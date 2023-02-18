Білоруси намагаються утриматися від участі у війні проти України, але військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка, - ГУР
Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Головного управління розвідки, про це представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив у коментарі Британському телеканалу "ITV news".
"Ми бачимо, що білорусь ніби й підтримує росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки росія на них тисне.
За оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну. Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території білорусі у росіян не існує", - заявив Андрій Черняк.
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