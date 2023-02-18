19-річний постачальник Козак отримає 24 млн грн на харчування пацієнтів госпіталю у Львові, - ЗМІ

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн за результатами відкритих торгів із особливостями підписав із 19-річним приватним підприємцем Віктором Козаком договір на послуги з харчування пацієнтів вартістю 24 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші. Львів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Договором передбачено, що підприємець протягом року забезпечуватиме сніданки, обіди та вечері вартістю від 25 до 60 гривень.

Дешевшу на одну гривню пропозицію луцького ТОВ "Фуді-Кейтеринг" відхилили через непідтвердження деяких документів щодо матеріально-технічної бази і працівників. А пропозиція третього учасника, ужгородського ТОВ "Кейтерінг Сервіс Кампані", навпаки була дорожчою на 332 тис. грн.

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Переможець Віктор Козак зареєструвався приватним підприємцем 13 листопада 2020 року, коли йому було лише 16 років.

За три роки він загалом зібрав замовлень на понад 42 млн грн. Окрім госпіталю у Винниках, його замовником також є Львівський обласний клінічний перинатальний центр, який підписував з ним договорів на харчування вартістю 6,6 млн грн. Поточне замовлення на 24 млн грн є його найбільшим бюджетним договором в Prozorro.

У 2020 році під час перших торгів, в яких брав участь 16-річний на той момент бізнесмен, його конкурентом був підприємець Орест Місько, який в документах вказував електронну пошту [email protected]. Такою є електронна пошта і Володимира Козака, батька Віктора Козака. Тобто, 16-річний підприємець міг знати свого конкурента поза Prozorro.

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Як виявилось, Орест Місько також ходив на торги із підприємницею Оксаною Попко - в своїх довідках вона надала документи батька Віктора Козака на оренду приміщення на Сахарова, 42. Власне, там же показує свої потужності і сам Віктор Козак.

Орест Місько жодного разу не отримував замовлення від бюджетників, виконуючи роль технічного учасника. Натомість Оксана Попко підписала договорів на 11,5 млн грн з Львівським обласним медичним центром превенції та терапії узалежнень.

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Батько Віктора Козака Володимир, за даними Clarity, теж успішний учасник закупівель для харчування пацієнтів. Від того ж медцентру, що і Попко, він отримав підрядів на 4,5 млн грн. А також ще 15 млн грн - від Львівського обласного клінічного перинатального центру. Він також є директором та співзасновником ТОВ "Експрес Еко Сервіс". А його партнерками по бізнесу виявились дружини двох старших оперуповноважених ГУ ДФС у Львівській області Наталія Божик та Світлана Петрів. За даними декларацій, їхні чоловіки звільнились з ДФС у 2020-2021 роках.