Прем’єрка Фінляндії Марін: "Війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму"

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін назвала великою помилкою недостатньо сильну реакцію світу на вторгнення РФ до Криму в 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Подивімося на те, що сталося в 2014 році. Ми тоді зробили величезну помилку, не відреагувавши сильніше на вторгнення РФ до Криму. Я гадаю, що війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

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