33 Відповісти
Нащо БНР обстрілює КНР? Восімь лєт...
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18.02.2023 10:42 Відповісти
Побажаєм їм більше прильотів - хороших і різних!
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18.02.2023 10:35 Відповісти
Брехня, наши бы Хаймерсами разнесли бы цели в пух и прах. Рашисты опять сами себя обстреливают по недолугости или из-за бракованных боеприпасов.
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18.02.2023 10:40 Відповісти
Да ими бы и не разрешили нам по территории раши бить
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18.02.2023 11:54 Відповісти
На военные объекты. Причем тут трансформаторная подстанция?
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18.02.2023 13:34 Відповісти
Всё же похоже, что сами себя успешно положили. Это не впервой.Мелкая провокация, зато вони будет: проклятые укровские фашисты мирных жителей обстреливают.
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18.02.2023 11:40 Відповісти
Якщо це правда ЗСУ, а не вони сами себе обстрілюють, як завжди. Щоб більше росіян вмотивувати на мобілізацію.
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18.02.2023 10:36 Відповісти
На мобілізацію їх мотивує зомбоящик. А ЗСУ мотивують до демобілізації. Ось так і відбувається круговорот лайна в природі.
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18.02.2023 10:40 Відповісти
Десь так воно і є)
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18.02.2023 10:53 Відповісти
чмобіки не навчились цілитись мабуть
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18.02.2023 10:36 Відповісти
Горє какоє...
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18.02.2023 10:36 Відповісти
нас ТАМ НЕТ !
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18.02.2023 10:37 Відповісти
Нас там ніт!
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18.02.2023 10:41 Відповісти
Красножопневе і Вафліно також гарно, але краще б по самому Курвську!!! ))
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18.02.2023 10:43 Відповісти
Ну шо, держитесь там....в погребах
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18.02.2023 10:44 Відповісти
Якщо так піде далі, кацапи врешті дочекаються, коли москва бомбитиме курськ.
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18.02.2023 10:47 Відповісти
А Воронєж? Знов забули про Воронєж
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18.02.2023 10:57 Відповісти
Та, так і воронеж теж...
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18.02.2023 14:11 Відповісти
Кацапське бидло повинно бути в тонусі. ФСБ слідкує за цим.
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18.02.2023 10:48 Відповісти
Зачем Белгородская народная республика обстреливает Курскую народную республику?
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18.02.2023 10:51 Відповісти
в курской и брянской московии УКРАИНСКИЕ нло!радуйтесь и трепещите *************** свинособаки.......................................................
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18.02.2023 10:54 Відповісти
Ашотакоє? Хто стріляв? І з чого б це?
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18.02.2023 10:56 Відповісти
Всего пять?
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18.02.2023 10:58 Відповісти
Запитав би у орків : "тєпєрь вам нравіцца?". Але , думаю , що самі по своїм їб.шать заради провокацій .
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18.02.2023 10:58 Відповісти
якісь ДИВНІ прильоті. Немає постраждалих .Згадується Майніла(привід до фінської війни)
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18.02.2023 11:00 Відповісти
Варонєж,прєкраті!
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18.02.2023 11:07 Відповісти
Або бреше, що не попали, або то не наші.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
ПРО КАЦАпів 🤣🤣🤣
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18.02.2023 11:27 Відповісти
Побольше, побольше прилетов по оркам!
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18.02.2023 11:33 Відповісти
я дуже прошу адмінов та модераторів цензора,не вживать слово "село",замість кацапської "деревни"! це різні речи!
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18.02.2023 11:39 Відповісти
уся їх кацапська метроплія-фейк,а тому там лише деревни...до речи,маЦква-дуже велика деревня!
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18.02.2023 12:32 Відповісти
Кари, оркам, тяжкої кари!!
Посіяли вітер орки в Україні, тому і пожнуть, не менше…
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18.02.2023 11:51 Відповісти
Потужный ответ по очередному селу на границе. Не понимаю всеобщего оргазма.
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18.02.2023 11:54 Відповісти
Ну ви ж радієте взятію Соледару, уявляю в який екстаз впадуть расіянє якщо наші відійдуть від Бахмуту
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18.02.2023 15:21 Відповісти
села Попово-Лежачі
============
а є дєрєвня Свинособача? Чи Хорошо-рузько?
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18.02.2023 12:11 Відповісти
Почувствуйте как мы живем сейчас........КОЗЛОМОРДЫЕ....
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18.02.2023 13:12 Відповісти
Маловато будет!
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18.02.2023 17:39 Відповісти
 
 