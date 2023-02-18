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Росгвардійцям, що "відзначилися" на війні проти України, безплатно надаватимуть землю в Криму, - розпорядження Путіна

крым

Співробітники Росгвардії, які брали участь у війні проти України, зможуть нарівні з російськими військовими безкоштовно отримувати земельні ділянки у Криму.

Відповідне розпорядження напередодні підписав президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

Як повідомляє пропагандистське російське державне інформаційне агентство ТАСС, цей документ вносить зміни до попереднього розпорядження президента РФ від 19 грудня 2022 року, де Путін рекомендував підконтрольній Росії владі Криму та Севастополя прийняти законодавчі акти, що регламентують безкоштовну видачу земельних ділянок військовослужбовцям РФ, які отримали нагороду за війну проти України, а також сім'ям загиблих.

Раніше російський парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам війни проти України з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки.

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До цього російський голова Севастополя Михайло Развожаєв пообіцяв учасникам спецоперації до тисячі безкоштовних земельних ділянок під житлове будівництво. Від мешканців Севастополя вимагали до 1 січня 2023 року переоформити українські документи на землю.

Автор: 

Крим (14170) путін володимир (23857) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+46
Да такі собі земельні діляночки - 2 Х 1 Х 2 .
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18.02.2023 13:45
+26
Кожному по 2 метра в глибину. І тим хто не "відзначився" - теж.
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18.02.2023 13:46
+16
В розпорядженні помилка, мабуть мається на увазі під землею?
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18.02.2023 13:46
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Да такі собі земельні діляночки - 2 Х 1 Х 2 .
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18.02.2023 13:45 Відповісти
+ пачку "пєльмєнєй" зверху
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18.02.2023 13:52 Відповісти
Але на умовах оренди на 3-4 місяця. Потім - самовивіз у д. усть-піздюйськ задроченського району зауральської області...
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18.02.2023 13:53 Відповісти
То ще жирно, тільки крематорій.
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18.02.2023 14:12 Відповісти
Росгвардійцям, що "відзначилися" на війні проти України, безплатно надаватимуть землю 2 Х 1 м в Криму, - розпорядження путіна
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18.02.2023 16:17 Відповісти
Та це ще дуже щедро, чорних пакетів буде достатньо.
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18.02.2023 17:57 Відповісти
Кожному по 2 метра в глибину. І тим хто не "відзначився" - теж.
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18.02.2023 13:46 Відповісти
Це якщо поталанить. А якщо не поталанить - собаки й лиси з'їдять.
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18.02.2023 13:51 Відповісти
Ці виродки в Криму вже всіх собак і лисиць з'їли.
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18.02.2023 14:03 Відповісти
В розпорядженні помилка, мабуть мається на увазі під землею?
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18.02.2023 13:46 Відповісти
От блін. Як всі ******* Українську землю дерибанити!
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18.02.2023 13:50 Відповісти
..а в Україні ще з 2014го усі не вострєбовані 200-ті кацаподебіли отримують свої пару квадратних метри
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18.02.2023 13:50 Відповісти
це марні сподівання що це допоможе зберігти Крим кацапським
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18.02.2023 13:51 Відповісти
до чего же оно подлое и жадное существо.....
знает же, что Крым придется вернуть.... ))
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18.02.2023 13:52 Відповісти
Крым до осени будет деоккурирован.
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18.02.2023 13:52 Відповісти
до осени какого года?
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18.02.2023 15:56 Відповісти
Судя по всему, этого. Даже сценарий уже вырисовывается, называется "контролируемый отход" или "жест доброй воли".
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18.02.2023 16:13 Відповісти
всегда рад встретить оптимиста
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18.02.2023 16:24 Відповісти
Оптимисты, это которые весной Крым ждут.
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18.02.2023 22:02 Відповісти
я бы сказал, это дурачки
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18.02.2023 22:05 Відповісти
Я предпочту воздержаться от подобных субъективных оценок ad hominem, так как возможны разные сценарии, в том числе и везение, на которое эти оптимисты рассчитывают. Будем посмотреть.
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18.02.2023 22:09 Відповісти
ладно, отпишетесь 31.05
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18.02.2023 22:29 Відповісти
Лично со мной речь шла про 31.08. Я реалист, а не оптимист.
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18.02.2023 22:44 Відповісти
ОК, до связи 01.09
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18.02.2023 22:46 Відповісти
А тебя точно не чмобнут в ВС РФ до 01.09?
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18.02.2023 22:48 Відповісти
Запхати їм безкоштовно кримську землю в рота, шоб аж через ж@пу полізла!
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18.02.2023 13:53 Відповісти
А тим що розміновувалита здавали Каланчак та Південь Украіни ,щось наділив?
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18.02.2023 13:54 Відповісти
...чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка.....
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
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18.02.2023 16:20 Відповісти
в Крыму и других оккупированных территориях. Вывод один всю оккупированную территорию освобождать военным путем.
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18.02.2023 13:56 Відповісти
1 кубічний метр достатньо для 200-го орка.
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18.02.2023 13:56 Відповісти
Мабуть готують самий великий цвинтар для кацапів.
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18.02.2023 14:00 Відповісти
2 на 1 мери ***** виділятеме? Тільки поглибше нехай закопуються, щоб не вАняли...
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18.02.2023 14:00 Відповісти
Точно так обещали гитлеровцам - жирный чернозем в Украине, и рабов из числа местных.
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18.02.2023 14:01 Відповісти
А замість чернозему полонені до середини 50 відбудовували зруйноване, а уряд Німетчини до цих пір розплачується з постраждалими
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18.02.2023 14:37 Відповісти
будь-яка загарбницька війна йде під подібним гаслом: ви матимете, те, чим раніше ніколи не володіли, і житимете в будинках які самі не будували. А хто добровільно не поділиться - того знищити.
У Криму - тепло. В Придністров'ї, Україні теж порівняно з Заліссям. От кацапи і радіють війні. Бо мають надію поживитись.
Відносно рабів: за совка більшість директорів заводів були уроджені москалі. Другий секретар ...кому партії - обов'язково москаль. Випускників російських вузів - в Україну. Наших - в Сибір, на БАМ і тд. За довгим рублем - дорога на північ. В Україні порівняно з Тюменню зарплати копійчані.
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18.02.2023 16:35 Відповісти
Плюс ще по гектару на Марсі та Місяці...
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18.02.2023 14:04 Відповісти
Усе як у Третьому рейху. Тільки той фюрер обіцяв давати землі на сході, цей, а цей на півдні. От тільки війна закінчилась там, звідки вона і прийшла.
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчилль.
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18.02.2023 14:15 Відповісти
Это правильно, вычислять "отличившихся" будет легче.
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18.02.2023 14:18 Відповісти
А чо в Крыму? Может сразу на Аляске?
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18.02.2023 14:23 Відповісти
India
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18.02.2023 14:26 Відповісти
Потім будуть викопані та викинуті.
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18.02.2023 14:25 Відповісти
Земля для зручності за однією адресою? І за дивним збігом це адреса кладовища!
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18.02.2023 14:39 Відповісти
нда, значит 200-х вывозить не будут. Хороший момент - в горах появится чернозем. Плохой - чернозем будет вместо песка на пляжах
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18.02.2023 14:49 Відповісти
А ти "в курсі що 80 % території Криму - сухий степ?
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18.02.2023 15:41 Відповісти
Тю, освободим - восстановим орошение.
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18.02.2023 15:50 Відповісти
вот и я о том же - есть хорошие моменты
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18.02.2023 15:51 Відповісти
...але є нюанс....
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18.02.2023 14:49 Відповісти
Два на один і два в глибину.
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18.02.2023 14:52 Відповісти
Ха-ха.... Есть нюанс: что они будут делать, когда их украинские власти оттуда попрут? Бесплатно Керченский пролив переплывать на подручных средствах?
Повестись на такую байду, как мне кажется, может только полный идиот.
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18.02.2023 14:53 Відповісти
Это очень хорошо. Готовые списки не подлежащие обжалованию в реестрах для передаче Моссаду 2
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18.02.2023 15:01 Відповісти
***** вважає що "халявщики" будуть захищати Крим до останньої краплини крові як "своє". Але нас така ситуація теж влаштовує - частина військових злочинців буде зібрана в одному місці для знищення без судової тяганини.
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18.02.2023 15:03 Відповісти
Безкоштовний сир у мишеловці. Не треба буде ганятись за ними у тих московитських ******.
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18.02.2023 15:03 Відповісти
це так орки себе переконують, що вони втримають вкрадене, але Мордор розвалиться ще в цьому десятилітті, а його економіка зазнає колапсу ще цього року
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18.02.2023 15:16 Відповісти
Пропоную відправити до посольства Китаю офіційну пропозицію, щодо аренди на 50 років Чмоскви та чмосковської області!
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18.02.2023 15:35 Відповісти
Відмірятимуть лопатою? Дві "БСЛ-110" - довжина Одна - ширина В криму земля щільна - на одну БСЛ - у глибину вистачить Грунт вапняковистий - значить через рік (після хімреакцій розпаду) родючість його виросте
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18.02.2023 15:40 Відповісти
Эт хорошо. Лучшей засветки претендентов на Гаагу и не придумать.
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18.02.2023 15:48 Відповісти
будут обьединяьтся в ватные кооперативы-кладбище домашних свинособак!...............................
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18.02.2023 15:54 Відповісти
на глибині 2 метри
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18.02.2023 16:40 Відповісти
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18.02.2023 17:03 Відповісти
.....ну конечно, когда их из Украины в пакете если привезут, закопать то нужно шоб не вонял....
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18.02.2023 17:19 Відповісти
Очередная брехня для служивых палканов - рабов Ымперии, если не сожгут в передвижном крематории или в мартеновской печи Даунбасса, то слегка прикопают (и не в Крыму, если конечно там не убьют) - это в лучшем случае, а обычно оставят гнить (и смердить) на месте, где его "демобилизируют" ВСУ!
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18.02.2023 17:36 Відповісти
його шаман Шойгу тягає в машині часу про просторам історії.
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18.02.2023 17:48 Відповісти
На Марсі виділяйте, це надійніше.
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18.02.2023 19:39 Відповісти
ублюдки,роздають чужі землі,нічого трохи орки поживуть на нашій землі,а потім згинуть,як роса на сонці!
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18.02.2023 22:16 Відповісти
 
 