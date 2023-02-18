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Британія оголосила про підготовку українських пілотів і підтримає країни, які зможуть негайно надати Києву літаки, - Сунак

сунак

Уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачі літаків Україні. Лондон же передасть Києву далекобійні боєприпаси.

Про це заявив британський прем'єр Ріші Сунак на Мюнхенській конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми оголосили про те, що ми розпочинаємо підготовку українських пілотів. Це довгострокова мета у збільшенні безпеки України. Але є певні складнощі у постачанні певних типів літаків..Ми дуже чітко сказали, наша позиція полягає в тому, що якщо інші країни зможуть негайно надати літаки, Сполучене Королівство з радістю підтримає їх у цьому", - заявив Сунак.

Коментуючи військову підтримку України в цілому, міністр закликав партнерів "діяти зараз" для перемоги України.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла, а Росія зазнала поразки, якщо ви вірите в це, то ви повинні діяти зараз", - зазначив Сунак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість винищувачів Британія могла б надати Україні більш термінову підтримку, зокрема зброю великої дальності й зенітні ракети, - Воллес

Автор: 

Велика Британія (5602) допомога (8367) літак (2908) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+13
Сунак-наш козак.
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18.02.2023 15:17
+3
Алілуя!
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18.02.2023 15:20
+3
Слова Сунака та НАТО в душу б!
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18.02.2023 15:27
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Сунак-наш козак.
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18.02.2023 15:17 Відповісти
Алілуя!
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18.02.2023 15:20 Відповісти
Десь було - перед прийняттям рішення про передачу літаків має бути програма підготовки пілотів та техперсоналу. Прозноз був правильний, звичайно Британія перша "в моді" (тут "література")...третій етап війни.
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18.02.2023 15:23 Відповісти
Слова Сунака та НАТО в душу б!
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18.02.2023 15:27 Відповісти
Они будут обучать на Тайфунах?
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18.02.2023 15:32 Відповісти
Я не лётчик, но Тайфуны мне не нравятся. Очень шумные. Незаметно москалей в сортире не замочить. Успеют без штанов в очко нырнуть. Да и такой шум говорит о несовершенстве двигателей: и дальность и скорость падает.
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18.02.2023 15:38 Відповісти
Ну ти й пукнув,
Тайфун накращий пепелац в своєму класі, з бойовим радіусом в 3 рази більшим у Ф-16.
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18.02.2023 15:42 Відповісти
І локатор кращий. Він в усьому кращий. Крім ціни
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18.02.2023 16:26 Відповісти
все говорят что ничего сейчас не дадут, но з радістю підтримають когось у цьому
это новый вид издевательства?
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18.02.2023 15:50 Відповісти
Женя Женя,це вони так кажуть для кацапської гидоти,бач Франція не де не казала і Україна,про ракети протитанкові,дуже хороші,а вони вже в нас є.Так що все буде Україна.А кацапня відсосе.
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18.02.2023 15:58 Відповісти
ну дай Бог
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18.02.2023 16:08 Відповісти
а другие говорят, что пока не начнут сверху то и они не будут
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18.02.2023 15:59 Відповісти
Хорошо тем пилотам - всё-равно самолеты не дадут до окончания войны, а пилоты будут учиться и жить себе спокойно в Англии
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18.02.2023 18:50 Відповісти
Gripen v pomosh! Shvedy davno ne vojevali- let 200, no svoju oboronku ne zabyli. Vyrabatyvajut horoshije veshi- CV90, Lutshnik (uzhe v Ukraine) i Saab na svoih gabaritah smozhet delat mnogoje... Tut politikam nado dumat, kak lomat tu ljotnuju barjeru. Kto dast samoljoty- tomu gosudarstvu v budushem lgotnyje uslovija dlja razvitija biznesa v Ukraine? Umnym opredelit. No bez aviatsii kontrnastup budet bolee krovavym dlja Ukrainy. I togo uz totshno ne hotelos-by videt.
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18.02.2023 19:56 Відповісти
 
 