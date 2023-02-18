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Черговий акт ядерного тероризму РФ: під час сьогоднішньої атаки дві крилаті ракети пролетіли біля Південноукраїнської АЕС, - "Енергоатом"

аес,південноукраїнська

Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовано прольоти двох ворожих крилатих ракет.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкта.

Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою", - йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" наголошують, що це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу!

"Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України", - додали в "Енергоатомі".

Також читайте: Ворог випустив по Україні 4 "Калібри", 2 з них - знищено, - Повітряні сили

Автор: 

ракети (4028) Енергоатом (1637) Південноукраїнська АЕС (147) ядерна безпека (565)


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Наші представники в оон нарешті почнуть щось робити, чи чергові відповіді мемами кацапам - це максимум на що здатні наші "дипломати"?
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18.02.2023 12:28 Відповісти
Московія - це терористична краіна , яку потрібно знищити ,
інакше вона весь світ знищить 😡
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18.02.2023 12:31 Відповісти
вони вже десятий раз пролітають бо в ракет що запускаються з Каспію типу х-101 інерціальна система наведення, тобто програма закладена з точки А в точку Б перед запуском. Ніякого там ГПС чи Глонас немає, І летять вони приблизно по одному шляху (плюс-мінус). Вже можна було би на траєкторії від АЕС (до АЕС звичайно небезпечно збивати) щось розмістити...
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18.02.2023 13:27 Відповісти
 
 