Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук очікує, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна отримає запрошення до Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми очікуємо, що на Вільнюському саміті Україна отримає таке запрошення (в НАТО. - Ред.) і почне вже свій шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що серед тем, які обговорюють на полях Мюнхенської конференції з безпеки, "питання, пов'язані із запрошенням України до НАТО".

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року.

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