УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11774 відвідувача онлайн
Новини
2 494 14

Моравецький: Україна не має бути буферною зоною. Її місце - в ЄС та НАТО

моравецький

Польща не може погодитися на те, щоб Україна була буферною зоною, для тривалого миру в Європі потрібне членство України в ЄС і НАТО.

Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Моравецький зазначив, що звернув увагу, як багато політиків у західній Європі каже, що Росія не повинна виграти війну, а Україна не повинна її програти.

Читайте: Обіцяні Польщею танки прибудуть до України впродовж місяця-двох, - Дуда

"Ми намагаємося змінити цей наратив іншим: Росія повинна програти війну, а Україна повинна її виграти" - сказав він.

За його словами, йдеться не про дрібну семантичну різницю, а засадничу розбіжність у підходах до того, що відбувається за східним кордоном Польщі.

На думку прем’єра Польщі, світ має готуватися до довгострокового стримування Росії.

Також читайте: Україна очікує на запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, - Стефанчук

"Ми також не можемо погодитися на те, щоб Україна була своєрідною буферною зоною. Якщо ми хочемо забезпечити тривалий мир у Європі, тривалу безпеку, то Україна повинна бути інтегрована з вільним світом – з ЄС і НАТО" - сказав Моравецький.

За його словами, щоб так і сталося, потрібно змінити ставлення і підтримувати Україну доти, доки вона не виграє війну, а Росія її не програє.

Автор: 

Польща (8523) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1259) Моравецький Матеуш (371)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Для Європи Україна завжди буде бампером або буфером. Зараз це "сіра корумпована зона" між ЄС та ***********. Тут зручно воювати за європейські цінності руками українців та сплачувати їх життями процвітання та спокій європейців. А ще можна втюхувати сюди всі неліквіди - від шкідливих продуктів та медикаментів до застарілого військового хламу, утилізація якого коштує дорожче ніж виробництво новітньої зброї для себе. Але ми змушені чемно казати "дякую" і приймати будь яку допомогу - самі винні. Це ми перетворили Україну в корумповану клоаку в якій зараз на найвищих посадах етнічна мафія. Ну от хто змусив етнічних українців (80% населення) обрати і терпіти цю мафію? Кацапи спершу глузували з такого "патріотизму", а потім дійшли висновку що тут самі дурні яких легко захопити і перетворити на "руzкіх", бо вони вже геть ожидовіли та прокацапились - кожному стало можна тицьнути в пику "за шмат гнилої ковбаси ти Україну продаси". В Європі чудово розуміють що ми гнилі і корумповані, але їм потрібний бампер за прийнятну ціну. Ставлення зміниться тільки тоді коли ми знову повстанемо і таки доведемо революцію до кінця, а зробити це без потоків крові корупціонерів неможливо так само як приготувати яєшню не розбивши яйця.
показати весь коментар
18.02.2023 14:25
+3
НЕ ГОВОРЮ, ЧТО НЕ ВЕРЮ, НО В ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ, НАПИШИ, ОТКУДА СВЕДЕНИЯ,
показати весь коментар
18.02.2023 14:19
+2
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
показати весь коментар
18.02.2023 14:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
танки Абрамс для ВСУ
показати весь коментар
18.02.2023 14:00 Відповісти
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
показати весь коментар
18.02.2023 14:01 Відповісти
Невже досі ще десь ідуть розмови про "буферну зону"?
показати весь коментар
18.02.2023 14:08 Відповісти
З нашими ''зеленими засранцями'' при владі НАТО нам не ''світить''!
показати весь коментар
18.02.2023 14:08 Відповісти
Буферна зона буде вглиб території рф на 200-300км!
показати весь коментар
18.02.2023 14:11 Відповісти
Состояние Зели за 2 года 10 ярдов долларов,ни один милиардер такого бабла не накосил.. даже Билл Гейтс и Бернар Арно..., говоря об Илане Маске...
Слава ЗеКодломойских чувакам...
показати весь коментар
18.02.2023 14:12 Відповісти
НЕ ГОВОРЮ, ЧТО НЕ ВЕРЮ, НО В ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ, НАПИШИ, ОТКУДА СВЕДЕНИЯ,
показати весь коментар
18.02.2023 14:19 Відповісти
Звідки такі дані?
показати весь коментар
18.02.2023 14:25 Відповісти
Зі Старої площі...
показати весь коментар
18.02.2023 15:18 Відповісти
Для Європи Україна завжди буде бампером або буфером. Зараз це "сіра корумпована зона" між ЄС та ***********. Тут зручно воювати за європейські цінності руками українців та сплачувати їх життями процвітання та спокій європейців. А ще можна втюхувати сюди всі неліквіди - від шкідливих продуктів та медикаментів до застарілого військового хламу, утилізація якого коштує дорожче ніж виробництво новітньої зброї для себе. Але ми змушені чемно казати "дякую" і приймати будь яку допомогу - самі винні. Це ми перетворили Україну в корумповану клоаку в якій зараз на найвищих посадах етнічна мафія. Ну от хто змусив етнічних українців (80% населення) обрати і терпіти цю мафію? Кацапи спершу глузували з такого "патріотизму", а потім дійшли висновку що тут самі дурні яких легко захопити і перетворити на "руzкіх", бо вони вже геть ожидовіли та прокацапились - кожному стало можна тицьнути в пику "за шмат гнилої ковбаси ти Україну продаси". В Європі чудово розуміють що ми гнилі і корумповані, але їм потрібний бампер за прийнятну ціну. Ставлення зміниться тільки тоді коли ми знову повстанемо і таки доведемо революцію до кінця, а зробити це без потоків крові корупціонерів неможливо так само як приготувати яєшню не розбивши яйця.
показати весь коментар
18.02.2023 14:25 Відповісти
мамачки, да сколько можно, опять морковку ослу показывают
показати весь коментар
18.02.2023 14:35 Відповісти
Проблема не только в том, что сами ее напрессовали за 25 последних лет, а что сегодня, войну получив, мы играем в дурака все также!
показати весь коментар
18.02.2023 14:38 Відповісти
Дякуємо !!!
показати весь коментар
18.02.2023 14:48 Відповісти
Щира дяка полякам, але з «нашими» корупціонерами при владі таке щастя нам не світить!
показати весь коментар
18.02.2023 15:19 Відповісти
 
 