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СБУ з початку року нейтралізувала понад 550 кібератак, - начальник Департаменту кібербезпеки Вітюк

ілля,вітюк

Абсолютна більшість кібератак РФ наразі сфокусовані саме на нашій державі - у 2023 році кіберфахівці СБУ вже нейтралізували понад 550 таких загроз.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що західні партнери розуміють - якби український кіберзахист впав, то ворожий потенціал був би спрямований на них.

"Якщо минулого року ми нейтралізували більше 4,5 тис. кібератак та критичних кіберінцидентів, то за півтора місяці цього року вже маємо 550 таких атак. Тобто росія продовжує тримати темп і масованість. Але абсолютну більшість кібератак ми зупинили на початкових етапах", - підкреслив Вітюк.

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За його словами, основними цілями ворожих кібернападів є об’єкти логістики і транспорту, енергетична галузь України, військові об’єкти, а також інформаційні ресурси і державні реєстри.

Як наголосив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ, РФ постійно атакує Україну з 2014 року. "Втім, наша спецслужба еволюціонувала значно більше за росіян. Сам факт, що більшість українських систем працює у штатному режимі – яскравий доказ тому, що ми успішно справляємося з викликами, навіть в надскладних психологічних умовах та дефіциту енергоресурсів", - пояснив Вітюк.

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За словами представника СБУ, підтримка міжнародних партнерів також допомагає Україні ефективно протистояти ворогу.

"У цій війні ми не тільки відбиваємо атаки російських окупантів, а й ефективно контратакуємо самі. Важлива мета: отримання розвідінформації для наших ЗСУ. Але іноді і просто "даємо їм по зубах", симетрично і навіть набагато потужніше відповідаємо на їх кіберагресію", - резюмував Вітюк.

Автор: 

СБУ (12842) Вітюк Ілля (30) кібератака (410)


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Топ коментарі
+4
Який "мужній" і "відважний" офісний щур, захисник всього світу. Тільки казки розказує також нудно як і все зелене кодло. Бідні розвідки США , Британії, Ізраїлю ітд щоб вони всі робили без цього відчайдушного кіберзахистника?
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18.02.2023 12:23
+3
знову пафос
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18.02.2023 12:20
+1
Да, судя по комплекции жмет два "рабочих станции" от груди с 11 виндой.
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18.02.2023 12:27
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анонсована 25.02.2022 Anonymous "кібервійна проти росії" мабуть скоро вже почнеться

бо це ж тільки наша зеленавлада роками нічого не робить та лише дає гучні обіцянки
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18.02.2023 12:19 Відповісти
знову пафос
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18.02.2023 12:20 Відповісти
Який "мужній" і "відважний" офісний щур, захисник всього світу. Тільки казки розказує також нудно як і все зелене кодло. Бідні розвідки США , Британії, Ізраїлю ітд щоб вони всі робили без цього відчайдушного кіберзахистника?
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18.02.2023 12:23 Відповісти
Да, судя по комплекции жмет два "рабочих станции" от груди с 11 виндой.
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18.02.2023 12:27 Відповісти
Ахах, кібервоїн.
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18.02.2023 12:26 Відповісти
Хай розкаже, як СБУ за вказівкою Єрмака стратила нашого цінного агента, що добував інформацію з запарєбріка.
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18.02.2023 12:30 Відповісти
Это кого именно? Гогилашвили или Абрамовича с приемным сыном -приматом Агрохимией? ?
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18.02.2023 12:36 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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18.02.2023 17:40 Відповісти
Главным БОРЦУНОМ с киберопасностью был хероический лейтенант баканов!
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18.02.2023 12:33 Відповісти
Є в Україні така приказка: ''Краще розумне мовчання ніж дурне казання''. Але цей лисий кібер-даун такої приказки схоже ніколи не чув. ''Кібер щит для всього світу''😂😂😂
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18.02.2023 12:36 Відповісти
 
 