Ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено, - Повітряні сили

18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Загроза ракетних атак залишається! Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 лютого у низці регіонів Україні було оголошено повітряну тривогу.

Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформував, що під час тривоги пролунало 2 вибухи у Хмельницькому.

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