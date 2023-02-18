Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, - Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО. - Ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук.
Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".
Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.
Топ коментарі
+16 kelt kant
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Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....