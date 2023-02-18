Розстріляв беззбройного з пістолета: Судитимуть пілота ЗС РФ, який вбив місцевого мешканця у Чернігові. ФОТО

Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

В ході слідства встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у м. Чернігові.

"Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку. Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв чоловіка з пістолета", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм цивільний помер на місці.

Пілот ЗС РФ обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у місті Чернігові.

Ймовірно, йдеться про пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова.

Гголова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що Красноярцева обміняли на 5 українських пілотів.

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Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати