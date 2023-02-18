Підтримка України - це не лише моральне рішення так робити, це наша власна безпека, - Столтенберг

Країни Заходу мають зробити низку висновків через російську агресію проти України та не повинні визначати свою політику з огляду лише на економічні інтереси.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми можемо бути шоковані жорстокістю війни Росії проти України, але ми не маємо бути здивованими. Це - частина моделі російської агресії останніх років. НАТО і союзники поширили детальні дані розвідки про плани Москви щодо вторгнення задовго до його початку. Багато місяців ми намагались залучити Росії до дипломатії. Я закликав Путіна відступити. Але попри наші заклики до миру, він вирішив атакувати", - зазначив посадовець.

Генсек підкреслив, що світ має виокремити важливі уроки з війни в Україні, перший з яких полягає в необхідності підтримки та збільшення допомоги для української сторони.

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"Путін не планує миру, він планує ще більше війни. Нових наступів. І немає жодних ознак того, що він змінив свої амбіції. Він мобілізує сотні тисяч військових, підкорюючи економіку країни військовим планам, і зв’язується з авторитарними режимами, як у Північної Кореї, для отримання ще більшої кількості зброї. Тож ми повинні дати України все те, що їй необхідно для перемоги", - наголосив Столтенберг.

За його словами, подекуди лунають побоювання, що підтримкою України Захід ризикує викликати ескалацію. Однак перемога Росії у війні є значно більшою небезпекою, підкреслив посадовець.

"Я хочу бути відкритим, немає жодного варіанту без ризику. Але найбільший ризик - це перемога Путіна. Якщо Путін виграє в Україні, це стане знаком для нього та інших авторитарних лідерів, що вони можуть використовувати силу, щоб отримати те, чого бажають. Це зробить світ більш небезпечним і вразливим. Тож підтримка України - це не лише моральне рішення так робити, це наша власна безпека", - зазначив генсек НАТО.

Другий урок полягає в тому, що Захід має продовжувати посилювати свою безпеку, наголосив він.

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"Війни непередбачувані. І ми не знаємо, коли і як ця війна завершиться. Та я знаю одне: навіть якщо війна завершиться завтра, наше безпекове середовище змінилося на довгий час. Немає шляху назад", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, від ситуації в Україні залежить безпека й інших регіонів світу.

"Кремль хоче іншої Європи. Хоче, щоб Росія контролювала сусідів. Ми також знаємо, що Китай спостерігає за цим дуже уважно, щоб побачити ціну, яку платить за це Росія. Що відбувається у Європі зараз, може статися в Азії завтра. Тож війна в Україні показує, що безпека - це не регіональне питання. Воно глобальне. У цьому новому світі ми не можемо ставитись до захисту як до опції. Це необхідність. Так, витрачаючи більше на захист ми вкладатимемо менше коштів на інші завдання. Але немає нічого важливішого за нашу безпеку та збереження миру", - сказав посадовець.

Третім уроком він назвав посилення стійкості західних суспільств.

"Військові сили необхідні для захисту нашої безпеки. Та цього не достатньо. Ми також повинні захистити наш кіберпростір, ланцюги доставок та інфраструктуру", - зауважив Столтенберг.

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Генсек НАТО закликав не ставити економічні інтереси понад політичними та безпековими проблемами.

"Не так давно багато хто сперечався, що імпортування російського газу - це економічна проблема. Це не так. Це політична проблема. Це про нашу безпеку. Тому що залежність Європи від російського газу, зробила нас вразливими. Тож ми не повинні повторювати ці ж помилки з Китаєм та іншими авторитарними режимами. Звичайно ми маємо продовжувати економічно взаємодіяти з Китаєм. Але наші економічні інтереси не мають переважати інтереси безпеки", - наголосив він.

Окрім того, Столтенберг закликав до єдності між Європою та Північною Америкою.

"Найважливіший урок української війни - Північна Америка і Європа мають триматися разом. У більш небезпечному світі нам необхідна наша трансатлантична союзність, як ніколи до цього. Без НАТО не може бути безпеки у Європі", - підсумував посадовець.

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