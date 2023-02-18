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19-річний постачальник Козак отримає 24 млн грн на харчування пацієнтів госпіталю у Львові, - ЗМІ

львів,госпіталь

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн за результатами відкритих торгів із особливостями підписав із 19-річним приватним підприємцем Віктором Козаком договір на послуги з харчування пацієнтів вартістю 24 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші. Львів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Договором передбачено, що підприємець протягом року забезпечуватиме сніданки, обіди та вечері вартістю від 25 до 60 гривень.

Дешевшу на одну гривню пропозицію луцького ТОВ "Фуді-Кейтеринг" відхилили через непідтвердження деяких документів щодо матеріально-технічної бази і працівників. А пропозиція третього учасника, ужгородського ТОВ "Кейтерінг Сервіс Кампані", навпаки була дорожчою на 332 тис. грн.

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Переможець Віктор Козак зареєструвався приватним підприємцем 13 листопада 2020 року, коли йому було лише 16 років.

За три роки він загалом зібрав замовлень на понад 42 млн грн. Окрім госпіталю у Винниках, його замовником також є Львівський обласний клінічний перинатальний центр, який підписував з ним договорів на харчування вартістю 6,6 млн грн. Поточне замовлення на 24 млн грн є його найбільшим бюджетним договором в Prozorro.

У 2020 році під час перших торгів, в яких брав участь 16-річний на той момент бізнесмен, його конкурентом був підприємець Орест Місько, який в документах вказував електронну пошту [email protected]. Такою є електронна пошта і Володимира Козака, батька Віктора Козака. Тобто, 16-річний підприємець міг знати свого конкурента поза Prozorro.

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Як виявилось, Орест Місько також ходив на торги із підприємницею Оксаною Попко - в своїх довідках вона надала документи батька Віктора Козака на оренду приміщення на Сахарова, 42. Власне, там же показує свої потужності і сам Віктор Козак.

Орест Місько жодного разу не отримував замовлення від бюджетників, виконуючи роль технічного учасника. Натомість Оксана Попко підписала договорів на 11,5 млн грн з Львівським обласним медичним центром превенції та терапії узалежнень.

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Батько Віктора Козака Володимир, за даними Clarity, теж успішний учасник закупівель для харчування пацієнтів. Від того ж медцентру, що і Попко, він отримав підрядів на 4,5 млн грн. А також ще 15 млн грн - від Львівського обласного клінічного перинатального центру. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Експрес Еко Сервіс". А його партнерками по бізнесу виявились дружини двох старших оперуповноважених ГУ ДФС у Львівській області Наталія Божик та Світлана Петрів. За даними декларацій, їхні чоловіки звільнились з ДФС у 2020-2021 роках.

Автор: 

Львів (3075) підприємці (619) торги (130) Prozorro (1952) закупівлі (3388)


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Топ коментарі
+50
Ось тут Рєзніку по 17 стало абідно до сліз.
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18.02.2023 12:33
+39
мафія
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18.02.2023 12:34
+35
Сказку про "пройде декілька поколінь" я вперше почув ще на початку 90-х. Вже минуло декілька поколінь, але наступники не краще попередників. Треба змінювати щось інше, ніж покоління.
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18.02.2023 12:42
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Не судіть строго. Кожен краде, як вміє.
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18.02.2023 15:12 Відповісти
війна війною а корупція нікуди не зникла
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18.02.2023 16:12 Відповісти
терміново мобелізувати, а гроші у МО повернути
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18.02.2023 16:42 Відповісти
Одним хоромы, другим окопы....
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18.02.2023 16:47 Відповісти
Все таки коментарі - це добре.Почитав статтю - злість,гнів проти сраних корупціонерів,які вже стали спадковими в Україні.Почитав коментарі - справді,чого при...бались до пацана,харчування в принципі недороге,а те що татусь залучає малого до бізнесу з ранніх років так хто ж його в тому осудить?Фактів конкретних зловживань нема,так що можемо лишень позаздрити старому що має здібного сина...
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18.02.2023 17:11 Відповісти
Точніше: заздримо сину, що має здібного старого
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19.02.2023 11:03 Відповісти
"Завод для патріота" Юрія-Богдана Д-кого - Ваш твір?Якщо так - респект.
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19.02.2023 15:35 Відповісти
Совок і посполиті - основна біда, корупція - похідне явище.
"Мудрий", ***, нарід...
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18.02.2023 18:01 Відповісти
Время военное, Вову, Ореста, Наташу и Свету с мужьями вывести во двор и пострелять как бешеных собак. Витю мобилизовать и отправить в одну из частей под Бахмут.
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18.02.2023 18:04 Відповісти
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