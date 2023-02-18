Губернатор Старовойт повідомив про обстріл Курської області: П’ять прильотів, порушено електропостачання, пошкоджено газорозподільну станцію
Ранок суботи, 18 лютого, в РФ розпочався з обстрілів прикордоння Курської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор регіону Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок суботи розпочався з чергового обстрілу прикордонних районів Курської області з території України. П'ять прильотів зафіксовано у районі села Горналь Суджанського району", - зазначає він.
Старовойт переконує, що обійшлося без потерпілих та пошкоджень.
"По два снаряди впало на околицях села Єлизаветівка та біля підстанції села Попово-Лежачі Глушківського району. Постраждалих немає. Але внаслідок обстрілу порушено електропостачання селища Красножовтневе та села Волфіно. У Єлизаветівці пошкоджено газорозподільну станцію. Аварійні бригади розпочали терміновий ремонт", - додає російський чиновник.
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