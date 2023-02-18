Розстріляв беззбройного з пістолета: Судитимуть пілота ЗС РФ, який вбив місцевого мешканця у Чернігові. ФОТО
Чернігівська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
В ході слідства встановили, що 5 березня 2022 року пілот збитого літака ЗС РФ приземлився на території одного з приватних домогосподарств у м. Чернігові.
"Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку. Власник домогосподарства був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв чоловіка з пістолета", - йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм цивільний помер на місці.
Пілот ЗС РФ обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Також триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами можливої причетності цього військового армії РФ до бомбардування цивільних об’єктів у місті Чернігові.
Ймовірно, йдеться про пілота СУ-34 Олександра Красноярцева із Челябінська, якого збили під час бомбардування житлових кварталів Чернігова.
Гголова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що Красноярцева обміняли на 5 українських пілотів.
Нагадаємо, 5 березня Збройні сили України над Черніговом збили літак, яким керував Красноярцев. Інший льотчик загинув. Красноярцев зізнався, що після того, як катапультувався з підбитого літака, убив цивільного, який намагався його наздогнати
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Але справді: на біса зараз його судити?
З.І. чого це така таємниця . шо нема ні фото ні призвиська кацапського злочинця ..
Є підтвердження про Харків? Тому що всі бачили відео з цією огидною прикою з Чернігова.
Просто у мене ніяких нервів не вистачає оті побріхеньки кацапонелюдів вислуховувати.
В цьому основна різниця, між правосуддям Московії та правосуддям України. Наші вояки всі засудженні і можуть бути затримани Інтерполом, а всі воякі Московіі не засудженни.
Через жопу все вийшло як завжди.
https://youtu.be/l9YgOlOyZXY
Коли треба навпаки!
Не буде йому ні Анталії ані Пхукету і ніякої Малаги. Тільки с відпочинок на сонячних курортах Краснояоська.
Вдома, в сім'ї убивці, чекають на білу ладу, шубу або пачку пельменів з дровами!!
Однак, Цемах убив сотні людей на МН17, а його привладні….
Сашко Білий таки правий з Лісником!!!
Итак, некий военнослужащий иностранного государства, в ходе ведения военных действий, застрелил гражданского и был взят в плен. А потом обменян. А как проводилось следствие, и как дело в суд передано? На основании чего?
Военнослужащий, ведущий боевые действия, имеет иммунитет, определяемый его статусом комбатанта. Т.е. ему можно вменить только те составы преступлений, которые выходят за рамки, определяемые его статусом (убийство, например). При этом, его статус К. будет являться квалифицирующим обстоятельством (в некоторых случаях отягащающим, в некоторых - смягчающим, в некоторых - специальным).
Ему и вменяют убийство (специальным составом, через 438 УК У). Я оставляю за рамками вопрос о том, что в соответствии с его показаниями, убийства-то и не было: гражданский его преследовал, он воспринимал его действия, как реальную угрозу своей жизни, и действовал в рамках той категории, которая именуется самообороной.
Но в этом случае (совершения уголовного преступления), он перестает быть военнопленным, а становится обвиняемым по УД. Его нельзя обменять на кого-либо (что либо). Он содержится (буде суд изберет ему меру пресечения) в СИЗО, а не в лагере военнопленных. И уже после вынесения приговора он может быть обменян. Но сначала... должен быть помилован.
УД в отношении этого товарища - одесский шум, похожий на работу: приговор, если он будет вынесен, не продержится и 10 минут в ЕСПЧ. Он будет отменен в связи с существенным нарушением "права на защиту", допущенным в отношении обвиняемого (подсудимого).
А теперь возвращаемся к началу. Итак, некий героический генерал, изымает уголовного преступника (подозреваемого/обвиняемого по УД) у органов предварительного расследования, и передает его куда-то. А на основании чего, собственно говоря? Раз он был передан этому героическому генералу, то следует прийти к выводу, что на момент передачи прокуратура и органы предварительного расследования претензий к летчику не имели (несмотря на труп гражданского). Тогда чего они сейчас так "возбудились"?
У Вас там вообще с головой дружат? Или только "едят в неё"?