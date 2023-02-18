Моравецький: Україна не має бути буферною зоною. Її місце - в ЄС та НАТО
Польща не може погодитися на те, щоб Україна була буферною зоною, для тривалого миру в Європі потрібне членство України в ЄС і НАТО.
Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Моравецький зазначив, що звернув увагу, як багато політиків у західній Європі каже, що Росія не повинна виграти війну, а Україна не повинна її програти.
"Ми намагаємося змінити цей наратив іншим: Росія повинна програти війну, а Україна повинна її виграти" - сказав він.
За його словами, йдеться не про дрібну семантичну різницю, а засадничу розбіжність у підходах до того, що відбувається за східним кордоном Польщі.
На думку прем’єра Польщі, світ має готуватися до довгострокового стримування Росії.
"Ми також не можемо погодитися на те, щоб Україна була своєрідною буферною зоною. Якщо ми хочемо забезпечити тривалий мир у Європі, тривалу безпеку, то Україна повинна бути інтегрована з вільним світом – з ЄС і НАТО" - сказав Моравецький.
За його словами, щоб так і сталося, потрібно змінити ставлення і підтримувати Україну доти, доки вона не виграє війну, а Росія її не програє.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
Слава ЗеКодломойских чувакам...