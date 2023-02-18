Моравецький: Україна не має бути буферною зоною. Її місце - в ЄС та НАТО

Польща не може погодитися на те, щоб Україна була буферною зоною, для тривалого миру в Європі потрібне членство України в ЄС і НАТО.

Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Моравецький зазначив, що звернув увагу, як багато політиків у західній Європі каже, що Росія не повинна виграти війну, а Україна не повинна її програти.

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"Ми намагаємося змінити цей наратив іншим: Росія повинна програти війну, а Україна повинна її виграти" - сказав він.

За його словами, йдеться не про дрібну семантичну різницю, а засадничу розбіжність у підходах до того, що відбувається за східним кордоном Польщі.

На думку прем’єра Польщі, світ має готуватися до довгострокового стримування Росії.

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"Ми також не можемо погодитися на те, щоб Україна була своєрідною буферною зоною. Якщо ми хочемо забезпечити тривалий мир у Європі, тривалу безпеку, то Україна повинна бути інтегрована з вільним світом – з ЄС і НАТО" - сказав Моравецький.

За його словами, щоб так і сталося, потрібно змінити ставлення і підтримувати Україну доти, доки вона не виграє війну, а Росія її не програє.