Прем’єрка Фінляндії Марін: "Війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму"
Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін назвала великою помилкою недостатньо сильну реакцію світу на вторгнення РФ до Криму в 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Подивімося на те, що сталося в 2014 році. Ми тоді зробили величезну помилку, не відреагувавши сильніше на вторгнення РФ до Криму. Я гадаю, що війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.
Топ коментарі
+27 Светлана Круп
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+25 Oleksii Pilevych #551217
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+19 Владимир Сухов #378743
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1. Не обрали би зелене чмо, за яке проголосувало 77%.
2. Не обрали би зелений парламент на виборах, які стали можливими через зраду Батьківщини, Самопомочі і Ляшка.
Але деяким у ЄС криваві гроші ***** були дорожчі за Європейські цінності та життя людей. Й всі знають хто то був.... але мовчать..... толерантність мазефака....
як же нам не вистачало гострої стурбованості...
А мы уже год не можем ракеты получить нормальной дальности..