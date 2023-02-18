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Новини Війна
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У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

санна,марін

Членство Фінляндії в НАТО стало очевидним для фінського народу в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки лише членство в Альянсі є тією "лінією, яку Росія не перетне".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі.

"Коли війна розпочалася 24 лютого, і зараз ми наближаємося вже до її сумної річниці, то стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО - у той же день, коли Росія атакувала Україну", - сказала вона.

За словами Марін, найбільш важливою річчю для фінського народу "є те, щоб ми були незалежними, у безпеці і мали суверенну країну та самі ухвалювали рішення". "І тому коли росія, наш сусід, атакувала свого іншого сусіда, Україну, то стало очевидним, що Фінляндія приєднається до НАТО. Тому що це - єдина лінія, яку Росія не перетне", - наголосила глава фінського уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Фінляндії Марін: "Війни не сталося б, якби ми більш гостро відреагували на захоплення Криму"

За її словами, рішення Фінляндії приєднатися до НАТО є для неї "актом безпеки та миру".

Марін також повідомила, що Фінляндія хоче приєднатися до Альянсу одночасно зі Швецією, що також важливо для "безпекового планування НАТО на Півночі". "Тому це в інтересах НАТО також, щоб Фінляндія та Швеція спільно вступили в Альянс", - сказала вона.

Прем’єр-міністр додала, що Фінляндія не змінила свою позицію і продовжує наполягати на спільному зі Швецією вступі в Альянс, про що дала чіткий сигнал Туреччині та Угорщині, які все ще зволікають з ратифікацією спільної заявки обох країн.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

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29 червня 2022 року на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Для приєднання нових країн до Північноатлантичного альянсу необхідна згода всіх 30 країн-членів, а також ратифікація цього кроку парламентами всіх країн НАТО. Процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.

Автор: 

НАТО (6459) росія (65316) Фінляндія (1308) членство в НАТО (1724) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+6
******* "тверезі адекватні"країни,ті,що пізнали на собі "прелєсті руськава міра", Польща, Литва Латвія Естонія, Фінляндія,інші досі в рожевих окулярах
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18.02.2023 15:13
+5
ще б !!! кацапи про цю війну воліють не згодувати, бо фіни за 3 місяці накосили майле 0.5 мільйона кацапського червоножопого, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!





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18.02.2023 15:23
+3
дуже хотіла перетнути але не встигла...забула касабія про попередню війну з фінами
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18.02.2023 15:06
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дуже хотіла перетнути але не встигла...забула касабія про попередню війну з фінами
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18.02.2023 15:06 Відповісти
ще б !!! кацапи про цю війну воліють не згодувати, бо фіни за 3 місяці накосили майле 0.5 мільйона кацапського червоножопого, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!





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18.02.2023 15:23 Відповісти
******* "тверезі адекватні"країни,ті,що пізнали на собі "прелєсті руськава міра", Польща, Литва Латвія Естонія, Фінляндія,інші досі в рожевих окулярах
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18.02.2023 15:13 Відповісти
Куйло очень куйловый шпион, раз не сумел понять душу западного бюргера. Бюргер - это большой кот, который лежит на подоконнике первого этажа, греется на солнышке, в пол глаза смотрит, что делается во дворе. Но когда котята слишком расходятся, спрыгивает с подоконника и когтистой лапой наводит порядок во дворе. И снова на подоконник.
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18.02.2023 15:30 Відповісти
ПутЕн не учел того,что Украина не добрый кокер спаниель,а россомаха (с) Стивен Кинг
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18.02.2023 15:45 Відповісти
Суомі треба було чекати на цю війну? На початку 90-их розуму бракувало? Чи Зимова війна забулася?
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18.02.2023 16:21 Відповісти
А как на счет исключения из НАТО (к примеру Турции)? Пусть останутся наедине своими лучшими "торговыми парнерами" в их "дружеских объятиях" (смертельных)!
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18.02.2023 17:44 Відповісти
Выборг - финский город!
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18.02.2023 17:45 Відповісти
Шикарная женщина-шикарные слова..
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18.02.2023 20:54 Відповісти
 
 