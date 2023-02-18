У той день, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну, стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО, - прем’єрка Марін

Членство Фінляндії в НАТО стало очевидним для фінського народу в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки лише членство в Альянсі є тією "лінією, яку Росія не перетне".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час дискусії на Мюнхенському безпековому форумі.

"Коли війна розпочалася 24 лютого, і зараз ми наближаємося вже до її сумної річниці, то стало очевидним, що Фінляндія буде членом НАТО - у той же день, коли Росія атакувала Україну", - сказала вона.

За словами Марін, найбільш важливою річчю для фінського народу "є те, щоб ми були незалежними, у безпеці і мали суверенну країну та самі ухвалювали рішення". "І тому коли росія, наш сусід, атакувала свого іншого сусіда, Україну, то стало очевидним, що Фінляндія приєднається до НАТО. Тому що це - єдина лінія, яку Росія не перетне", - наголосила глава фінського уряду.

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За її словами, рішення Фінляндії приєднатися до НАТО є для неї "актом безпеки та миру".

Марін також повідомила, що Фінляндія хоче приєднатися до Альянсу одночасно зі Швецією, що також важливо для "безпекового планування НАТО на Півночі". "Тому це в інтересах НАТО також, щоб Фінляндія та Швеція спільно вступили в Альянс", - сказала вона.

Прем’єр-міністр додала, що Фінляндія не змінила свою позицію і продовжує наполягати на спільному зі Швецією вступі в Альянс, про що дала чіткий сигнал Туреччині та Угорщині, які все ще зволікають з ратифікацією спільної заявки обох країн.

Як відомо, Швеція й Фінляндія вирішили вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

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29 червня 2022 року на саміті в Мадриді країни НАТО офіційно "запросили" Фінляндію та Швецію стати членами Альянсу.

Для приєднання нових країн до Північноатлантичного альянсу необхідна згода всіх 30 країн-членів, а також ратифікація цього кроку парламентами всіх країн НАТО. Процес уповільнюється через позицію Угорщини й Туреччини.