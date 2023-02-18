Британія оголосила про підготовку українських пілотів і підтримає країни, які зможуть негайно надати Києву літаки, - Сунак

Уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачі літаків Україні. Лондон же передасть Києву далекобійні боєприпаси.

Про це заявив британський прем'єр Ріші Сунак на Мюнхенській конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми оголосили про те, що ми розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків..Ми дуже чітко сказали, наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", - заявив Сунак.

Коментуючи військову підтримку України в цілому, міністр закликав партнерів "діяти зараз" для перемоги України.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз", - зазначив Сунак.

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