СБУ з початку року нейтралізувала понад 550 кібератак, - начальник Департаменту кібербезпеки Вітюк

Абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на нашій державі - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них.

"Якщо минулого року ми нейтралізували більше 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів, то за півтора місяці цього року вже маємо 550 таких атак. Тобто росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - підкреслив Вітюк.

Читайте: З 24 лютого зафіксовано понад 2 тис. кібератак РФ на Україну, - Федоров

За його словами, основними цілями ворожих кібернападів є об’єкти логістики і транспорту, енергетична галузь України, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри.

Як наголосив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ, РФ постійно атакує Україну з 2014 року. "Втім, наша спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян. Сам факт, що більшість українських систем працює у штатному режимі – яскравий доказ тому, що ми успішно справляємося з викликами, навіть в надскладних психологічних умовах та дефіциту енергоресурсів", - пояснив Вітюк.

Також читайте: СБУ нейтралізувала спробу російських хакерів проникнути у комп’ютерні мережі багатоквартирних будинків

За словами представника СБУ, підтримка міжнародних партнерів також допомагає Україні ефективно протистояти ворогу.

"У цій війні ми не тільки відбиваємо атаки російських окупантів, а й ефективно контратакуємо самі. Важлива мета: отримання розвідінформації для наших ЗСУ. Але іноді і просто "даємо їм по зубах", симетрично і навіть набагато потужніше відповідаємо на їх кіберагресію", - резюмував Вітюк.