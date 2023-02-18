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Новини
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Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, - Стефанчук

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО. - Ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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Автор: 

НАТО (6459) членство в НАТО (1724) Вільнюс (70) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+16
Чергова маніпуляція та ІПСО проти ідеї вступу України в НАТО у виконанні зе-мародерів. Спочатку Стефанчук лідписує дозвіл на відрядження за кордон "слугє" Трухіну, на міжнародну конференцію, знаючи що він під слідством та мусить прибути на суд, потім в МО викривають багатомільярдні крадіжки на харчах для Війська, при цьому Україна за зелених мародерів роками не поновлювала заявку на вступ до НАТО, більш того, вже навіть на початку широкомасштабної війни були антиНАТОвські випади у риториці керівників ОП та "слуг"... І тепер готується чергове антиНАТОвське шоу: "ми сдєлалі всьо что маглі, а нас там нє любят, нас там нє ждут..." І все це лайно будуть пхати "мудрому наріду" через "зе-марафон". У світі існує лише дві сили, які роблять все, щоб Україна не була прийнята в НАТО, це "слуги " в Україні та кремлівське *****.
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18.02.2023 14:06
+11
« …. і почне вже свій шлях до Альянсу", Джерело:

Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
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18.02.2023 14:03
+11
Я помню , как в марте прошлого года АБДРИСТОВИЧ и Подоляк НАХАЛЬНО БРЕХАЛИ,вернее втюхивали нарративы КРОТОВ д'Ерьмака ЧТО АГРЕССИЯ паРАШИ из-за того , что Порошенко внёс в Конституцию вступление Украины в НАТО !
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18.02.2023 14:31
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А фуюшкі тобі жирний кабан
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18.02.2023 13:55 Відповісти
Теж саме подумав. Така жирна свиня проїсть весь бюджет.
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18.02.2023 14:10 Відповісти
Он не рыба , не мясо ,прихвостень д'Ерьмака , как и почти все «СЛУГИ» Вот Александр Турчинов умел ПОСТРОИТЬ 5- колонну зажравшихся РЫГОВ и остальных ,прикорытных депутатишек‼️
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18.02.2023 14:25 Відповісти
« …. і почне вже свій шлях до Альянсу", Джерело:

Україна почала шлях уже давно, то просто вам особисто було «не цікаво»
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18.02.2023 14:03 Відповісти
Чергова маніпуляція та ІПСО проти ідеї вступу України в НАТО у виконанні зе-мародерів. Спочатку Стефанчук лідписує дозвіл на відрядження за кордон "слугє" Трухіну, на міжнародну конференцію, знаючи що він під слідством та мусить прибути на суд, потім в МО викривають багатомільярдні крадіжки на харчах для Війська, при цьому Україна за зелених мародерів роками не поновлювала заявку на вступ до НАТО, більш того, вже навіть на початку широкомасштабної війни були антиНАТОвські випади у риториці керівників ОП та "слуг"... І тепер готується чергове антиНАТОвське шоу: "ми сдєлалі всьо что маглі, а нас там нє любят, нас там нє ждут..." І все це лайно будуть пхати "мудрому наріду" через "зе-марафон". У світі існує лише дві сили, які роблять все, щоб Україна не була прийнята в НАТО, це "слуги " в Україні та кремлівське *****.
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18.02.2023 14:06 Відповісти
Я помню , как в марте прошлого года АБДРИСТОВИЧ и Подоляк НАХАЛЬНО БРЕХАЛИ,вернее втюхивали нарративы КРОТОВ д'Ерьмака ЧТО АГРЕССИЯ паРАШИ из-за того , что Порошенко внёс в Конституцию вступление Украины в НАТО !
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18.02.2023 14:31 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
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18.02.2023 16:12 Відповісти
Ну-ну, очікуєте. А від вас очікують знищення корупції, знищення кумівства, знищення казнокрадства, дотримання законів на усіх рівнях! А потім будуть розповідати що нас туди не беруть, треба щось своє створювати..
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18.02.2023 14:06 Відповісти
ну вот почему народ Украины считают дебилами?
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18.02.2023 14:06 Відповісти
тому що 73 % -от саме тому
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18.02.2023 15:00 Відповісти
А цього разу зелений дебіл Боневтік приїде?
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18.02.2023 14:11 Відповісти
Нах він там потрібен. Знову якусь чепуху молодь почне
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18.02.2023 14:57 Відповісти
спешат при своей власти ********* от ответственности.
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18.02.2023 14:12 Відповісти
УКРАЇНА обійдеться без жирних кабанів стефанчуків...
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18.02.2023 14:20 Відповісти
стефанчуку делали по спец заказу усиленный армированный унитаз, за раз кабан скидывает до 10кг дерьма
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18.02.2023 14:23 Відповісти
Ждуни, бл..
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18.02.2023 14:23 Відповісти
У вас який IQ ? В мене наприклад 147. А ви бажаєте сказати що ви умніше за всіх ?
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18.02.2023 14:40 Відповісти
Це звучить як -в Україні немає корупції вже 30 років.
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18.02.2023 14:29 Відповісти
А заявку вже подали,чи лиш очікуєте?
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18.02.2023 14:35 Відповісти
Крадунів і кротів в НАТУ не беруть.
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18.02.2023 14:35 Відповісти
свиня хрюкає, жере, краде і очікує. ну як можна було обрати такий йбальнік головою ради?
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18.02.2023 14:37 Відповісти
Вибачте, шановний, але справа не в ї@альнику! Багато великих політиків були далеко не самими, скажімо так, фотогенічними! Справа в інтелектуальних здібностях людей, яким ми довіряємо керувати державою! Тим більше, довіряємо в критичних ситуаціях, якто стихійні лиха, епідемії, війни! Тому звинувачувати маємо тільки себе, "мудрий нарід", який купився на "невзыскательный юморок" та "милые мардашки"!9
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18.02.2023 15:16 Відповісти
Ну от навіщо нести повну дурню! Україну запросять в НАТО тільки в випадку звільнення всіх окупованих територій. Якщо залишиться хоч одне не деокуповане місце і кацапи не будуть платити репарації, а це гарантує наступний напад!, ніякого запрошення взагалі не буде. Європа переозброюється ******** зброєю і за декілька років підсанкційні кацапи взагалі ніякої загрози для цивілізованих країн не становитимуть. Ну і навіщо їм тоді Україна розбита в хлам, з надвисоким рівнем корупції, з застарілою зброєю і бідним населенням? Для того щоб на Україну не напали кацапи знову? Але ж такий напад тоді означатиме війну НАТО з ***********! І воно їм треба? Хай вже Україна буде вічним "полем битви" - так дешевше і безпечніше. Звучить огидно, підло, але практично. НАТО для нас як морковка для віслюка який тягне з останніх сил віз перевантажений пархатими корупціонерами...
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18.02.2023 14:49 Відповісти
Ой! Зельоних потрібно умовляти!
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18.02.2023 14:51 Відповісти
Если иобики снова не иобанутся - приглашение с некоторыми оговорками хоть в черновике будет.
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18.02.2023 14:57 Відповісти
И опять Вильнюс, как тогда 10 лет назад в ноябре 13 г, когда гнида шапкокрад дал задний ход и начался Майдан! Кто тогда знал, что дальше станет, будет, произойдет!?
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18.02.2023 15:07 Відповісти
Надіюся в преЗедента клепки вистачить
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18.02.2023 15:12 Відповісти
Ще й цей вирішив щось протрендіти. Кому запропонують - єрмаку і його ставленикам?
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18.02.2023 15:41 Відповісти
Гинуть кращі, а ці потвори далі піар собі роблять. Свиня либиться, рєзнік либиться, та **** на парасолька літає і далі... Прикро, що навіть війна Україну не навчила, і нічого доброго в Україні не буде. Коли одне плаче над горем, а інше либиться і піар собі будує, третє краде безбожно. Прикро. Писав і пишу, 73% уродів, ви зробили свою справу.
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18.02.2023 15:45 Відповісти
Порося, вгодоване...
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18.02.2023 16:15 Відповісти
 
 