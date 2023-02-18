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Новини Війна
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Ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено, - Повітряні сили

рф,корабель,калібр

18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Загроза ракетних атак залишається! Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Ворог запускає ракети із тактичної авіації (оновлено)

Автор: 

крилаті ракети (1073) ракети (4028) Повітряні сили (2663) повітряна тривога (921)


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Топ коментарі
+15
чого ті кораблі до сих пір плавають ?
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18.02.2023 10:54
+15
якщо колись нарешті зроблять наші українські ракети , а ми віримо шо зроблять, то назвіть їх будь ласка "Асвальт" ..)
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18.02.2023 11:12
+12
Тому плавають що ряд ракет X22 та інших крилатих ракет Україна передали Московії а ще ряд знищила, останні X22 в 2006 році. Ой, як би вони зараз пригодились.
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18.02.2023 11:03
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чого ті кораблі до сих пір плавають ?
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18.02.2023 10:54 Відповісти
Похоже что нашим пока что нечем их достать.
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18.02.2023 10:59 Відповісти
Бо язики тих, хто обіцяв бити по рашистським кораблям виявились надто короткими і не достають туди!
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18.02.2023 11:00 Відповісти
Мабуть тому, що повітряний простір над Чорним морем контролюють кацапи.
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18.02.2023 11:01 Відповісти
Где они год скоро будет? 28.05.22 У Украины достаточно ракет, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ - Украина уже получила ракеты "Гарпун".Полученных сейчас https://www.unian.net/war/rakety-garpun-ukraine-peredayut-moshchnoe-protivokorabelnoe-oruzhie-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11844825.html ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ. Об этом https://t.me/Bratchuk_Sergey/12929 сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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18.02.2023 11:04 Відповісти
Операційна дальність ракети Гарпун -140 -315 км в залежності від варіанту і модифікації. А кацапські корита плавають подалі від Одеського узбережжя. Мабуть вирішили, що літаки не прорвуться до них, бо контроль повітряного простору за кацапами. Та скоріше і наші літаки не адаптовані для Гарпунів.
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18.02.2023 11:25 Відповісти
Братчуку вірити себе не поважати. Вже цілий полкан, щоки від"їв, сидить у тилу відосіки клепає. Невже спікером не може бути якась жіночка?
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18.02.2023 12:19 Відповісти
Тому плавають що ряд ракет X22 та інших крилатих ракет Україна передали Московії а ще ряд знищила, останні X22 в 2006 році. Ой, як би вони зараз пригодились.
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18.02.2023 11:03 Відповісти
Без носія та ракета - мотлох!
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18.02.2023 11:05 Відповісти
Літаки ТУ-95 и ТУ-22 ми теж росії передали
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18.02.2023 11:12 Відповісти
Ніт. Ми їх просто порізали на металобрухт.
Передали лише частину Ту160 та декілька ту-95мс
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18.02.2023 11:14 Відповісти
Декілька літаків, біля 575 ракет Х-55. Якими вони нас зараз обстрілюють, але для вас це фігня. Мабуть ви зараз не в Україні, що таку чушь мелете)
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18.02.2023 11:23 Відповісти
"Чушь" мелете саме ви. Перечитайте уважно свій комент вище.
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18.02.2023 11:25 Відповісти
Про таких як ви -у нас казали, за деревами ліса не бачиш)
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18.02.2023 11:52 Відповісти
Вітаю, у вас в спецкласі з математики не всі таки були телепнями😁 хтось таки помилився, збираючи вас всіх до купи.
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18.02.2023 12:10 Відповісти
Я помилився, написав не ТУ-160, а ТУ-22. Але Ту-160, це навіть кращий набагато за Ту-22. Що це міняє?? Це не носії хиба? Ми передали росії 8 шт Ту-160, 3 Ту-95, и біля 600 ракет до них, ще раз -це мало??? 11 носіїв!! Да навіть якби було 3 ТУ-95 ,це мало?? Вже можна було б трохи кошмарити орків. Нарешті, хто нам винен, що ми сами попиляли біля 100 літаків -носіів ТУ-95, ТУ-22, Ту-142 ,Ту-160 ,ТУ-16? В нас тушек стратегичних було більше, ніж в росії зараз є.
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18.02.2023 12:02 Відповісти
Не "ми", а кучманоїд за гроші під пильним наглядом американських сенаторів рубав голови білим лебедям.
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18.02.2023 12:22 Відповісти
А ТУ-22М3 скільки?
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18.02.2023 12:46 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 2002-2006 годах на авиабазах в Николаеве, Полтаве, Прилуках и Белой Церкви было ликвидировано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 и 17 Ту-22М2), состоявших на вооружении ВВС и авиации ВМФ Украины, а также находившихся на базах хранения и авиаремонтных заводах[136]. Также на авиабазе Озёрное было уничтожено 423 авиационные крылатые ракеты Х-22[136].
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18.02.2023 11:40 Відповісти
Я про Х-22 нічого не писав) Розмова шла про літаки. Помилився, написав не ТУ-160, а ТУ-22. Ту-160, це навіть краще за Ту-22. Ще раз, ми рашистам передали 575 ракет класу Х-55, також 8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83-160 Ту-160 , 3 Ту-95МС , це мало? Чому їх теж тоді не знищили?
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18.02.2023 11:51 Відповісти
Щось передали, щось знищили. І все це під контролем американців.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B В 1996-1999 годах руководство Украины ликвидировало 29 стратегических самолётов-ракетоносцев (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) и 487 крылатых ракет Х-55, находившихся на вооружении ВВС Украины. В 1999-2000 годах, в соответствии с межправительственным соглашением, Украина передала России 8 Ту-160, 3 Ту-95МС и 581 крылатую ракету Х-55 в уплату украинского долга за поставленный природный газ на сумму $285 млн[135].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Финансирование работ по ликвидации стратегической авиации Украины осуществлялось за счёт средств, выделенных американским правительством в рамках соглашения «О предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения», подписанного 25 ноября 1993 года между Украиной и США[2]. В 2000 году соглашение было продлено до 31 декабря 2006 года[134].
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18.02.2023 12:03 Відповісти
Да ,Захід тоді нас зливав, у 90-х, нажаль. Хотіли американці дружити з росією, перезагрузка. Зараз нарешті, наче схаменулися)
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18.02.2023 12:07 Відповісти
Мій особистий погляд - вони не Україну злівали. Для них Україна була невід'емною частиною совка, яка до того ж занадто добре забезпечена дуже небезпечною зброєю.
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18.02.2023 14:32 Відповісти
Носії, стратегічні бомбардувальники тоді ж передали Московії і порізали. Останні вже бжоляр з джулькою. Тоді ж і Коли об'явили що будуть скорочувати Збройні сили України, відмовлятись від призову, активно продавали зброю, одним словом розвалювали Армію , ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНИ. Це навіть продовжувалось тоді коли московія вже здійснила агресію проти Грузії в 2008 році. І це аж ніяк не зупинило їх дій по розвалу збройних сил України. То хто повинен зараз відповідати?!
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18.02.2023 11:18 Відповісти
Відповідає той, хто має відповідати - мудрий український нарід.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Мудрому українському наріду завжди пропонували вибір між різними сортами лайна.
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18.02.2023 11:43 Відповісти
Феномен мудрого наріда виявляється в тому, що у всих бідах та негараздах винен хтось інший, але не сам мудрий нарід. І ті сорти лайна у певних часових проміжках влаштовували "большенство". А тепер маємо те, що маємо, як казав один представник одного сорту.
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18.02.2023 12:15 Відповісти
а тут згоден)
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18.02.2023 13:36 Відповісти
А що, після 70-річного правління коммуняк, котрі винищили найкращих, нарід вже зразу повинен стати дуже мудрим? Та ще й при талановитій обробці зомбі-ящиком?
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18.02.2023 14:51 Відповісти
100%
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18.02.2023 13:20 Відповісти
Головнокомандуючим був Ющ. Його накази були обов"язковими до виконання міністром оборони. До чого тут Юлька?
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18.02.2023 11:25 Відповісти
гроші на розпіарені "морські дрони" від Президента прийшлось пустити на закупки бо яйця несподівано подорожали
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18.02.2023 11:20 Відповісти
''Зерновий коридор'' в дії. Кацапи пропускають суховантажі із зерном а ми не топим їхні корита-така вартість ''зернової угоди''!
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18.02.2023 11:38 Відповісти
Зернова угода, нажаль...
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18.02.2023 13:26 Відповісти
економлять падли ракети..пристрілюються...Чекають на постачалля зброї по дорогах..
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18.02.2023 11:07 Відповісти
У Хмельницькому 1 ракету збила система ППО. Інша впала у полі за містом. Ніхто не постраждав.
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18.02.2023 11:07 Відповісти
Тільки от вибух був, як від прильоту...
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18.02.2023 11:25 Відповісти
В центрі міста хрущовка здригнулася як при слабенькому землетрусі.
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18.02.2023 11:28 Відповісти
Чёрное море ? НАТО,ПЗДЦ...ЗА....ЛИ...
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18.02.2023 11:08 Відповісти
"ППО України наразі сильніша, ніж будь-коли," - Зеленський . вчора.

З.Ы. Одна ракета знов пролетіла над хатою , плять.. світла немає вже дві години майже..(((
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18.02.2023 11:09 Відповісти
вы так часто пишете что у вас над домом летают ракеты, что вам давно пора выдать стингер). Удачной охоты!
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18.02.2023 16:40 Відповісти
да , так и есть ... локация "сладкая" ... как только с моря и если пролетели над .... то это или в Хмельницкий или Винница ... в марте-апреле вообще по 5-6 штук куярили , правда потом ПВО поставили и пару штук сбили , затишье было с июня до конца октября , а теперь опять пошли....

З.Ы. С дома сбивать не получиться , в радиусе кругом густонаселенный жилой сектор... (
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18.02.2023 18:26 Відповісти
представляю как оно, часто видеть как над тобой летит ракета, которая разнесет пару подъездов в Днепре например...
и ты ничего не можещь сделать....
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18.02.2023 18:29 Відповісти
Крилаті ракети застосовуються лише по стаціонарних цілях. За час дольоту ракети будь-яка мобільна ціль (колона вантажівок, вантажний потяг тощо) переміститься на декілька кілометрів.

4 крилаті ракети це все, що касапи можуть наскрести за тиджень (перероблені С-300 та псевдобалістику серії "Х" не рахуємо, бо цього гівна у касапів дохера ще).
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18.02.2023 11:12 Відповісти
якщо колись нарешті зроблять наші українські ракети , а ми віримо шо зроблять, то назвіть їх будь ласка "Асвальт" ..)
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18.02.2023 11:12 Відповісти
"Какаяразніца" або "Пєрєстатьстрєлять"
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18.02.2023 11:17 Відповісти
або "Шомпур" і "Боневтік"..
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18.02.2023 11:20 Відповісти
до тих пір поки рашистські морські цілі в Чорному морі не зможуть накривати українські ракети, це море є окуповане рашистом і ним контролюється.
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18.02.2023 11:15 Відповісти
Бо при владі зрадники і підараси.
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18.02.2023 11:39 Відповісти
"Чому не бьют по кораблях???"
Тому що немає чим дістати.
"Чому не бьют по базам звiдки летят мопеди???"
Мопеди не з баз літають, а з мобільних пускових установок.
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18.02.2023 11:39 Відповісти
''Ми жє нє ахрєссарі''-сказали ''зелені".
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18.02.2023 11:40 Відповісти
''Ми жє нє ахрєссарі''-сказали ''зелені".
Крейсер масква від імені неахрессивних зелених передає "пламєнний прівєт".
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18.02.2023 12:20 Відповісти
щось ігнатівці просвистіли... шість ракет було запущено по Україні цього ранку...
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18.02.2023 11:43 Відповісти
В ТГ писали, що ще щонайменше 2 над Дніпропетровщиною збили.
Явно щось не договорюють. Тільки чому?
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18.02.2023 12:56 Відповісти
 
 