Черговий акт ядерного тероризму РФ: під час сьогоднішньої атаки дві крилаті ракети пролетіли біля Південноукраїнської АЕС, - "Енергоатом"

Сьогодні, 18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки РФ на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовано прольоти двох ворожих крилатих ракет.

Про це повідомляє "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкта.



Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою", - йдеться в повідомленні.



В "Енергоатомі" наголошують, що це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу!



"Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України", - додали в "Енергоатомі".

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