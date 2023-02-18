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Розстріляв беззбройного з пістолета: Судитимуть пілота ЗС РФ, який вбив місцевого мешканця у Чернігові. ФОТО

пілот

Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

В ході слідства встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у м. Чернігові.

"Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку. Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв чоловіка з пістолета", - йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм цивільний помер на місці.

 Пілот ЗС РФ обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Розстріляв беззбройного з пістолета: Судитимуть пілота ЗС РФ, який вбив місцевого мешканця у Чернігові 01

Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у місті Чернігові.

Ймовірно, йдеться про пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова.

Гголова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що Красноярцева обміняли на 5 українських пілотів.

Також читайте: Збитому російському пілоту Красноярцеву, який бомбардував Чернігів, повідомлено про підозру

Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати

Автор: 

армія рф (17482) Чернігів (788) бомбардування (337) Офіс Генпрокурора (3255)


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Топ коментарі
+34
"Красноярцева на 5 українських пілотів" --- сенсу тримати його у нас в тюрьмі небагато.а якщо його обмін поверне нам 5 наших пілотів то це взагалі чудово
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18.02.2023 11:21
+33
Віддали, а тепер судять.
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18.02.2023 11:18
+25
щоб падло сиділо в рашці і носа не висовувало
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18.02.2023 11:32
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Віддали, а тепер судять.
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18.02.2023 11:18 Відповісти
Не віддали, а обміняли на наших пілотів.
Але справді: на біса зараз його судити?
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18.02.2023 11:20 Відповісти
щоб падло сиділо в рашці і носа не висовувало
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18.02.2023 11:32 Відповісти
То треба було зробити так, як кацапи щодо "наді": спочатку вирок, а потім обмін.
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18.02.2023 11:49 Відповісти
"Красноярцева на 5 українських пілотів" --- сенсу тримати його у нас в тюрьмі небагато.а якщо його обмін поверне нам 5 наших пілотів то це взагалі чудово
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Його давно вже обміняли.
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18.02.2023 11:35 Відповісти
так я знаю що його давно обміняли
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18.02.2023 11:38 Відповісти
Его давно обменяли,читайте внимательно.
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18.02.2023 11:36 Відповісти
Довбой@би,що тут скажеш. На що надіються? Що він піде під трибунал після війни? Та він тричі здохне до цього. А в даний момент напевно далі літає та бомбить Україну.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Так це стиль наших правоохоронців - відпустити злочинця чи дати йому втекти, а вже потім оголошувати розшук, організовувати суди і т. п.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Вони вже так звикли діяти !
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18.02.2023 11:24 Відповісти
а це стиль наших диванних екцпердів,сидіти на дивані,по факту знати про обставини в статті практично нічого, і верещати прол зраду. А нічого що може кацапи погодилися обміняти його на наших 5 хлопців і чекати на суд над ним ніхто не буде? Чи твій інтелект не спроможний допускати інших варіантів окрім зрад і конспірологічних заговорів?
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18.02.2023 11:32 Відповісти
Якщо не затягувати суди, то такі випадки можна було б розглянути протягом двох тижнів. І на обмін він би вже йшов засуджений. Мова в нашому срачі якраз про це, а не про доцільність обміну.
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18.02.2023 12:08 Відповісти
Все роблять правильно. Можна було б судити і відразу, але все рівно прийшлося б обмінювати, а наші льотчики б сиділи у полоні весь цей час.
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18.02.2023 11:36 Відповісти
красноярцева затримали в Харкові і розстріляв він харків'янина який намагався затримати його з сокирою...

З.І. чого це така таємниця . шо нема ні фото ні призвиська кацапського злочинця ..
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18.02.2023 11:18 Відповісти
Та ти шо.
Є підтвердження про Харків? Тому що всі бачили відео з цією огидною прикою з Чернігова.
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18.02.2023 11:24 Відповісти
Все верно,его сбили и поймали в Чернигове,а кому интересны подробности то заходите на канал Золкина он там часовое интервью с этим упырем делал
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18.02.2023 11:28 Відповісти
Нє. До Золкіна я ніяк.
Просто у мене ніяких нервів не вистачає оті побріхеньки кацапонелюдів вислуховувати.
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18.02.2023 13:07 Відповісти
В Чернігові, в приватному секторі Подусовки
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18.02.2023 11:43 Відповісти
Що ти мелеш, в Чернігові цього підера збили і затримали 🤦🤦🤦
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18.02.2023 14:29 Відповісти
Якщо рашиста вигідно обміняли на наших пілотів, то який зміст вже далі проводити слідство.
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18.02.2023 11:19 Відповісти
В якому сенсі який зміст? Людину застрелили,в любій країні світу проводиться слідство на ці підставі
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18.02.2023 11:22 Відповісти
Підозрюваного вже відпустили без рішення суду і слідчі дії проводяться без його участі чи його адвоката.
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19.02.2023 11:34 Відповісти
Правова процедура має бути дотримана.
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18.02.2023 11:37 Відповісти
Якщо ще раз попадеться, вирок вже готовий. Плюс подати в міжнародний розшук, шоб він та його родина все життя сиділи на параші.
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18.02.2023 13:19 Відповісти
В принципі з таким погоджуюся, бо обміни здійснювати необхідно, повертати наших воїнів треба, але вимінювати військових злочинців, а не просто військових, то якось виглядає..., але я можу і помилятися.
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19.02.2023 11:32 Відповісти
таке шось...Ще й морду запікселили,він уже нею на всіх телеканал проторгував.Треба таких уродів кілька не міняти принципово,то наука була б іншим.
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18.02.2023 11:20 Відповісти
Їм ФСБ забороняє його обличчя показувати !
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18.02.2023 11:22 Відповісти
Еще в мае обменяли,оперативно прокуратура действует.
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18.02.2023 11:20 Відповісти
Він так ніколи і не узнає що його тут переслідують. А чому не винесли рішення суду до його обміну?
В цьому основна різниця, між правосуддям Московії та правосуддям України. Наші вояки всі засудженні і можуть бути затримани Інтерполом, а всі воякі Московіі не засудженни.
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18.02.2023 11:21 Відповісти
Тому що поки виносили б вирок наші хлопаки сиділ б. все зробили максимально швидко а вирок не втече.
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18.02.2023 11:39 Відповісти
вот же любят у нас херней заниматься. то королевскую хотят посадить, когда оно уже свалило-хрен-найдешь, что пЫлоту подозрение. это что-бы он поржал там посидел где то, да?
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18.02.2023 11:21 Відповісти
обміняли його, пам'ятаю, а тепер судити вирішили.
Через жопу все вийшло як завжди.
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18.02.2023 11:24 Відповісти
Це той підар, що спершу скидав авіаційні бомби на житлові будинки Чернігова. Красноярцев. Потім "все понял" на передачі у Золкіна. Зараз, після обміну, знову вбиває українців. Сподіваюся, ця потвора здохне в муках
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18.02.2023 11:24 Відповісти
Накуя мишок тратить,не?
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18.02.2023 11:25 Відповісти
Це не наш суд! Це скоріше суд Московії !
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18.02.2023 11:26 Відповісти
пальцы поламали?? или спидом на память??
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18.02.2023 11:32 Відповісти
https://youtu.be/l9YgOlOyZXY
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18.02.2023 12:01 Відповісти
збирались відрізати коки
https://youtu.be/l9YgOlOyZXY
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18.02.2023 12:03 Відповісти
''Міжнародне гуманітарне право''? А кацапи хоч про таке чули???
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18.02.2023 11:32 Відповісти
Дурдом, обміняли, а тепер слідство і суд!
Коли треба навпаки!
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18.02.2023 11:34 Відповісти
знайти цю падлу на росіі і знищити !
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18.02.2023 11:35 Відповісти
Сидіти на дивані і коментувати дуже легко, особливо тим, чиїх дітей немає серед наших полонених пілотів.
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18.02.2023 11:38 Відповісти
А що у когось були сумніви по бміну ? Треба було винести йому вирік до обміну. А так він і досі невинна людина.
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18.02.2023 11:49 Відповісти
Вже винна. Без строку давності. Хай сцицця усе своє нікчемне життя.
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18.02.2023 13:22 Відповісти
Кино и немцы...https://www.e1.ru/text/health/2002/11/07/68996653/ Олигофрения - E1
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18.02.2023 11:41 Відповісти
Ідіоти... Обмін розумію, але навіщо ця клоунада із судом??? Заочно повішений, блін, а судді - заочно іппануті (справ же ж мало, часу на цирк вистачає) (((
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18.02.2023 11:43 Відповісти
Многие удивляються,мол обменяли потом судят.....где логика???Насколько я понял,то данный летун,был обменян на наших...уже давно.Но!!!!Прокуратура,должна показывать свою работу,по этому и возбудили дело......Где то читал,что с начала войны,количество преступлений сократилось,оно и понятно...война комендатское время и тд.А штат то остался,следователи полиции и прокуратуры....Набу сбу дбр....Это не касаеться конечно это орка летуна,тут другое дело.Я вообще,сколько в райотделах....следователей,опять же может ошибаюсь но преступность снизилась.....Я заметил,что в тик-токе,очень много девушек полицейских.....которые по форме во время работы ведут трансляции.....наверное нечем заняться????)))))
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18.02.2023 11:45 Відповісти
формальність для орка...вбивця
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18.02.2023 11:46 Відповісти
От і добре. Якщо його засудять, і справа піде далі, то цьому покидьку красноярцеву буде зась виїжджати за кордони рашкі.
Не буде йому ні Анталії ані Пхукету і ніякої Малаги. Тільки с відпочинок на сонячних курортах Краснояоська.
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18.02.2023 11:47 Відповісти
Головне, не заважати пілоту вчинити прикре самогубство в камері!!
Вдома, в сім'ї убивці, чекають на білу ладу, шубу або пачку пельменів з дровами!!
Однак, Цемах убив сотні людей на МН17, а його привладні….
Сашко Білий таки правий з Лісником!!!
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18.02.2023 11:48 Відповісти
зробіть опудало януковича і йому подібних, судіть до страти і вкиньте ті опудала в вогонь.
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18.02.2023 11:57 Відповісти
який виродок замольовує тим виродкам морди?
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18.02.2023 12:04 Відповісти
криваве шоу триває... замість судити цю гниль одразу, публічно, вони його спочатку обміняли, а тепер влаштовують шоу з "судом"... це блюзнірство та скотство, як і все, що ця антиукраїнська зе-погань робила й робить роками.
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18.02.2023 12:09 Відповісти
Така кількість обурених коментарів, навіщо його засудили після повернення до оркостану. Це ж очевидно, навіщо-він тепер невиїзний, буде до кінця життя на своїх болотах сидіти. Якщо живий буде.
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18.02.2023 12:10 Відповісти
Нащо ця кумедія?- його піймали, він у всьому зізнався і його обміняли, то ж хай собі там готується до нових бомбардувань України.
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18.02.2023 12:13 Відповісти
Його не було помилувано і не було засуджено. Зараз винесуть вирок по кількох статтях і подадуть в міжнародний розшук - решту життя він не зможе покинути межі **********, бо як відомо, військові злочини не мають сроку давності. Тепер для нього ********* перетвориться на особисту тюрму, а його діти не зможуть вчитися в західних університетах.
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18.02.2023 12:14 Відповісти
Чудные дела творятся в прокуратуре Украины.
Итак, некий военнослужащий иностранного государства, в ходе ведения военных действий, застрелил гражданского и был взят в плен. А потом обменян. А как проводилось следствие, и как дело в суд передано? На основании чего?
Военнослужащий, ведущий боевые действия, имеет иммунитет, определяемый его статусом комбатанта. Т.е. ему можно вменить только те составы преступлений, которые выходят за рамки, определяемые его статусом (убийство, например). При этом, его статус К. будет являться квалифицирующим обстоятельством (в некоторых случаях отягащающим, в некоторых - смягчающим, в некоторых - специальным).
Ему и вменяют убийство (специальным составом, через 438 УК У). Я оставляю за рамками вопрос о том, что в соответствии с его показаниями, убийства-то и не было: гражданский его преследовал, он воспринимал его действия, как реальную угрозу своей жизни, и действовал в рамках той категории, которая именуется самообороной.
Но в этом случае (совершения уголовного преступления), он перестает быть военнопленным, а становится обвиняемым по УД. Его нельзя обменять на кого-либо (что либо). Он содержится (буде суд изберет ему меру пресечения) в СИЗО, а не в лагере военнопленных. И уже после вынесения приговора он может быть обменян. Но сначала... должен быть помилован.
УД в отношении этого товарища - одесский шум, похожий на работу: приговор, если он будет вынесен, не продержится и 10 минут в ЕСПЧ. Он будет отменен в связи с существенным нарушением "права на защиту", допущенным в отношении обвиняемого (подсудимого).
А теперь возвращаемся к началу. Итак, некий героический генерал, изымает уголовного преступника (подозреваемого/обвиняемого по УД) у органов предварительного расследования, и передает его куда-то. А на основании чего, собственно говоря? Раз он был передан этому героическому генералу, то следует прийти к выводу, что на момент передачи прокуратура и органы предварительного расследования претензий к летчику не имели (несмотря на труп гражданского). Тогда чего они сейчас так "возбудились"?
У Вас там вообще с головой дружат? Или только "едят в неё"?
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18.02.2023 12:25 Відповісти
А варіант "Утік з під стражі"?
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18.02.2023 13:24 Відповісти
Ага, через замочную скважину. И прямо в карман к Буданову. А уж Буданов его в кармане и вывез на обмен.
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18.02.2023 13:26 Відповісти
Буданов его спровоцировал на побег. Мало ли куда вывез. Процедуры помилования не было. Значит, побег. То, что не застрелили при попытке к бегству - вопрос к конвою.)
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18.02.2023 13:32 Відповісти
ЯКЩО ЙОГО НЕ КОНЧАТЬ НА ЗОНІ ТО ЗЕКІ СЕПАРИ !!!
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18.02.2023 14:00 Відповісти
родичі загиблого після війни його знайдуть і затрелять як скажену собаку... якщо це справжні родичі...
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18.02.2023 15:39 Відповісти
в следующий раз поймать и выпотрошить в чистом поле эту мордатую свинью
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18.02.2023 15:54 Відповісти
Їм нема чим зайнятися? Шо за цирк. Його обміняли вже
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19.02.2023 03:58 Відповісти
 
 