Росгвардійцям, що "відзначилися" на війні проти України, безплатно надаватимуть землю в Криму, - розпорядження Путіна

Співробітники Росгвардії, які брали участь у війні проти України, зможуть нарівні з російськими військовими безкоштовно отримувати земельні ділянки у Криму.

Відповідне розпорядження напередодні підписав президент Росії Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим Реалії.

Як повідомляє пропагандистське російське державне інформаційне агентство ТАСС, цей документ вносить зміни до попереднього розпорядження президента РФ від 19 грудня 2022 року, де Путін рекомендував підконтрольній Росії владі Криму та Севастополя прийняти законодавчі акти, що регламентують безкоштовну видачу земельних ділянок військовослужбовцям РФ, які отримали нагороду за війну проти України, а також сім'ям загиблих.

Раніше російський парламент Криму схвалив зміни до законодавства, згідно з якими учасникам війни проти України з Криму безкоштовно видаватимуться земельні ділянки.

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До цього російський голова Севастополя Михайло Развожаєв пообіцяв учасникам спецоперації до тисячі безкоштовних земельних ділянок під житлове будівництво. Від мешканців Севастополя вимагали до 1 січня 2023 року переоформити українські документи на землю.