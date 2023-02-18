Меморіальний сквер з’явиться на місці зруйнованого російською ракетою блоку будинку в Дніпрі

На місці зруйнованої російською ракетою частини будинку на житловому масиві Перемога в Дніпрі вирішено створити меморіальний сквер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт міської ради Дніпра.

Зауважується, що вцілілу частину будинку вже відновлюють, а на місці зруйнованого блоку планують звести меморіальний сквер.

Мер міста Борис Філатов вважає, що відбудувати зруйновані під’їзди, аби повернути людям їхнє житло там, означало б змусити їх знову переживати біль трагедії, що з ними сталася.

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Нагадаємо, 14 січня армія РФ вдарила ракетами по Україні. Одна з ракет зруйнувала два під’їзди в житловому будинку у Дніпрі. Загинули 46 людей, 80 поранено.

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер вказав, що Дніпро зазнав удару російської надзвукової крилатої ракети Х-22. Її випустили з дальнього бомбардувальника Ту-22м3.

В організації удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня, а також низці інших обстрілів українських міст підозрюють командира 52-го важкого бомбардувального авіаполку Збройних сил Росії, полковника Олега Тимошина.