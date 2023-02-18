Ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено, - Повітряні сили
18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Загроза ракетних атак залишається! Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.
Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.
Топ коментарі
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Передали лише частину Ту160 та декілька ту-95мс
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 1996-1999 годах руководство Украины ликвидировало 29 стратегических самолётов-ракетоносцев (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) и 487 крылатых ракет Х-55, находившихся на вооружении ВВС Украины. В 1999-2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[135].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Финансирование работ по ликвидации стратегической авиации Украины осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения», подписанного 25 ноября 1993 года между Украиной и США[2]. В 2000 году соглашение было продлено до 31 декабря 2006 года[134].
З.Ы. Одна ракета знов пролетіла над хатою , плять.. світла немає вже дві години майже..(((
З.Ы. С дома сбивать не получиться , в радиусе кругом густонаселенный жилой сектор... (
и ты ничего не можещь сделать....
4 крилаті ракети це все, що касапи можуть наскрести за тиджень (перероблені С-300 та псевдобалістику серії "Х" не рахуємо, бо цього гівна у касапів дохера ще).
Тому що немає чим дістати.
"Чому не бьют по базам звiдки летят мопеди???"
Мопеди не з баз літають, а з мобільних пускових установок.
Крейсер масква від імені неахрессивних зелених передає "пламєнний прівєт".
Явно щось не договорюють. Тільки чому?