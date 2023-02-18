УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11932 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 063 37

Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України, але військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка, - ГУР

білорусь

Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Головного управління розвідки, про це представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив у коментарі Британському телеканалу "ITV news".

"Ми бачимо, що білорусь ніби й підтримує росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне.

За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території білорусі у росіян не існує", - заявив Андрій Черняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує військово-промисловий комплекс Білорусі для підтримки тривалої війни з Україною, - ISW

Автор: 

Білорусь (7937) розвідка (3866)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
"За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка"

"ГУР" уже наперед отбеляет беллорусских убийц? "Мальчики в трусиках были вынуждены, им же сам Лукашенко приказал"
показати весь коментар
18.02.2023 13:42
+10
Білоруси - це ватні і сцикливі мерзоти.
показати весь коментар
18.02.2023 13:45
+8
Бульбаші з першого дня вступили у війну! І не треба їх відбілювати-вони мають понести відповідальність на рівні з кацапами!!!!
показати весь коментар
18.02.2023 14:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ви шо? Там же стратегічний товар для ''зелених''-бітум. Де ж д'єрмак дозволить бомбити бульбашів!
показати весь коментар
18.02.2023 13:58 Відповісти
Пуйло точно не будет тратить ПВО шо бы прикрыть Бульбостан....ему для своих не хватает.У Лукаша патриотов и Ирисов нема...совковую ПВО наши быстро выпилят....а дальше все ВПК обьекты вплоть до енергосистемы.Ватанам белорусским стоит принять к сведению...все что у нас разрушат ,востановят всем миром а вот шо вынесут в Беларуси будут сами бульбаши восстанавливать ,исключительно за свой ссчёт(сомневаюсь что послевоеной России будет дело до них)
показати весь коментар
18.02.2023 14:02 Відповісти
показати весь коментар
18.02.2023 13:41 Відповісти
"За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка"

"ГУР" уже наперед отбеляет беллорусских убийц? "Мальчики в трусиках были вынуждены, им же сам Лукашенко приказал"
показати весь коментар
18.02.2023 13:42 Відповісти
гур-гур-гур...
на більше не здатні!
показати весь коментар
18.02.2023 13:49 Відповісти
У разi вiдкритого вступу кацапских ходопов у вiйну, ЗСУ до смаженого м'яса додаст смажену барабулю.
показати весь коментар
18.02.2023 13:43 Відповісти
Саме так, бо по кацапській территорії ми кожен день стріляємо. білорусів поки що жаліємо, і бульбофюрер це чудово розуміє
показати весь коментар
18.02.2023 13:45 Відповісти
Білоруси - це ватні і сцикливі мерзоти.
показати весь коментар
18.02.2023 13:45 Відповісти
Это шо мы типа пожелеть должны их по этому поводу? Наше дело уничтожать каждого окупанта ступившего сапогом на нашу землю...а далее пусть их в аду сортируют на хороших бульбашей и не очень.
показати весь коментар
18.02.2023 13:52 Відповісти
Бацька ще встигне перевзутися та в останню мить разом з нами ударить владім владімича в спину.
І у нього вийде, їй-бо!
показати весь коментар
18.02.2023 13:53 Відповісти
І не мрій! ВЕСЬ офіцерський корпус БРСР ще рік тому мріяв служить у російській армії - навіть чисто з меркантильних міркувань (в РФ офіцери набагато краще білорусів забезпечені) Коли ти, вчорашній школяр, вчишся 4-5 років у військовому училищі РФ, і тобі день і ніч "серуть в голову" про "втрачений СРСР (а порівнять тобі ні з чим) - мало хто збереже тверезий погляд на оточуюче (про "мрії" ці мені відомо "з перших рук" - від них самих) Зараз єдине, що їх "охолоджує" - страх смерті в боях з українцями
показати весь коментар
18.02.2023 15:53 Відповісти
да какой он на.ер "бацька"? мудазвон-собачник, выродок и убийца.
показати весь коментар
18.02.2023 17:54 Відповісти
Бульбаші з першого дня вступили у війну! І не треба їх відбілювати-вони мають понести відповідальність на рівні з кацапами!!!!
показати весь коментар
18.02.2023 14:00 Відповісти
может кто проверял уже белорусов , воюют ли они в составе войск своих хозяев из пид..рашки ? Они давно втянуты в войну. Не пойму смысла опровержения.
показати весь коментар
18.02.2023 14:01 Відповісти
Бульбашня будет выполнять команды усатого ******** который вообще самозванец,а приказ скинуть его ***** выполнить не хотят?разницы между нами и русней нулевая
показати весь коментар
18.02.2023 14:26 Відповісти
Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території білорусі у росіян не існує", - заявив Андрій Черняк. Джерело:

"Не бачимо ударної групировки біля кордонів" - лютий 2022
показати весь коментар
18.02.2023 14:32 Відповісти
Тому що у прикордонні - повінь Наступать нема куди Поки вода не спаде і земля не висохне (а це не раніше середини березня) - нема як наступать Доріг з твердим покриттям мало і вони зараз прикриті укріпрайонами Решта - ліси, болото і розкисла земля полів та лугів Кацапи вже рік тому "наступали" Так боялися з асфальту з"їхать А до середини березня висохне земля на півдні І тоді у кацапів там "з"явиться купа проблем" - не до Білорусі буде
показати весь коментар
18.02.2023 15:59 Відповісти
як що вони не дурні, то куй він вгадав що хтось піде воювати за уібана
показати весь коментар
18.02.2023 14:59 Відповісти
Що означає змушені? Кожний господар свого життя.
показати весь коментар
18.02.2023 15:02 Відповісти
ГУР уже просто опублікував би списки своїх працівників, замість того, щоб світити свої прізвища під нікчемними заявами!
показати весь коментар
18.02.2023 15:15 Відповісти
Лукашенко не зря глумится и скалится - Зеленский пообещал ему иммунитет. Вот только Зеленскому єто поможет так же, как разминирование возле пгт Золотое на Донбассе - никак. Путин скажет - вперьод, и пойдут бульбаши, как миленькие. Пианист сделает круглые глаза и будет грозить Космосу.
показати весь коментар
18.02.2023 15:17 Відповісти
Готові будуть виконати злочинний наказ? Тоді чума на них усіх та їхніх нащадків!
показати весь коментар
18.02.2023 16:30 Відповісти
білорасєни дійсно не поспішають на війну, особливо дивлячись на перемоги расєї, але попри усі перемоги расєї білорасєяни їхні лєпшиє смоктуни...
показати весь коментар
18.02.2023 16:47 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
показати весь коментар
18.02.2023 17:22 Відповісти
Исполнение преступных приказов кого? САМОЗВАНЦА и УЗУРПАТОРА, поэтому не надо прятаться за "присягой" или "воинским долгом", отетсвенность все равно наступит, если не на поле боя, то в военном трибунале (Гааги)!
показати весь коментар
18.02.2023 17:40 Відповісти
 
 